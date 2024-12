'Los chiítas deberían hacer las paces con Israel,' dice líder de partido libanés

Wiam Wahhab, líder del partido druso libanés y exministro, llamó a hacer la paz con Israel en una larga entrevista en el programa Whala’ Shu en la televisión libanesa.

Wahhab, quien solía ser un partidario del eje de la República Islámica, hizo una serie de comentarios inesperados, incluyendo duras críticas al eje iraní y su llamado cuidadoso a la normalización con Israel, al decir: “Aconsejo a los chiítas que vayan a la paz con Israel y vivamos todos felices.”

“Seré franco contigo. El tema de Israel y los árabes necesita ser discutido. La nación no quiere una guerra con Israel; han sido 70 años de guerra con Israel,” dijo Wahhab en la entrevista. “Si me preguntaran, diría: tomen la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU como garantía... Creo que deberían ir hacia la paz. La nación no quiere ir a la guerra.”

El presentador Georges Salibi, que parecía sorprendido por la proposición, le pidió que aclarara: "¿Estás llamando a normalizar las relaciones con Israel?"

Wahhab respondió argumentando que Líbano no puede ser el único en permanecer en estado de guerra. "El 'Eje' sacrificó mucho por Palestina; mis padres fueron tras Gamal Abdel Naser. Nosotros fuimos tras la resistencia palestina y la resistencia libanesa para liberar nuestra tierra. La nación no quiere luchar. Sigamos a la mayoría. ¿Lucharás por ellos? Los Hermanos Musulmanes, aliados de Irán, no quieren luchar. ¿Así que tenemos que luchar por ellos?"

Bashar Al-Assad también fue criticado por Wahhab. Según el político libanés, la caída de Assad se debió a varias razones, incluido su maltrato hacia sus seguidores, que incluían alauitas, sunitas en las grandes ciudades de Alepo y Damasco, y algunos drusos. Wahhab afirmó que Assad logró decepcionar, hambriento y robar a todos sus seguidores, y también se apoyó en los rusos y descuidó a su propio ejército. Wahhab también afirmó que Assad tuvo problemas con los rusos ya que no quería llegar a un acuerdo con Erdogan sobre su ocupación en el norte de Siria, y los rusos estaban demasiado ocupados en Ucrania.

Cuando se le preguntó sobre su anterior lealtad al régimen, Wahhab explicó: "Mataré y haré un trato con el diablo si es necesario para proteger a mi familia".

En otro comentario sorprendente, Wahhab afirmó que jugó un papel en un intercambio de mensajes entre Israel y Siria a través de una tercera parte occidental, en el que Israel exigía a Assad que no armará a Hezbollah, pero Assad no estuvo de acuerdo. También insinuó que esto fue lo que finalmente condujo al escenario actual en el que el líder de HTS, Ahmad Al-Sharaa, finalmente tomó el control de Siria y que Israel avanzó en los Altos del Golán. En este contexto, Wahhab también calificó a Assad como "un mentiroso" mientras que su hermano Maher recibía más confianza, razón por la cual, según él, los mensajes pasaban a través del hermano en lugar del tirano mismo.

Crítica de Wahhab hacia Irán y sus representantes

Esta no es la primera vez recientemente que Wahhab ha criticado al llamado "eje de resistencia", al que antes apoyaba. El mes pasado, se manifestó en contra de Hezbollah por intentar robar prendas religiosas a los drusos en Líbano para disfrazarse de clérigos drusos y ocultar sus actividades terroristas, y afirmó que Hezbollah ya no existe.

En la entrevista, Wahhab también criticó el eje iraní. "El eje de resistencia no fue más que Hassan Nasrallah y Qassem Soleimani", dijo, agregando que una vez que los dos murieron, todo terminó. "El único ganador en la región es Netanyahu".