Milicias iraquíes respaldadas por Irán listas para actuar en Siria

Una de las milicias más importantes respaldadas por Irán en Iraq está esperando órdenes para desplegarse en Siria y ayudar al régimen sirio a combatir a los grupos rebeldes. Esto tiene implicaciones potenciales para Israel, ya que las milicias respaldadas por Irán han estado atacando a Israel con drones durante el último año.

Estos grupos han operado en Siria en el pasado, y representan un peligro claro y presente para Israel. Según los medios estatales iraníes, la brigada Kataib Hezbollah "ha dicho que el grupo aún no ha decidido desplegar a sus combatientes en Siria para luchar contra terroristas en el país".

Kataib Hezbollah no solo es una de las milicias respaldadas por Irán más disciplinadas, también es históricamente la más cercana al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, Fuerza Quds. Abu Mahdi al-Muhandis, líder de Kataib Hezbollah, fue asesinado en 2020 mientras viajaba en el mismo vehículo que Qasem Soleimani, jefe de la Fuerza Quds.

Muhandis trabajó estrechamente con Soleimani para coordinar operaciones en Iraq. Además, Kataib Hezbollah mantenía una sede en Al Bukamal, Siria, en la frontera con Iraq.

El edificio que Kataib Hezbollah utilizaba en Al Bukamal fue alcanzado por un ataque aéreo en junio de 2018. Las milicias iraquíes culparon a Estados Unidos e Israel por el ataque, lo que convenció a los iraníes de trasladar las operaciones a una base llamada Imam Ali, cercana en el desierto.

Esto demuestra cómo Kataib Hezbollah es clave en la implicación de Irán en Iraq y Siria, y ha sido un conducto para la influencia iraní.

Milicianos iraquíes de Kataib Hezbolá sostienen la foto del general de división iraní Qassem Soleimani. Qassem Soleimani, mientras se reúnen antes del funeral del comandante de las milicias iraquíes Abu Mahdi al-Muhandis. (credit: REUTERS/THAIER AL-SUDANI)

Amenazando a Israel

Kataib Hezbollah no solo ha amenazado a Israel y trabajado estrechamente con Hezbollah en Líbano, sino que también ha amenazado a Arabia Saudita con drones. El grupo representa una seria amenaza.

"Creemos que el gobierno iraquí debería tomar la iniciativa de enviar fuerzas militares regulares en coordinación con el gobierno sirio, ya que estos grupos representan una amenaza para la seguridad nacional de Iraq y la región", dijo Abu Ali al-Asgari de Kataib Hezbollah a Arab News el martes, informaron los medios iraníes. Asgari es generalmente descrito como jefe de la oficina de seguridad de Kataib Hezbollah.

El jefe de la dirección de medios de las Fuerzas de Movilización Popular de Iraq, Muhannad al-Aqabi, también dijo el martes que los grupos armados que operan en Siria persiguen intereses extranjeros que buscan crear inestabilidad en la región, informaron también los medios iraníes.

Irán ha acusado a Israel de estar detrás de los ataques contra las fuerzas del régimen sirio por parte de Hayat Tahrir al-Sham, un grupo rebelde suní en Idlib que recientemente tomó el control de Alepo.

Irán podría querer utilizar a las milicias iraquíes para reforzar el régimen sirio. Teherán dice estar preocupado de que la actual escalada en Siria pueda extenderse a la región.

Mover milicias iraquíes a Siria sería la forma de Irán de tanto prevenir un desbordamiento como avivar el fuego. Cualquier movimiento significativo representaría una amenaza para Israel y para las fuerzas estadounidenses en el este de Siria.

Irán está monitoreando los acontecimientos cerca de Deir Ezzor y a lo largo del río Éufrates. Según informes, las Fuerzas Democráticas Sirias respaldadas por Estados Unidos recientemente tomaron el control de varios pueblos en esta zona que habían sido ocupados por el régimen. Esto también podría llevar al despliegue de milicias respaldadas por Irán en la región de Deir Ezzor.