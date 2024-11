Autoridad Palestina busca excepción en veto comercial de Turquía a Israel

El Ministro de Economía de la Autoridad Palestina, Muhammed al-Amur, pidió a Turquía que excluya el mercado palestino de la prohibición comercial impuesta a Israel en una declaración reciente, según informó el medio turco Star.

Al-Amur enfatizó que la economía palestina, siendo pequeña y gravemente afectada por el conflicto, depende en gran medida de productos turcos esenciales.

"El mercado palestino es pequeño y afectado por la guerra. Por lo tanto, necesita ser excluido de la prohibición comercial impuesta a Israel", declaró al-Amur, según medios turcos. Destacando la importancia crítica de los productos turcos, dijo: "Los comerciantes palestinos importan bienes de Turquía al mercado palestino; estos bienes son necesidades básicas, y la economía palestina los necesita".

Al-Amur dijo que se ha alcanzado un acuerdo entre Turquía y la Autoridad Palestina en este asunto. "Hemos transmitido nuestra solicitud; llegamos a un acuerdo con Turquía", reveló, y explicó el proceso colaborativo entre el Ministerio de Economía Palestino y el Ministerio de Comercio de Turquía para garantizar el flujo ininterrumpido de bienes esenciales a Cisjordania.

"Los importadores palestinos vienen a nosotros, al Ministerio de Economía palestino, y obtenemos los documentos y compromisos necesarios de ellos. Así, se confirma que el destino final del comercio entre Turquía y Palestina son los territorios palestinos," concluyó al-Amur. "Como Ministerio de Economía palestino, enviamos la aprobación al Ministerio de Comercio turco. Ellos también realizan los procedimientos necesarios para confirmar que estos bienes están destinados al mercado palestino."

El presidente turco Tayyip Erdogan se dirige a sus partidarios durante un mitin en Ankara, Turquía, el 14 de agosto de 2024. (credit: REUTERS/UMIT BEKTAS/FILE PHOTO)

Los productos de Turquía utilizados exclusivamente por palestinos

Aseguró que los productos enviados desde Turquía son utilizados exclusivamente por palestinos. "Los productos enviados desde Turquía a Palestina son utilizados solo por palestinos," afirmó al-Amur, citado por los medios turcos. Esta medida garantiza que los bienes no se desvíen a otro lugar y aborda cualquier preocupación sobre el uso final de las importaciones.

Expresando su agradecimiento por el apoyo de Turquía, al-Amur dijo: "Agradecemos a Turquía y al Presidente Recep Tayyip Erdoğan, que han estado al lado de Palestina desde el principio."

"Agradecemos a Turquía por aplicar presión sobre el gobierno israelí para poner fin a la cruel guerra en Gaza y Cisjordania," declaró al-Amur, según informó Akşam.

Al-Amur resaltó la importancia del comercio turco para los palestinos. "El comercio con Turquía es un tema prioritario para nosotros", afirmó, subrayando que la continuación de las exportaciones desde Turquía es vital para la economía palestina. Expresó su gratitud por los mecanismos implementados para asegurar esta continuidad. "Estamos agradecidos por las aplicaciones proporcionadas para garantizar la continuidad del mercado y de las exportaciones de Turquía a Palestina," señaló.

Afirmó que el proceso está funcionando sin problemas. "Las cosas van bien en esta dirección," observó al-Amur. Detallando la cooperación entre los dos ministerios, afirmó: "Ellos [el Ministerio de Comercio de Turquía] llevan a cabo los procedimientos necesarios para confirmar que la dirección de estos bienes es el mercado palestino."