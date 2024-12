Turquía se mueve para aislar a los kurdos en Siria y prepara el camino para nuevos ataques

Turquía busca aprovechar rápidamente la caída del régimen de Assad para saldar varias cuentas en Siria y luego asumir un lugar de poder en Damasco. Turquía ya ha desempeñado un papel importante en la guerra civil siria, invadiendo varias partes del norte de Siria y utilizando grupos rebeldes sirios anteriores como intermediarios como parte de lo que se conoce como el Ejército Nacional Sirio.

Cuando Hayat Tahrir al-Sham, con sede en Idlib, inició su ofensiva contra el régimen sirio a finales de noviembre, Turquía optó por tratar de aprovechar el caos. A medida que HTS tomaba ciudades del colapsante régimen de Assad, Ankara desató el ataque de la SNA contra grupos kurdos. El principal objetivo de Ankara en los últimos ocho años en Siria ha sido luchar contra lo que afirma son grupos "terroristas" en Siria. Estos no son grupos terroristas como ISIS o al-Qaeda, sino que Ankara se refiere a usar fuerzas intermediarias para atacar áreas kurdas de Siria.

El principal grupo en el punto de mira de Ankara es las Fuerzas Democráticas Sirias o SDF. Las SDF fueron formadas en 2015 con el respaldo de Estados Unidos. Incluyen a un grupo llamado YPG, que es un grupo kurdo que ha estado luchando contra ISIS. Turquía considera al YPG como la rama siria del PKK. Lo importante aquí es que tenemos a Turquía, un miembro de la OTAN, atacando a las SDF, que cuentan con el respaldo de Estados Unidos, que también es miembro de la OTAN. Sin embargo, Estados Unidos no ha logrado hacer que Ankara detenga sus ataques, en cambio, las SDF terminan luchando contra el SNA respaldado por Turquía. Mientras que las SDF fueron formadas para ayudar a derrotar a ISIS, ahora las SDF y el SNA se enfrentan entre sí, y ni siquiera ISIS forma parte de la historia.

Kurdos sirios junto a la estatua destruida de Basel al-Assad, el difunto hermano mayor del presidente sirio Bashar al-Assad, mientras celebran la caída de la capital Damasco en manos de los combatientes antigubernamentales, en la ciudad de Qamishli, el 8 de diciembre de 2024. (credit: DELIL SOULEIMAN/AFP via Getty Images)

Para Ankara, esto es una victoria. Ankara puede hacer que el SNA luche contra las SDF, pero eso distrae de otros objetivos de Ankara en Siria. También mantiene a las SDF aisladas. Turquía ha participado en una diplomacia rápida para fortalecer su papel en Siria a medida que el régimen de Assad colapsa. Quiere básicamente llenar el vacío en Siria dejado por Irán y Rusia. Turquía y Qatar están tratando de llenar ese vacío y abrir puestos diplomáticos en Damasco. Turquía se ha reunido con el jefe de la OTAN y el Secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken. Durante la reunión con Blinken, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, dijo que Turquía "tomaría medidas preventivas para proteger su seguridad nacional contra todas las organizaciones terroristas que operan en Siria, incluidas PKK/PYD/YPG y Daesh/ISIS".

El Departamento de Estado de los Estados Unidos generalmente ha desaprobado al SDF, considerándolo un grupo que fue creado en asociación con el Pentágono. Esto ha llevado a una política estadounidense de doble cara en Siria, donde el Comando Central de los Estados Unidos respalda al SDF, pero el Secretario de Estado a menudo se reúne con Turquía y no se opone enérgicamente a las amenazas de Ankara contra las fuerzas socias de los Estados Unidos. El SDF luego pagó el precio por la inacción de los Estados Unidos, siendo atacado por drones turcos y la SNA.

En las últimas semanas, decenas de miles de kurdos han sido desplazados por los ataques de la SNA. Estos incluyen kurdos en Tal Rifaat que ya habían sido desplazados por el ataque turco de 2018 en Afrin. Alrededor de 150,000 kurdos tuvieron que huir de Afrin en 2018. Ahora, parece que unos 200,000 pueden haber huido de los ataques de la SNA. La SNA también tomó el control de Manbij, una ciudad por la que el SDF luchó contra ISIS para controlar en 2015 y 2016. Esta ciudad fue una dura batalla para el SDF, y cayó en unos pocos días de los ataques de la SNA, básicamente echando por la borda años de trabajo del SDF allí. Esto pone al SDF en una posición precaria.

En otra área, las Fuerzas Nacionales Sirias atacaron una presa que las Fuerzas Democráticas Sirias estaban operando en el río Éufrates. Los medios Rudaw en Erbil, en la región de Kurdistán en Irak, señalaron que "el gerente de una presa en el río Éufrates que ha sido objeto de días de ataques en el norte de Siria advirtió que millones de personas se verán afectadas si la estructura falla". El gerente dijo que "hubo un apagón en la presa de Tishreen, la presa está fuera de servicio ahora. Los cables cayeron, y las compuertas se cerraron, lo que llevó al cierre de la presa. El personal intentó utilizar generadores, pero pronto se quedaron sin diesel. El agua está fluyendo hacia la presa ahora", dijo Ali Demir a Rudaw en inglés el jueves. "La presa de Tishreen se encuentra en el río Éufrates en el norte de Siria, aguas arriba de decenas de pueblos y aldeas, así como de centros urbanos como Raqqa. Proporciona electricidad a gran parte del noreste de Siria (Rojava)".

Mientras tanto, Mazloum Abdi, el líder de las Fuerzas Democráticas Sirias, discutió informes de enfrentamientos en Raqqa el viernes. "El pueblo de Raqqa merece una vida digna y segura, y no escatimaremos esfuerzos para lograr este objetivo. Prometemos tomar medidas transparentes y prácticas para abordar la situación actual, asegurando que sus voces sean escuchadas y consideradas en cada decisión tomada", dijo el jefe de las Fuerzas Democráticas Sirias, según informó Rudaw.

Un SDF aislado enfrenta desafíos

El SDF está aislado. Ya ha enfrentado este desafío antes. En 2018 y 2019, la antigua administración de Trump intentó retirar las fuerzas estadounidenses de Siria. Esto llevó a Ankara a invadir un área llamada Serekaniya. Ankara también amenazó a Kobani, una ciudad que había ayudado a derrotar al ISIS en 2015 al resistir el avance del ISIS. Los kurdos desempeñaron un papel clave en la defensa de Kobani. En 2019, el avance turco se detuvo en parte debido a la intervención rusa y a las fuerzas del régimen sirio desplegándose en las áreas fronterizas con Siria. Esto creó una especie de zona de amortiguamiento entre Turquía y el SDF. Ankara estaba trabajando con Rusia y no veía motivo para bombardear las fuerzas rusas o el régimen sirio. Ahora, el régimen sirio se ha ido, al igual que los rusos. El camino está abierto para que Ankara complete el objetivo que desea, que es alejar a los kurdos de la frontera. La mayoría de las ciudades kurdas en Siria están en la frontera con Turquía. Turquía ya ha expulsado a los kurdos de Afrin y áreas cerca de Alepo, así como de Serekaniye. Si los Estados Unidos y otros no protegen al SDF, es posible que se desarrolle un nuevo desastre en Siria. La mayoría de los sirios quieren paz, pero Ankara quiere continuar sus ataques. La visita de Blinken a Turquía no hizo retroceder las amenazas de Ankara.

El jefe del Comando Central de EE. UU., Michael Kurilla, visitó Siria después de que cayera el régimen de Assad. "El comandante del Comando Central de EE. UU., el General Michael Eric Kurilla, visitó Siria e Irak para evaluar las operaciones en curso contra el Estado Islámico, la primera visita de un alto oficial militar de EE. UU. desde la caída del régimen de Assad", informó VOA News el 11 de diciembre. Kurilla tiene mucho peso en sus hombros si se va a preservar la Fuerza Democrática Siria. Kurilla estuvo en Israel este fin de semana, sosteniendo más discusiones sobre Siria tras la eliminación por parte de las FDI de lo que queda de los antiguos activos militares del régimen sirio.