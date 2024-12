¿Cómo Israel desmanteló la estructura de Hezbolá con ataques aéreos precisos?

Imagina al Secretario General de Hezbolá, Hassan Nasrallah, en el punto álgido de una guerra, ordenando a sus fuerzas ejecutar ataques coordinados - miles de salvas de cohetes combinadas con UAV y misiles. Aun así, no hay respuesta: comandantes eliminados, centros de mando destruidos, y bombas de penetración de búnker colapsando la infraestructura subterránea.

Durante la Segunda Guerra del Líbano, Hezbolá demostró capacidades avanzadas de comando y control (C2). Órdenes, coordinación y supervisión fluían sin problemas desde comandantes en Beirut y el sur del Líbano hacia las fuerzas operativas, permitiendo una resistencia efectiva contra las FDI, especialmente durante operaciones terrestres. Estas capacidades no solo facilitaron la recopilación de inteligencia sobre posiciones de las FDI en el Líbano, sino que también permitieron ataques sorpresa y refuerzos de unidades en apuros.

Después de la guerra, Hezbolá reconoció el valor de sus sistemas de C2 y priorizó la inversión en esta área. A partir de 2008, Hezbolá, con la ayuda de expertos iraníes, se transformó en un ejército terrorista organizado. Surgió una jerarquía disciplinada, equipada con activos militares, herramientas de comunicación avanzadas, tecnologías de inteligencia, planes operativos y protocolos de emergencia. Algunas instalaciones estaban sobre el suelo, mientras que otras estaban ocultas bajo tierra para evadir la inteligencia israelí y resistir los ataques aéreos.

El Mayor General (reserva) Yossi Baidatz, entonces jefe de la División de Investigación de las FDI, identificó los sistemas de C2 de Hezbolá como una fortaleza y una posible vulnerabilidad en conflictos futuros. Convenció al entonces Jefe de Estado Mayor Gabi Ashkenazi de priorizar la recolección de inteligencia dirigida a desmantelar la infraestructura de Hezbolá. Este esfuerzo de inteligencia, que abarcó años, culminó en un dossier completo guardado celosamente para asegurar que Nasrallah no se diera cuenta de la vigilancia de Israel.

"Fue una larga guerra de mentes entre las FDI y Hezbolá, donde la determinación triunfó", explicó un oficial de reserva senior involucrado en el esfuerzo. "Pero que nadie se equivoque. Esto es trabajo de hormigas: innumerables pequeñas acciones y cooperación interdepartamental".

El Mayor A. (29), jefe de la sección C2 en la sede operativa de la Fuerza Aérea de las IDF, proporcionó ideas poco comunes sobre los esfuerzos de las IDF para desestabilizar a Hezbolá. Estas operaciones impidieron masivos bombardeos de cohetes dirigidos a civiles israelíes y disruptaron ataques coordinados contra tropas terrestres de las IDF.

"Una organización como Hezbolá es comparable a un cuerpo humano", explicó el Mayor A., un navegante de combate. "Tiene un cerebro, comandantes de alto rango, y nervios para la comunicación. Nuestra misión en la división C2 es desestabilizar esta red. Apuntamos a todo, desde Nasrallah hasta comandantes de nivel medio".

La división C2 de la Fuerza Aérea es responsable de la recopilación de inteligencia, la planificación y los ataques de precisión contra el liderazgo y las unidades operativas de Hezbolá. Antes de las operaciones terrestres de las IDF en el sur del Líbano, la división alcanzó niveles de preparación sin precedentes.

Golpeando el sistema nervioso de Hezbolá

Una operación, "Punto Ciego", apuntó a la sede de inteligencia de Hezbolá a finales de septiembre, interrumpiendo su capacidad de gestionar actividades. Los posteriores ataques, como "Luz de Luna", se dirigieron a centros de mando subterráneos considerados invulnerables, impactando severamente la continuidad operativa de Hezbolá.

"Logramos avances significativos al apuntar a los activos subterráneos y estructuras de liderazgo," dijo el Mayor A. "Esto disminuyó severamente la capacidad de Hezbolá para coordinarse contra nuestras operaciones."

Los ataques también minaron la moral de Hezbolá. "No pudieron ejecutar operaciones a gran escala y sus líderes estaban siendo eliminados," explicó el Oficial G., un oficial de planificación C2. "Nuestras operaciones tuvieron un impacto duradero en sus capacidades y moral."

Los esfuerzos se extendieron también a operaciones cibernéticas. En julio, las FDI apuntaron a cinco operativos cibernéticos de Hezbolá involucrados en inteligencia y ciberataques. "Gracias a una excelente inteligencia, llevamos a cabo un ataque preciso," reveló el Mayor A.

Mientras las fuerzas terrestres de las FDI avanzaban, Hezbolá luchaba por reagruparse u organizar ataques a gran escala debido a la pérdida de centros de comando y líderes. "Impedimos la capacidad de Hezbolá para funcionar como una fuerza militar," dijo el comandante C2. "Las unidades locales quedaron abandonadas a su suerte."

Reflexionando sobre las operaciones, el Oficial G. señaló: "Después de la primera ola de ataques, los operativos de Hezbolá evitaban los dispositivos de comunicación por temor a ser rastreados. Este caos los dejó incapaces de coordinarse, fracturando aún más su organización."