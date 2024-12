Más radical que Nasrallah: Naim Qassem endurece su postura

Después de una serie de asesinatos selectivos israelíes que eliminaron a sus líderes prominentes, incluidos Hassan Nasrallah, Hashem Safieddine y Fuad Shukr, Hezbolá nombró a Naim Qassem como su nuevo secretario general. En su discurso inaugural, Qassem delineó su agenda de liderazgo en un período excepcionalmente desafiante marcado por amenazas existenciales para el principal proxy de Irán en Medio Oriente.

Qassem enfatizó la preparación de Hezbolá para una guerra prolongada, afirmando que el grupo posee todos los medios necesarios para la victoria y expresando confianza en "alcanzar el triunfo sobre el enemigo". Reafirmó el apoyo de Hezbolá a Gaza, justificando la postura del partido al afirmar que "las resoluciones internacionales no expulsaron a Israel de nuestra tierra, lo hizo la resistencia".

Acusó a Israel de agresiones diarias contra Líbano desde 2006, citando "39,000 violaciones aéreas y marítimas de la Resolución 1701 de la ONU". Qassem enmarcó el conflicto actual como una "defensa preventiva" contra un "gran plan" liderado por Israel, Estados Unidos y Europa para erradicar la resistencia. Argumentó que la única forma de frustrar este plan es a través de la continuación de la resistencia.

Siguiendo el enfoque de Hassan Nasrallah, Qassem reafirmó su lealtad a Irán, afirmando: "Irán nos apoya en la liberación de nuestra tierra y no pide nada a cambio". Sin embargo, extendió una invitación a cualquier estado árabe o internacional dispuesto a apoyar la resistencia contra Israel, con el objetivo de disipar la percepción de Hezbolá como un mero proxy de Irán. Hassan Nasrallah, líder de Hezbolá, habla el 29 de julio de 2024 (credit: SHUTTERSTOCK)

"No luchamos en nombre de nadie más que para proteger a Líbano y liberar nuestra tierra mientras apoyamos a Gaza. Nadie lucha en nuestro nombre; nuestra misión es salvaguardar el territorio y defender nuestro país", dijo.

Al buscar un equilibrio cuidadoso, Qassem intenta diferenciarse ligeramente de Nasrallah, retratando una postura matizada sobre la lealtad a Irán.

Sin embargo, este cambio es probablemente superficial, ya que la disimulación política, o taqiyya, permite a Qassem distanciarse sutilmente de Nasrallah, quien celebró abiertamente su lealtad al Líder Supremo de Irán y declaró con orgullo que el partido recibía sus directivas de Teherán. En contraste, Qassem se refirió a las "convicciones" que impulsaban lo que llamó "frentes de apoyo" en Yemen e Irak.

En su discurso inaugural, Qassem intentó retratar a Hezbolá como resiliente, afirmando que se había recuperado de los asesinatos de líderes clave y de la infiltración de inteligencia israelí. Describió a Hezbolá como "una institución grande y cohesionada con capacidades substanciales".

Esta retórica, llena de exageraciones y falsedades, parecía destinada a aumentar la moral de los seguidores de Hezbolá al mismo tiempo que evitaba reconocer la crisis existencial que actualmente enfrenta el partido.

Qassem también capitalizó un reciente ataque con drones dirigido a la residencia del Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para resaltar la fortaleza de la "resistencia", enmarcando el incidente como un progreso simbólico en la continua guerra psicológica y de propaganda entre Israel y Hezbolá.

"Netanyahu sobrevivió esta vez; quizás aún no ha llegado su momento", comentó Qassem, respondiendo indirectamente a la amenaza del entonces ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, de atacarlo en un futuro próximo.

En muchos aspectos, la retórica de Qassem reflejaba la de Nasrallah, especialmente en su tendencia a exagerar e incitar.

Se dirigió al público israelí, afirmando: "Infundimos miedo en un millón de israelíes que viven angustiados por nuestros misiles. Serán inevitablemente derrotados porque la tierra es nuestra y nuestro pueblo está unido. Dejen nuestra tierra para minimizar sus pérdidas; de lo contrario, pagarán un precio sin precedentes".

También criticó al embajador de Estados Unidos en Líbano, declarando: "Ni usted ni sus aliados verán nunca la derrota de la resistencia, ni siquiera en sus sueños".

Estas afirmaciones reflejan o bien un desapego de la realidad o una negación deliberada, ya que Israel ya ha destruido la primera línea de defensa de Hezbolá en la frontera y ha arrasado pueblos libaneses utilizados para operaciones y almacenamiento de armas. Las operaciones en curso de Israel contra la segunda línea de defensa de Hezbolá revelan su intención de disminuir permanentemente las capacidades militares del grupo.

Qassem expuso la estrategia de Hezbolá bajo su liderazgo, declarando: "Estamos preparados para resistir durante días, semanas e incluso meses. Estamos listos para una guerra prolongada." Añadió que Hezbolá "saldrá más fuerte y victorioso de esta confrontación, como lo hizo en la guerra de julio de 2006." Esto revela la dependencia de Hezbolá del tiempo como estrategia, buscando agotar los recursos del ejército israelí e infligir pérdidas considerables.

"El enemigo no puede contar con el tiempo porque sus pérdidas lo obligarán a detener su agresión", afirmó Qassem, haciendo referencia a lo que llamó "la fase de infligir dolor al enemigo". Aquí, perpetúa el enfoque de Nasrallah, enmarcando la mera supervivencia como victoria en línea con la doctrina de Irán y la narrativa de sus proxies.

Mientras tanto, Israel trata estas amenazas con la mayor seriedad. Sus fuerzas sistemáticamente atacan a los líderes militares y políticos de Hezbolá en Líbano y Siria, interrumpen las rutas de suministro logístico de armas y misiles de Siria a Líbano, y desmantelan las redes, túneles y sedes de Hezbolá dondequiera que existan.

Más inflexible que Nasrallah

En resumen, Naim Qassem parece ser más intransigente y duro que su predecesor, quien a menudo pronunciaba discursos cargados de propaganda carentes de una estrategia clara. Qassem busca llenar el vacío de liderazgo dejado por Nasrallah adoptando una postura más agresiva y autorizando acciones audaces contra Israel.

Estas movidas probablemente tienen como objetivo afirmar sus capacidades de liderazgo e infundir confianza entre las filas de Hezbolá. Sin embargo, Israel sin duda lo está vigilando de cerca, convirtiéndolo en un blanco principal para ser eliminado cuando surja la oportunidad.

Actualmente, estamos atravesando una nueva fase en la que se pone a prueba la durabilidad del acuerdo de alto el fuego, supervisado por los Estados Unidos como garante y observador al mismo tiempo.

Por supuesto, Hezbolá enfrentará desafíos internos que pueden obstaculizar su pleno compromiso con el acuerdo, especialmente desde el ala de halcones que exigen bombardear Tel Aviv o rechazar algunas condiciones como la libertad de movimiento para las Fuerzas de Defensa de Israel contra objetivos que representen una amenaza en territorio libanés.

Irónicamente o como consecuencia del alto el fuego, Hamás anunció que había informado a los mediadores que está listo para un acuerdo de alto el fuego y un trato "serio" para el intercambio de rehenes.

En general, los próximos días revelarán mucho.

El escritor es un analista político de los Emiratos Árabes Unidos y ex candidato al Consejo Nacional Federal.