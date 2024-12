Trump advierte: "Pagarán un infierno" si los rehenes no son liberados antes de asumir

El presidente electo Donald Trump se dirigió a su plataforma Truth Social el lunes por la tarde después de que las FDI confirmaran que Hamas asesinó al estadounidense-israelí Omer Neutra el 7 de octubre y ha mantenido su cuerpo como rehén desde entonces.

Trump no mencionó a Neutra por nombre pero escribió que "todo el mundo está hablando de los rehenes que están siendo retenidos de manera violenta, inhumana y en contra de la voluntad de todo el mundo, en el Medio Oriente, ¡pero todo son palabras y ninguna acción!"

Trump continuó diciendo: "Por favor, que esta VERDAD sirva para representar que si los rehenes no son liberados antes del 20 de enero de 2025, la fecha en la que asumo orgullosamente el cargo de Presidente de los Estados Unidos, ¡habrá un infierno que pagar en el Medio Oriente, y para aquellos a cargo que perpetraron estas atrocidades contra la humanidad".

Los responsables serán castigados más duramente de lo que cualquier otro ha sido en la "larga e histórica historia de los Estados Unidos de América", escribió Trump.

"¡LIBEREN A LOS REHENES AHORA!" dijo.

El exgobernador Mike Huckabee, quien fue nominado como el próximo embajador de Estados Unidos en Israel a principios de noviembre, reiteró la declaración de Trump durante la noche del martes.

This is my President! There must be serious consequences for holding any hostage but America needs to exact severe consequences for kidnapping and murdering AMERICAN hostages. https://t.co/Qh8dq78mUM