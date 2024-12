Irán sufre reveses en Siria y pierde influencia sobre sus aliados

Irán ha admitido que los actuales contratiempos para el régimen sirio son un desafío para su "eje de resistencia" regional, el cual está conformado por Hezbollah, Hamas, los hutíes, milicias iraquíes, el régimen sirio y otros grupos.

Irán movilizó este eje para atacar a Israel tras la masacre de Hamas el 7 de octubre de 2023. Hezbollah comenzó los ataques a Israel al día siguiente, los hutíes han estado atacando barcos en el Mar Rojo y las milicias en Irak han utilizado drones para amenazar a Israel.

Ahora, el "eje" ha enfrentado contratiempos.

"El general de más alto rango de Irán advirtió que la reciente oleada de actividades terroristas en Siria es parte de un plan estadounidense-israelí para debilitar al gobierno sirio y a sus aliados en el Eje de Resistencia", informó la agencia de noticias estatal iraní IRNA el martes.

Esta es una gran admisión de fracaso por parte del régimen iraní. El mayor general Mohammad Bagheri, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, hizo los comentarios en llamadas telefónicas esta semana a sus homólogos en Siria, el general Abdul Karim Mahmoud Ibrahim, e Irak, el mayor general Yahya Rasool, así como al ministro de Defensa ruso, Andrei Belousov.

El líder de la REPÚBLICA ISLÁMICA, el ayatolá Ali Jamenei, habla durante una reunión con miembros de la milicia iraní Basij en Teherán, Irán, a principios de esta semana. (credit: REUTERS)

Claramente, Irán está tratando de reforzar el apoyo al régimen de Assad después de sufrir contratiempos a manos del grupo opositor Hayat Tahrir al-Sham. HTS tomó control de Alepo la semana pasada y ha amenazado con avanzar hacia Hama, otra ciudad importante en Siria. Para el miércoles por la tarde, intensos ataques aéreos y la llegada de refuerzos pro-gubernamentales obligaron a los rebeldes a retroceder durante la noche desde el borde de Hama. Su caída ejercería presión sobre el presidente Bashar Assad.

Las Fuerzas Democráticas Sirias respaldadas por Estados Unidos también han estado enfrentándose a las fuerzas del régimen sirio en el Valle del río Éufrates, con la detección de un avión de guerra estadounidense A-10. Estados Unidos respaldó a las SDF en la guerra contra ISIS, pero parece que estos enfrentamientos podrían debilitar el control del régimen sobre el Valle del río Éufrates.

Irán lucha por apoyar al régimen sirio

El respaldo de Irán al régimen sirio está en riesgo, especialmente porque otros proxies de Irán en la región son débiles. Hezbollah ha acordado un alto el fuego con Israel después de ser golpeado por las FDI en dos meses de fuertes combates; podría haber perdido más de 3,000 combatientes. Estos son hombres que ahora no pueden ayudar al régimen sirio, en marcado contraste con 2012, cuando Hezbollah fue fundamental para ayudar al régimen sirio contra los rebeldes.

Ahora, Irán está culpando a Israel y a los Estados Unidos por los contratiempos del régimen sirio, llegando incluso a enviar a su principal diplomático a Damasco y Ankara esta semana para discutir la situación, seguido por llamadas del ejército iraní a Rusia y otros en la región.

Las discusiones entre estos funcionarios "se centraron en el resurgimiento del terrorismo en el noroeste de Siria, donde las fuerzas gubernamentales están luchando contra una ofensiva relámpago de militantes respaldados por extranjeros que han capturado grandes extensiones de Alepo y se han movido hasta el sur de Hama desde el miércoles," informaron los informes iraníes.

Bagheri "enfatizó que la sincronización coordinada de estos ataques con un frágil alto el fuego en Líbano indica un escenario peligroso orquestado por estadounidenses e israelíes con el objetivo de socavar a Siria y a sus aliados en el Eje de la Resistencia," continuaron.

El principal general de Irán claramente entiende la situación crítica en la que se encuentra Teherán. Irán no quiere desplegar sus propias tropas en el extranjero, prefiriendo que mueran los grupos aliados en nombre de Irán. Y estos grupos aliados ahora están debilitados.

Irán puede solicitar que Kataib Hezbollah, una milicia iraquí, despliegue tropas en Siria, preocupado de que HTS reciba apoyo militar en su ofensiva contra Hama.

Iran International informó que el alto funcionario del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, Javad Ghaffari, habría llegado a Damasco el martes "horas después de que el ministro de Relaciones Exteriores de Irán dijera que las fuerzas iraníes podrían ser desplegadas en Siria si Assad lo solicita," citando a Al-Alam, medio estatal de Irán.

El hecho de que un grupo de medios independiente sea fuertemente crítico con el régimen iraní y los medios estatales, que reflejan la perspectiva a través de la cual el ejército iraní ve la situación, se entrelazan y pintan un cuadro de desesperación iraní por tratar de salvar a Assad.

Ghaffari ha servido en Siria anteriormente y actualmente está bajo sanciones estadounidenses. "Anteriormente, Ghaffari pasó varios años en Siria liderando fuerzas, incluidos combatientes de Hezbollah y la milicia afgana Fatemiyoun, en campañas para recuperar ciudades clave en el centro y este como Palmira, Deir Ezzor y Al-Bukamal de grupos opositores," informó Iran International.

No está claro si se pueden confirmar los informes sobre el despliegue actual de Ghaffari, pero el informe muestra cómo Irán podría estar desesperado y tratando de ver qué apoyo puede enviar. El régimen de Assad no tiene muchas tropas o reservas para enviar a la lucha, Irán y Rusia no querrán enviar tropas, y las milicias iraquíes pueden no querer ser vistos interviniendo de manera importante.

Esto requerirá algo de acción rápida por parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica para ver si puede salvar las líneas del frente que se están formando alrededor de Hama y empujar a HTS hacia atrás. En ausencia de eso, Irán necesitará un acuerdo con Turquía para que este apuñale a HTS por la espalda en Alepo.

Reuters contribuyó a este informe.