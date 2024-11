"Fuerzas enemigas en retirada": la 7ª Brigada vigila el Líbano

Las actividades operativas de la Brigada Acorazada 7 de las FDI continúan logrando resultados significativos, descubriendo vastos alijos de armamento de Hezbolá en el sur del Líbano, dijo el comandante de la brigada, el Coronel Elad Zuri, en una entrevista reciente.

Durante el último año y dos meses, la brigada ha añadido otro capítulo impresionante a su legado como la primera brigada blindada de las FDI. Desde el 7 de octubre, no han parado ni un momento, participando en batallas en Gaza y, durante los últimos dos meses, participando en tres rondas de combates en Líbano.

"Nuestro hogar es el Estado de Israel, y debe ser defendido tanto en el sur como en el norte", dijo Zuri.

Los combatientes de la brigada han estado operando durante más de una semana en la región norte que da vista al pueblo de Metulla y al Valle de Hula.

"Estamos encontrando cantidades significativas de armamento. Cuando estábamos luchando en Gaza, dije que era difícil imaginar la gran cantidad de túneles. Aquí, digo que es difícil imaginar la cantidad de armas que Hezbolá ha acumulado y ocultado. Casi cada casa a la que entramos para buscar revela armamento. Algunos están envueltos en plástico y almacenados en hogares convertidos en depósitos de emergencia para la organización, pero también hemos encontrado lanzadores con misiles listos para disparar a Israel", dijo Zuri.

"Cuando miras hacia el sur, ves a Israel, las comunidades del norte. En un momento como este, mis soldados y yo nos sentimos llenos de un sentido de propósito. Estamos aquí defendiendo el norte de Israel: Metula, el Valle de Hula y sus comunidades".

Según Zuri, Hezbolá está en apuros.

"No tengo dudas de que el fuego de cohetes sacude al público. Sin embargo, nuestros ataques contra Hezbolá, al menos en tierra, son altamente efectivos. Limpiamos estructuras, operamos en terrenos complejos y exponemos los activos de Hezbolá. En los últimos días, ha habido una disminución en el volumen de fuego de cohetes hacia Israel. El objetivo de nuestras operaciones en profundidad en el territorio es eliminar la amenaza y capacidades de Hezbolá en la zona."

¿Es hora de poner fin a los combates en Líbano?

"Un movimiento diplomático siempre complementa a uno militar. Generalmente, así es como terminan las guerras. La decisión sobre cuándo la campaña militar ha llegado a su conclusión recae en los encargados de formular políticas. Nuestro papel es proporcionar herramientas y ampliar los límites operativos para maximizar los logros".

La 7ª Brigada ahora se enfrenta al desafío de operar en invierno. Una fuerte lluvia cayó el domingo por la mañana en el área donde la brigada estaba luchando, y para la tarde, las temperaturas habían bajado a niveles de congelación. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

"Estamos bien preparados, pero todavía hace mucho frío", dijo Zuri.

Zuri también mencionó que la brigada evalúa constantemente las rutas utilizadas por sus tanques y vehículos de ingeniería para evitar que se hundan o resbalen en el barro.

"El tanque Merkava tiene una resistencia increíble. ¿A veces nos quedamos atascados en el barro? Absolutamente. ¿A veces resbalamos? Seguramente. ¿A veces nos volcamos cuando una ruta colapsa? Es un desafío. Debido al clima, nos esforzamos por evaluar las rutas y planificar nuestros movimientos con anticipación. Algunos misiles antitanque fueron disparados contra los tanques, pero el sistema de defensa 'Trophy' funcionó bien. Sin embargo, el clima sigue siendo un desafío significativo".

En cuanto a las capacidades de combate de Hezbolá, Zuri comentó: "Nos encontramos con muchas fuerzas enemigas retrocediendo. El Comando Norte ha hecho un buen trabajo este año al golpear las formaciones de Hezbolá. Al mismo tiempo, nos enfrentamos a un enemigo atrincherado que opera desde casas y bajo tierra. También los enfrentamos en escenarios de combate difícil y cara a cara. En Gaza, lidiábamos con drones y fuego dependiente de la trayectoria".

Aunque la 7ª Brigada es una unidad regular, depende en gran medida de las fuerzas de reserva.

"Los reservistas son personas increíbles, y el Estado de Israel les debe mucho. No somos una brigada de reserva, pero muchas de mis fuerzas son reservistas. Nos esforzamos por brindar claridad a los reservistas; si los llamamos por tres semanas, nos esforzamos por cumplir con ese plazo y no extenderlo innecesariamente. Gestionar la fatiga de los reservistas es un desafío significativo, pero lo estamos manejando bien. A nivel de brigada, hemos mejorado en nuestro trato con los reservistas, ¿pero es suficiente? No. Aún queda trabajo por hacer".

El viernes pasado, se nombró al próximo comandante de la 7ª Brigada. En unos meses, el Coronel Zuri completará uno de los períodos más intensivos en combate para un comandante de la 7ª Brigada desde su creación. Ha expresado su deseo de tomarse un año para estudiar antes de seguir adelante con otra posición desafiante dentro del marco de combate de las FDI.