¿La nueva ley del hiyab será el golpe final para Khamenei?

Mientras el Líder Supremo de Irán, el Ayatolá Ali Khamenei, lidia con el conocimiento de que sus grupos terroristas afiliados en todo Oriente Medio están cayendo uno a uno, ya sea a través de la guerra con Israel o facciones rebeldes en el caso de Siria, solo un dominó con poder significativo permanece en pie: el de Khamenei mismo.

Hasta qué punto las fuerzas externas pueden contribuir a la caída del régimen de Khamenei aún no está claro, pero la revuelta popular que finalmente pueda derrocar a los ayatolás solo puede venir de las calles de Teherán. Y parece que los días del régimen están contados. Si eso será en años (como Assad logró mantenerse en el poder durante la Guerra Civil Siria) o días, como en la Revolución Rumana de 1989, está por verse.

La última causa de murmullos domésticos fue la introducción de una nueva y más estricta "Ley del Hiyab y la Castidad", aprobada por el parlamento iraní a principios de este mes, que obliga al uso del hiyab para todas las mujeres en público y en foros en línea para niñas de tan solo 12 años, e impone estrictas sanciones a quienes desobedezcan la ley, así como un aumento en la vigilancia civil para garantizar su implementación. Las penas van desde multas hasta tiempo en prisión e incluso la pena de muerte.

Una declaración emitida por expertos de la ONU el viernes describió la ley como "una intensificación del control estatal sobre los cuerpos de las mujeres en Irán y es un nuevo ataque a los derechos y libertades de las mujeres". El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, asiste a una rueda de prensa en Teherán, Irán, el 16 de septiembre de 2024. (credit: Majid Asgaripour/WANA/via Reuters)

Incluso el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, elegido con una plataforma reformista (en relación con Irán), se opuso al proyecto de ley a pesar de tener muy poco poder para evitar que entre en vigor.

"En mi opinión, la ley del hijab, que tengo que implementar, es vaga. No debemos hacer nada que perturbe la armonía y empatía de la sociedad. Debemos hablar e interactuar sobre el tema", escribió Pezeshkian en la plataforma X a principios de diciembre.

Entonces, ¿podría la nueva ley del hijab ser el clavo final en el ataúd del régimen de Khamanei y el concepto de una "República Islámica"?

Fundador del IRGC sobre los fracasos del régimen islámico

"En Irán, tenemos dos fuerzas históricas de cambio", dijo el disidente iraní, periodista y fundador de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) Mohsen Sazegara, en una conversación con The Jerusalem Post. "Las mujeres de Irán y la generación joven. En la intersección de ambos grupos, las jóvenes son la principal fuerza motriz del movimiento en Irán, en la escuela secundaria, en las universidades y en todas partes. Estos dos grupos tienen mucho potencial".

"Después de las protestas del hiyab en 2022, se realizó una encuesta y el 93% de las mujeres no creían en el hiyab impuesto. Alrededor del 40-45% de las mujeres en Irán no usan el hiyab, y el régimen no puede tolerarlo porque el hiyab es un arma contra el pueblo. Estos tipos de regímenes deben mostrar al pueblo que controlan tanto el cuerpo como el alma de las personas. Por eso implementan leyes de vestimenta. El régimen no puede tolerar que las mujeres no lleven el hiyab.

Las protestas de 2022 a las que se refiere Sazegara son quizás la resistencia más famosa que ha golpeado a la República Islámica desde la caída del Sha. Las protestas estallaron en Irán en septiembre de ese año tras la muerte de Mahsa Amini, una mujer iraní de 22 años que murió en custodia policial después de ser arrestada por la Patrulla de Guía por presuntamente violar la estricta ley del hiyab del país.

Las protestas, inicialmente desencadenadas por la muerte de Amini, pronto se convirtieron en un movimiento más amplio contra las políticas opresivas del gobierno, particularmente su control sobre los derechos y libertades de las mujeres. El lema de las protestas se convirtió en "Mujer, Vida, Libertad".”

En respuesta, el gobierno iraní implementó duras medidas, incluyendo cortes de internet, restricciones en redes sociales, y el uso de gas lacrimógeno y municiones reales para reprimir a los manifestantes. Para la primavera de 2023, las protestas habían disminuido en gran medida, pero el régimen gobernante seguía firmemente en control.

Según Sazegara, una encuesta más reciente realizada en Irán ha mostrado que casi el 40% de los jóvenes no tienen creencia en Dios y no desean un estado islamista religioso. Para el revolucionario de antaño, quien acompañó al Ayatolá Ruhollah Jomeini en su infame vuelo de Air France de regreso a Teherán después de la caída del Sha, el rechazo del concepto de una República Islámica por parte de la juventud demuestra que los ideales que ayudó a impulsar hace más de 45 años en última instancia no han tenido éxito.

"Después de 45 años, [el gobierno islámico] ya no es atractivo para la mayoría de los musulmanes. Hay sectores radicales, pero la mayoría no piensa así. Arabia Saudita es un país importante, y el mundo islámico mira a Arabia Saudita como la fuente de emulación del verdadero islam. Ahora, mira a [el príncipe heredero] Mohammed bin Salman en Arabia Saudita. Han comenzado a dejar atrás las órdenes islámicas y modernizar el país."

"El régimen islámico en Irán ha sido derrotado. Han fracasado", dijo Sazegara al Post. "No pueden resolver ningún problema, y el más grande es el problema económico, con una tasa de inflación superior al 40%. Si Irán fuera ahora un país rico, y la gente estuviera satisfecha, entonces estaría bien, la teoría [del gobierno islamista] sería exitosa, pero ahora Irán es miserable. Incluso según los políticos, tenemos escasez de todo - déficit en el presupuesto, escasez de electricidad, gas natural, gasolina y agua."

Las dificultades económicas en Irán deben enojar a los iraníes comunes cuando piensan en los miles de millones de dólares que su régimen ha desperdiciado en nombre de apoyar a grupos extranjeros afiliados.

"Tus opresores gastaron más de 30 mil millones de dólares apoyando a Assad en Siria, un régimen que en solo once días de lucha se desmoronó en polvo", dijo el Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, al pueblo iraní en una transmisión el pasado jueves. "Tu régimen gastó más de 20 mil millones de dólares apoyando a Hezbollah en Líbano - en cuestión de semanas, la mayoría de los líderes de Hezbollah, sus cohetes y miles de terroristas se esfumaron en el aire."

Para Sazegara, la resistencia civil genuinamente exitosa se basa en tres pilares: protestas, huelgas y deserción del régimen.

"Hay muchas tácticas en la protesta", explicó. "La más común es la protesta en la calle. La gente sale a la calle y grita y canta. El segundo pilar es paralizar al régimen. Significa huelgas, boicots, no ir a trabajar, no pagar servicios públicos. Y el tercer pilar es desertar del régimen y unirse al pueblo. Y cada vez que este tercer pilar llega a la máquina de represión del régimen, entonces el régimen está acabado".

La disidencia dentro de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) no está bien documentada, pero se sabe que un pequeño grupo de generales entre sus altas jerarquías ha utilizado el contrabando ilícito y el tráfico de drogas de la IRGC para enriquecerse, mientras apenas hay un goteo hacia las tropas terrestres de la organización.

Para muchos operativos de nivel inferior de la IRGC, observar cómo los peces gordos se hacen aún más ricos mientras siguen luchando en el campo minado económico del país podría llevar al tipo de deserción que podría ayudar en cualquier futuro derrocamiento del régimen.

Irán ha pasado por mucho este año, desde confrontaciones directas con Israel hasta ver cómo sus representantes caen uno tras otro. Sus problemas internos han sido menos elaborados en los medios extranjeros, pero para los observadores de Irán, el último proyecto de ley sobre el hiyab - al igual que hace dos años - bien podría convertirse en una gran molestia para el régimen.

Junto con las dificultades económicas, el desvío de miles de millones de dólares para grupos terroristas, y la corrupción que existe dentro del régimen, muchos están observando con gran interés los próximos meses en Irán.