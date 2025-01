La CIA revela los secretos del Ministerio de Inteligencia iraní

Irán ha estado en nuestros ojos y oídos durante todo el último año. Su confrontación directa y abierta con Israel ha marcado un cambio sustancial con respecto a la guerra clandestina en la sombra que ha estado en curso desde el establecimiento de la República Islámica en 1979.

El libro de Steven R. Ward, El Ministerio de Inteligencia de Irán: una historia concisa, proporciona los antecedentes de los acontecimientos de 2024. Es un recuento sistemático de las operaciones de inteligencia de Irán a lo largo de cuatro décadas, que concluye con el comienzo de la guerra contra Hamás.

Su autor, analista de la CIA durante 35 años, presenta un relato factual y sin emociones, basado en material de fuentes abiertas, del Ministerio de Inteligencia de Irán (MOIS).

Fundado formalmente en agosto de 1983, se calcula que el MOIS emplearía hasta 30.000 personas en 2012 y que operaría a través de ocho direcciones. Muchos de sus agentes estudiaron en la Universidad Imam Baqir antes de entrar en servicio. EL LÍDER SUPREMO IRÁN Ayatolá Alí Jamenei habla durante una reunión en Teherán el domingo. Cuando el ex líder supremo Jomeini dijo: ''Exportaremos nuestra revolución a todo el mundo hasta que el grito ''No hay más dios que Alá'' resuene en todo el mundo'', lo decía en serio, afirma el escritor. (credit: WEST ASIA NEWS AGENCY/REUTERS)

El fundador de la República Islámica, el ayatolá Jomeini, se refirió al MOIS como “los soldados desconocidos del Imán Oculto”. Con esto se refería al duodécimo imán, oculto en el presente, pero que volvería como mesías para liderar la batalla final entre el “bien” y el “mal”.

Su predecesor, el SAVAK del shah, fue disuelto en vísperas del regreso de Jomeini a Irán. Sin embargo, Jomeini en el exilio había sido lo suficientemente perspicaz como para cultivar contactos discretos con oficiales del SAVAK en preparación para la determinación del nuevo régimen de destruir sin piedad a su oposición ideológica tanto dentro como fuera del país. A los pocos meses del regreso de Jomeini, los tribunales revolucionarios habían dictado sentencias de muerte contra 83 ex oficiales del SAVAK.

A finales de 1979, los agentes de Jomeini habían asesinado al sobrino del sha en París. En el verano de 1980, Daoud Salahuddin, antes conocido como David Belfield, haciéndose pasar por cartero, disparó tres tiros contra Ali Akbar Tabatabaei, un conocido crítico de Jomeini, en su casa de Bethesda, Maryland. Belfield, un estadounidense convertido al Islam que supuestamente pagó 5.000 dólares para matar a Tabatabaei, llegó a Teherán una semana después.

Esto sentó las bases para la campaña global del régimen iraní para asegurar su supervivencia y su área de influencia. El autor señala la complicidad del MOIS en los abusos de los derechos humanos en la Siria de Bashar al-Assad hace una década. La moralidad nunca fue una consideración.

Como señala el autor, al final de la guerra entre Irán e Irak, que duró una década en los años 80 y poco antes de su muerte, Jomeini emitió una fatwa que dio lugar a la ejecución de miles de sus opositores internos. La extrema izquierda en Europa miró para otro lado cuando los socialistas iraníes fueron empujados a la picadora de carne de Jomeini.

Libre de conflictos, Teherán entabló inmediatamente una amistad con Hamás, a pesar de que se trata de una organización sunita y no chiita.

El eje de la resistencia

El autor señala que en febrero de 1999, la policía de la Autoridad Palestina descubrió documentos que indicaban una transferencia del Ministerio de Asuntos Exteriores de 35 millones de dólares a Hamás, supuestamente para financiar actividades terroristas contra objetivos israelíes. (Testimonio del politólogo Matthew Levitt ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, 25 de julio de 2012). El establecimiento de su eje de resistencia –Hezbolá en el Líbano, los hutíes en Yemen, las milicias chiítas en Irak y la dictadura alauita de Asad en Siria– no sólo tenía como objetivo proteger a Israel, sino también ser la primera línea de defensa de la República Islámica.

Independientemente de la complexión política de su gobierno, Israel percibía al Irán de los ayatolás como una amenaza existencial. Procedió a llevar la guerra en la sombra al propio Irán. El régimen iraní tenía suficientes enemigos internos que estarían dispuestos a actuar para poner fin a su interminable represión.

El MEK (Mujahedin-e Khalq) se ha considerado durante mucho tiempo un rival del régimen de Jomeini. Autodefinido como arraigado en el Islam pero imbuido de “marxismo revolucionario”, ha organizado golpes de Estado y levantamientos en Irán. Designado por Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea como organización terrorista a fines de los años 1990, el MEK fue fortuitamente excluido de la lista durante la década pasada. El autor atribuye muchos de los ataques contra el régimen iraní al MEK.

WARD señala SIGNIFICATIVAMENTE que el asesinato de Mohsen Fakhrizadeh, “el padre del programa nuclear iraní”, en noviembre de 2020, se llevó a cabo en una carretera rural a 40 millas de Teherán, y fue obra de un equipo del Mossad integrado por “más de 20 israelíes e iraníes”.

También hay grupos étnicos iraníes, a saber, los kurdos, árabes y sunitas habitantes de la provincia de Baluchistán, que han sido víctimas del régimen de los ayatolás.

La campaña global del MOIS, que a menudo opera desde las embajadas iraníes, ha estado involucrada en secuestros de opositores de los Emiratos Árabes Unidos, Turquía y otros estados. En ocasiones, este tipo de operaciones han sido encomendadas a criminales, como en el caso del asesinato de Ahmad Mola Nissi en los Países Bajos en 2017.

Para lograr sus fines, el MOIS ha empleado a jefes del crimen turcos, a los Hells Angels en Canadá y a personas con experiencia en tender trampas de miel.

El ámbito cibernético también ha sido un campo de batalla entre Israel e Irán, que ha empleado a agentes con los nombres de “gatito refinado”, “gatito encantador” y “gatito remix”. En 2020, hubo ciberataques iraníes a las instalaciones de agua de Israel en respuesta a un ciberataque israelí a la infraestructura de combustible iraní.

Si bien el FBI arrestó a ciudadanos con doble nacionalidad que vigilaban centros judíos en los EE. UU. en 2018, unos años después se descubrió que cinco inmigrantes judíos iraníes en Israel recibían fondos del régimen iraní. Sus familias en Irán recibieron el pago, que luego les fue transferido a Israel.

GONEN SEGEV, ex ministro de energía del gobierno del primer ministro Yitzhak Rabin, cayó en desgracia de manera notable cuando se reveló que estaba contrabandeando pastillas de éxtasis desde los Países Bajos a Israel. ¡Le dijo a la policía que creía que eran M&Ms!

Al perder su licencia médica, se fue a ejercer en Nigeria, donde fue reclutado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, y viajó dos veces a Irán para reunirse con sus contactos. En febrero de 2019, fue sentenciado a 11 años de prisión.

Durante los últimos años, ha habido una cooperación más estrecha entre Rusia e Irán. Ambos intentan eliminar a los críticos en el extranjero y en el país. El autor sostiene que Rusia ayudó a Irán a localizar al ciudadano británico-iraní Alireza Akbari, quien luego fue acusado de ser un espía y fue ahorcado el año pasado.

Vladimir Putin visitó Teherán unos meses después de la invasión de Ucrania, y los líderes de Irán apoyan plenamente a Rusia. Este año, se han utilizado drones iraníes para convertir edificios ucranianos en escombros. China también ha firmado un acuerdo económico y de defensa con Irán, y el autor cree que Irán puede haber ayudado a China a descubrir una red de la CIA en su país.

Irónicamente, el enfoque de este régimen clerical es extrañamente similar al de la dictadura devotamente atea de Stalin en la eliminación de oponentes, reales e imaginarios, en la Unión Soviética de los años 30.

El autor omite el suministro de armas israelí a Jomeini al comienzo de la guerra con Irak, algo que ha sido documentado por varios académicos israelíes. El gobierno del ex primer ministro Menachem Begin temía más a los ejércitos de Saddam Hussein que a los de la República Islámica.

Tampoco se menciona la conexión entre Irán y Corea del Norte.

Sin embargo, este es un libro absorbente porque no está plagado de clichés, eslóganes o denuncias exageradas. Es eficaz porque simplemente presenta los hechos fríos y duros. No es una polémica. Ofrece a los lectores no profesionales una mirada a un mundo turbio y subterráneo, alejado de la vida cotidiana.

Es una buena lectura, pero aun así, este relato deja al lector con una sensación de confusión. 