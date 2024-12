Los atentados de Alepo son "una buena noticia para Israel"

El ataque islamista en Alepo es "aparentemente buenas noticias para Israel", dijo Daniel Rakov, investigador principal del Instituto de Estrategia y Seguridad de Jerusalén, en un post de sábado en X/Twitter.

Rakov es conocido en JISS por ser un experto en la política rusa en Medio Oriente y también es teniente coronel de reserva en las FDI. En su post en X, dijo que "la caída del norte de Siria ante los rebeldes daña la infraestructura de los iraníes y Hezbolá allí y les dificultará trabajar para restaurar a Hezbolá".

הנפילה של העיר הגדולה בסוריה, חלב, הלילה לידי מיליציית HTS מביכה מאד את מוסקבה, וצפויה להשפיע על הרלבנטיות שלה ביחס להסדרה בלבנון.הרוסים הופתעו מההתקדמות המהירה של המורדים מאדליב, וניסו בימים האחרונים לעשות מהלכים שהם רגילים לעשותם - לתקוף מהאוויר, להמריץ את אסד, להפעיל לחץ… pic.twitter.com/qMt8IRHPDc — Daniel Rakov (@rakovdan) November 30, 2024

El presidente sirio Bashar al Assad será más defensivo, y mientras lucha por la supervivencia de su régimen, ayudar aparentemente a Irán y Hezbolá en Líbano son de interés secundario", dijo Rakov, insinuando que la libertad de acción de Israel en Siria probablemente se expandirá.

También dijo que los ataques eran "muy embarazosos para Moscú, los rusos se sorprendieron por el rápido avance de los rebeldes desde Idlib, y que las pocas fuentes militares que Rusia tiene en el país también servirán a sus mejores intereses, en lugar de ayudar a Irán y a Hezbolá".

Rakov dijo que las fuerzas rusas en Siria "han tratado de hacer movimientos a los que están acostumbrados, atacando desde el aire, aplicando presión diplomática sobre los turcos para contener a los rebeldes y difundiendo información que minimiza el incidente y exagera la capacidad de Assad para manejarlo".

El experto en política rusa también afirma que Moscú no está abordando los informes recientes de que Assad se reunió con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en Moscú para pedirle ayuda, y luego cita otro informe que indica que bombas planeadoras han sido transferidas a la Base Aérea Khmeimim operada por Rusia en Siria.

El investigador israelí también declaró que los medios estatales rusos están ignorando en gran medida el conflicto en Alepo, afirmando que los comentaristas rusos sobre conflictos globales dijo que Moscú no es responsable del fracaso en la defensa de la ciudad siria, ya que Rusia tenía muy pocas fuerzas allí y el incidente fue un gran fracaso para el régimen de Assad.

Rakov señala que comentaristas rusos también han dicho que Turquía no es responsable del fracaso de la seguridad en Alepo y que los acuerdos de seguridad en el norte de Siria estaban basados en acuerdos entre Rusia y Turquía, pero que este último país se estaba distanciando del primero.

Además, Ucrania, mientras lucha contra Rusia y su invasión al país, al parecer envió ayuda a los rebeldes sirios en los últimos meses, aunque era difícil determinar la magnitud de esa ayuda, señaló.

¿Una oportunidad para Israel de atacar Siria?

Rakov luego considera la idea de que Israel tenga la oportunidad de atacar Siria debido a la debilidad demostrada por el régimen de Assad. También dice que el régimen podría ser propenso a ataques por parte de fuerzas kurdas, rebeldes en el sur de Siria o ISIS debido a lo que él afirma es la vulnerabilidad recién descubierta de Siria, argumentando que todo esto es un mal momento para Rusia que tiene puestas sus miras en Ucrania.

"La pérdida de Alepo por parte de Assad daña la imagen de Rusia como una potencia capaz de proyectar influencia fuera del espacio postsoviético y amenaza un activo estratégico importante de Putin, que son las bases en Siria", escribió. "Esto también repercute negativamente en la imagen de Rusia en la región".

"Los rusos, como podemos aprender de la ofensiva ucraniana en Kursk, no tienen prisa por ponerse histéricos, pero la rapidez con la que cayó Alepo les requerirá responder rápidamente", escribió.

El investigador de JISS concluyó su publicación diciendo que, mientras la situación inestable en Siria pueda llevar a Assad y a los rusos a abrir las puertas de manera más fuerte para la entrada de fuerzas militares iraníes, el colapso del régimen de Assad puede crear un escenario para el crecimiento de importantes amenazas militares contra Israel.