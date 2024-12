'Mega-acuerdo' en Medio Oriente: Trump y MBS estrechan lazos en Arabia Saudí

El enviado de Medio Oriente designado por el presidente electo Donald Trump, Steve Witkoff, se reunió con el príncipe heredero Mohammed bin Salman durante una visita a Arabia Saudita la semana pasada, según dos fuentes informadas sobre la reunión, el primer encuentro entre MBS y un representante de la próxima administración de Trump desde las elecciones de noviembre.

Trump designó a Witkoff, un amigo cercano y confidente, como enviado de Medio Oriente de su administración con el claro objetivo de asegurar un "mega-acuerdo" con Arabia Saudita.

Según fuentes familiarizadas con su pensamiento, Trump quiere que el acuerdo incluya un histórico acuerdo de paz entre Israel y Arabia Saudita, así como avances hacia la resolución del conflicto israelí-palestino.

"Quiero una paz duradera. No estoy diciendo que sea un escenario muy probable... Quiero una paz donde no tengamos un 7 de octubre en otros tres años. Me gustaría ver a todos felices", dijo Trump a Time a principios de esta semana, en su entrevista con el presidente electo a quien la revista eligió como su "Persona del Año" de 2024.

El viaje de Witkoff fue parte de una serie de reuniones que los asesores de Trump han mantenido con líderes de Medio Oriente en las últimas semanas.

Una fuente dijo que Witkoff y MBS discutieron las relaciones entre Estados Unidos y Arabia Saudita, la guerra en Gaza, la posibilidad de normalizar los lazos con Israel y otros asuntos regionales.

A principios de la semana pasada, el enviado entrante asistió a una conferencia de criptomonedas en los Emiratos Árabes Unidos. Hace unos meses, Witkoff y Trump cofundaron una empresa de criptomonedas llamada World Liberty Financial, Inc.

Durante su visita a Abu Dabi, Witkoff se reunió con el asesor de seguridad nacional de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, y discutió la guerra en Gaza, la revolución en Siria y otros temas regionales, según dos fuentes.

El asesor de Medio Oriente de Trump, Massad Boulos, también estuvo en la región la semana pasada y se reunió con el Primer Ministro de Qatar en Doha, según una fuente familiarizada con la reunión. Boulos también es el suegro de la hija de Trump, Tiffany.

El miércoles pasado, Boulos se reunió con el Rey Abdullah de Jordania en Washington, según otra fuente.

Ese mismo día, Witkoff y Boulos se reunieron en Washington con el Ministro de Asuntos Estratégicos Ron Dermer, un cercano confidente del Primer Ministro Benjamin Netanyahu, según dijo un oficial israelí.

El recién nombrado Enviado Especial de Trump para Asuntos de Rehenes, Adam Boehler, se espera que visite Israel esta semana por primera vez desde su nombramiento, según otro alto oficial israelí.

Las embajadas de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos en Washington, así como Witkoff, Boulos y el equipo de Trump, se negaron a hacer comentarios.

Flashback

Antes del ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023, la administración Biden había estado negociando con Arabia Saudita e Israel un mega-acuerdo que incluiría un acuerdo de paz entre las dos naciones.

La Casa Blanca también buscaba incluir un pacto de defensa entre EE. UU. y Arabia Saudita y un acuerdo de cooperación nuclear civil como parte del trato, creyendo que el Senado podría aprobarlo como parte de un acuerdo más amplio.

MBS había concluido que dicho mega-acuerdo solo sería políticamente factible bajo la administración Biden.

Sin embargo, el ataque del 7 de octubre frustró las negociaciones. Las guerras en curso en Gaza y Líbano, combinadas con las demandas de Arabia Saudita de pasos hacia el establecimiento de un estado palestino, han hecho que el acuerdo sea desafiante tanto para Israel como para Arabia Saudita a corto plazo.

MBS y sus asesores principales han reiterado públicamente y en privado en los últimos meses que siguen interesados en alcanzar dicho acuerdo, pero han enfatizado la condición clave de Arabia Saudita: un compromiso de Israel con un cronograma claro e irreversible para establecer un estado palestino.

Hasta ahora, Netanyahu ha rechazado esta demanda. El primer ministro y sus asesores principales creen que bajo Trump, y con los recientes éxitos militares de Israel contra Irán y sus aliados, los saudíes podrían retirar su "condición palestina", según dos fuentes.

En su entrevista con Time, Trump no expresó apoyo al plan de paz que presentó durante su primer mandato, el cual se basaba en una solución de dos estados para el conflicto israelí-palestino.

Mark Dubowitz, CEO de la Fundación para la Defensa de las Democracias y confidente de algunos miembros del equipo de política exterior de Trump, dijo que es probable que el presidente electo resucite su plan de paz como piedra angular de su estrategia en el Medio Oriente.

"Esto es clave para facilitar un acuerdo de paz entre Israel y Arabia Saudita. También podría permitir el fin de la guerra en Gaza y ayudar a implementar un plan de reconstrucción y seguridad para el día después con un fuerte apoyo del Golfo", dijo.

Según varias fuentes, Trump estaba frustrado por no ganar el Premio Nobel de la Paz por negociar los Acuerdos de Abraham. Dubowitz señaló que un mega-acuerdo con Arabia Saudita podría aumentar las posibilidades de Trump de asegurar el codiciado premio.