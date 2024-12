Actor porno es arrestado en Egipto

El arresto de un actor pornográfico ítalo-egipcio en El Cairo está generando preocupación entre los funcionarios en Italia, donde los sentimientos siguen siendo intensos por el asesinato sin resolver del estudiante Giulio Regeni, quien fue arrestado y asesinado en Egipto hace ocho años.

Elanain Sherif, de 44 años, conocido por su nombre artístico Sheri Taliani, fue detenido en el aeropuerto de El Cairo el 9 de noviembre y llevado a prisión sin ninguna explicación oficial, dijo su abogado el viernes, confirmando informes en periódicos italianos.

La publicación en línea de pornografía es ilegal en Egipto, y el abogado de Sherif, Alessandro Russo, dijo a Reuters que esta podría haber sido la razón del arresto, aunque no había recibido ninguna notificación de las autoridades egipcias.

El Ministerio de Relaciones Exteriores egipcio no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. El sol sale detrás de las Pirámides de Giza, en las afueras de El Cairo, Egipto, 16 de junio de 2023. (credit: REUTERS/MOHAMED ABD EL GHANY)

El Ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani, dijo que el gobierno y la embajada de Italia en El Cairo estaban siguiendo el caso "con la máxima atención".

Sherif fue trasladado de una prisión en El Cairo a otro centro penitenciario cerca de Alejandría unos días después de su arresto y no se ha sabido de él desde entonces, dijo el abogado, agregando que la última persona conocida por haberlo visto fue su madre, al día siguiente de su detención.

Sherif nació en Egipto pero vive en Italia y tiene pasaportes tanto egipcio como italiano.

Russo dijo que estaba intentando contactar a un abogado egipcio designado por la madre de Sherif, quien lo había acompañado a Egipto.

"Desde Italia solo podemos intentar verificar que Elanain Sherif esté siendo tratado adecuadamente, el abogado egipcio se encargará del caso allí", dijo.

"Está claro que estamos pensando con preocupación en los casos de Giulio Regeni y Patrick Zaki."

Altas tensiones por casos anteriores

Italia ha acusado a cuatro agentes de seguridad egipcios de secuestrar y asesinar a Regeni, un estudiante de posgrado de la Universidad de Cambridge en Gran Bretaña, en El Cairo en 2016.

La policía egipcia lo detuvo porque creían que era un espía británico, según fiscales italianos, mientras que Egipto culpó del asesinato a un grupo de gángsters después de sugerir inicialmente que había muerto en un accidente de tráfico o en un ataque sexual.

Zaki, un investigador egipcio que había estado estudiando en Italia, fue arrestado durante un viaje a casa a Egipto en 2020. El año pasado obtuvo un indulto del presidente egipcio un día después de recibir una condena de tres años de prisión por cargos de difundir noticias falsas.