La colaboración entre Irán y Rusia alcanza nuevos niveles históricos

El Viceministro de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, Andrey Rudenko, habló esta semana sobre una asociación integral entre Rusia e Irán. El informe fue publicado tanto en los medios estatales rusos, TASS, como en los medios estatales de Irán, IRNA. Esto refleja cuánto ambos países desean ver que esta asociación crezca.

"Respecto al contenido del mencionado documento fundacional, elegiría no revelar detalles antes. Solo señalaría que se enfrentará a los desafíos y requisitos de nuestra época y cubrirá casi todas las esferas actuales y prometedoras de la cooperación ruso-iraní, incluyendo defensa y seguridad," dijo Rudenko.

El documento estratégico es importante para Rusia e Irán. Rusia lo ve como "totalmente abarcador". Esto es importante ya que una nueva administración estadounidense está por asumir el cargo, y puede haber un nuevo acercamiento de EE. UU. para intentar poner fin a la guerra en Ucrania y una nueva presión sobre Irán.

El acuerdo de asociación estratégica integral está llamado a convertirse en la etapa más importante en el desarrollo de las relaciones bilaterales. El documento abarcará todas las esferas de cooperación bilateral, incluidas la energía, la industria, el transporte y la agricultura, según informó la agencia rusa TASS esta semana.

Remontándose décadas

Los medios iraníes mencionaron que este acuerdo se basa en uno firmado en 2001. "En las últimas dos décadas, la naturaleza de la interacción en varias áreas ha cambiado notablemente y ha adquirido una dinámica y calidad completamente diferentes".

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Hossein Amir-Abdollahian, se reúne con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, en junio. Las negociaciones nucleares de Estados Unidos con Irán han continuado, a pesar de la creciente cooperación iraní con Rusia. (credit: IRAN'S FOREIGN MINISTRY/WANA (WEST ASIA NEWS AGENCY)/HANDOUT VIA REUTERS)

Rusia está ahora centrada en la región de Oriente Medio. Irán está respaldando a grupos para atacar a Israel. Rusia se beneficia de este caos regional. Informes indican que Rusia incluso podría querer reclutar a los Hutíes de Yemen para su guerra en Ucrania.

También se dice que Rusia ha desplegado norcoreanos. Según los medios iraníes, el presidente iraní Masoud Pezeshkian podría visitar Rusia. Se reunió por última vez con el presidente de Rusia en una cumbre de los BRICS en octubre.

"El Acuerdo de Asociación Estratégica Integral está listo para convertirse en un hito importante en las relaciones ruso-iraníes. El documento se aplicará a todas las áreas de cooperación bilateral, incluidas la energía, la industria, el transporte y la agricultura", informó la agencia de noticias TASS.

Mientras tanto, los medios de comunicación iraníes informaron que la armada de Irán también está aumentando sus capacidades. Irán también dijo esta semana que está exportando gas a Iraq y ha enviado voluntarios médicos a Líbano. Mientras tanto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, habló con el líder turco Recep Tayyip Erdogan esta semana.

"Putin y Erdogan se reunieron al margen de la Cumbre de BRICS en Kazán, Rusia, el 23 de octubre. En ese momento, discutieron las perspectivas para desarrollar lazos comerciales y económicos, así como un proyecto para crear un centro internacional de gas en Turquía", agregaron los medios estatales rusos.