El régimen sirio puede perder Alepo debido a los fracasos de Irán

El régimen de Siria está al borde de perder su ciudad septentrional de Alepo ante los grupos de oposición sirios liderados por Hayat Tahrir al-Sham (HTS). El régimen podría perder esta ciudad clave debido a su debilidad y porque el respaldo de Irán también se ha debilitado debido a los golpes que Irán y su eje de representantes han sufrido a manos de Israel.

Este es un punto crucial en la región, ya que HTS podría infligir al régimen de Bashar al-Assad su mayor golpe en años. Hasta hace varios días, el régimen creía que sus patrocinadores en Moscú y Teherán podrían mantenerlo a salvo. Observaron cómo Israel eliminó a miles de combatientes de Hezbolá, pero asumieron que esto no se extendería a Damasco.

Vale la pena retroceder varios años para entender lo importante que es este momento. El líder de la Fuerza Quds de los IRGC iraníes, Qasem Soleimani, fue clave para traer a Rusia a Siria para apoyar la guerra del régimen sirio contra su propio pueblo durante la guerra civil siria en 2015. Esa guerra comenzó en 2011 y se intensificó en 2012. El régimen estaba en aprietos.

Rusia estaba enfocada en Ucrania en 2014 cuando Rusia invadió Crimea y algunas áreas en el este de Ucrania, durante la primera invasión rusa de Ucrania. Esta fue una versión más limitada de lo que Rusia ha hecho desde 2022. Rebeldes liderados por el grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham conducen por una calle de al-Rashideen, en la provincia siria de Alepo, 29 de noviembre de 2024. (credit: REUTERS/Mahmoud Hasano)

¿Qué sucedió en 2015-2016 en Siria?

“Soleimani comandó personalmente la batalla por Alepo en diciembre de 2015, y en el verano anterior, viajó a Moscú para reclutar a Rusia para intervenir militarmente en la guerra contra los rebeldes”, escribió en 2020 el ex general brigadier del IDF Udi Dekel en el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional. De hecho, Soleimani fue clave para ayudar al régimen a reconquistar Alepo de los rebeldes en 2016. Rusia e Irán también estuvieron allí, con Hezbolá también trasladando fuerzas a Siria en 2012, principalmente a través de Quasayr en el norte del Líbano.

Después de 2016, el régimen sirio continuó tomando más áreas de los rebeldes. Los rebeldes terminaron divididos, algunos de ellos se convirtieron en representantes de Turquía y otros se trasladaron a Idlib para vivir bajo HTS.

HTS tiene una larga historia, hace años estuvo vinculado a Al Qaeda antes de cambiar de nombre varias veces. En 2020, el grupo intentó acercarse al Occidente e incluso intentó establecer contacto con Estados Unidos. Sin embargo, sigue siendo una facción más extrema de los rebeldes sirios. También es la única facción independiente real en estos días con fuerzas serias sobre el terreno, y esta semana mostró de lo que era capaz, apartando a las fuerzas del régimen sirio y conquistando docenas de aldeas, avanzando hacia Alepo. Para muchos observadores, esto es un recordatorio de cómo el debilitado ejército iraquí huyó de Mosul en 2014. Ahora es el régimen sirio el que está huyendo.

En 2015-2016, el régimen sirio contaba con miles de miembros de Hezbolá para ayudar, respaldo de Irán y aviones de guerra rusos. Ahora el régimen parece impotente, en parte porque Moscú está enfocada en Ucrania y porque Israel ha debilitado a Hezbolá, por lo que no pueden enviar fuerzas a través de Qusayr para ayudar.

Israel no solo ha bombardeado cruces fronterizos entre Siria y Líbano para evitar el rearme de Hezbolá, sino que miles de combatientes de Hezbolá han muerto. El comando y control de Hezbolá también está diezmado. Esto deja al régimen de Siria solo, de cierta manera.

Siria sigue dividida. Turquía ocupa parte del norte de Siria y ha utilizado a antiguos grupos rebeldes sirios para luchar contra los kurdos, principalmente las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF) respaldadas por Estados Unidos, que controlan el este de Siria. Mientras tanto, HTS controla Idlib en el norte de Siria. El régimen sirio controla las principales ciudades del oeste de Siria: Hama, Homs, Damasco. Alepo ahora es vulnerable.

Esto muestra las consecuencias no previstas de la política de Irán. Esto y Hamas respaldado por Irán llevaron al ataque del 7 de octubre. Irán luego pidió a Hezbolá que atacara a Israel ese día y Hezbolá comenzó sus ataques al día siguiente. Israel tuvo que centrarse en Hamas durante la mayor parte del último año. Solo en septiembre, Israel cambió su enfoque para luchar contra Hezbolá, que ahora ha perdido muchos combatientes y una parte de su arsenal.

El miércoles pasado comenzó un alto el fuego, que permite a Hezbolá tener un poco de espacio para respirar. Pero de ninguna manera es capaz de ayudar a Damasco. El nuevo líder de Hezbolá, Naim Qassem, tampoco es Hassan Nasrallah, quien era amigo de Soleimani. Ahora ambos están muertos.

Otras figuras respaldadas por Irán también han muerto. Abu Mahdi al-Muhandis fue asesinado junto con Soleimani en un ataque aéreo de Estados Unidos en Bagdad en 2020. Los principales jugadores del eje iraní ahora han sido eliminados de la frontera. Esto ha debilitado al régimen sirio.

La historia tenía otros planes para el régimen sirio

El régimen sirio pensaba que la historia estaba a su favor hasta hace una semana. Había normalizado relaciones con Egipto y varios estados clave del Golfo. Los diplomáticos de Irán estaban haciendo avances importantes en la región, incluyendo en Egipto y el Golfo. Irán se había unido a los BRICS y estaba trabajando estrechamente con Rusia y les estaba enviando drones. Irán también había instigado a milicias en Iraq y Yemen para atacar a Israel, creyendo que estaba aislado.

Ahora, Irán podría estar en aprietos. El régimen de Siria es la joya en la corona de Irán. Su debilidad hace vulnerable a Irán. Irán utiliza a Siria para transportar armas a Hezbolá, y Israel ha prometido no permitir que Hezbolá se rearme.

Las milicias iraquíes, respaldadas por Irán, también son clave para la estrategia de Irán. Podrían moverse a Siria ahora para ayudar al régimen en la batalla de Alepo. Estas milicias incluyen Kataib Hezbolá, Asaib Ahl al-Haq, Harakat Hezbolá al-Nujaba y otros. Tienen influencia en el valle medio del río Éufrates, que se conoce como el MERV. Las fuerzas estadounidenses y las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF) están en el lado este del MERV, siendo este último el principal grupo que controla el este de Siria y es respaldado por Estados Unidos en la lucha contra ISIS.

La crisis en Alepo podría llevar al régimen sirio a debilitar las defensas en otras partes del país. Esto podría beneficiar a ISIS o llevar a las milicias iraquíes a moverse a áreas de Siria, lo que podría terminar amenazando las Alturas del Golán.

También podrían terminar amenazando a las fuerzas estadounidenses en Siria, como lo han hecho en el pasado. Esto es importante y ocurre mientras el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, se prepara para asumir el cargo, habiendo buscado retirar las fuerzas estadounidenses de Siria en 2018 y 2019.

Esto significa que hay muchos frentes en juego en la región. Lo que comenzó el 7 de octubre con el ataque de Hamas e Irán movilizando milicias para una guerra de siete frentes contra Israel, podría salirles mal. Sin embargo, aún han estado tratando de dañar a Israel. Hubo ataques armados en Cisjordania el viernes. Irán ha intentado trasladar armas a Cisjordania para ayudar a sus aliados allí. Israel frustró un intento de contrabando respaldado por Irán durante la semana pasada.

Esto significa que Irán todavía está tratando de avivar las llamas. Sin embargo, ahora deben prestar atención a lo que está sucediendo en Alepo.