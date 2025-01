El secreto de Hamás revelado: Las FDI desmantelan los planes de Hamás en un hospital

Durante las interrogaciones por parte de los investigadores de las FDI, los soldados descubrieron que altos operativos de Hamás estaban dirigiendo el Hospital Kamal Adwan en Jabaliya, Gaza, y planeaban escapar del hospital durante la redada de las FDI el pasado viernes utilizando ambulancias, revelaron los investigadores de la Unidad 504 a N12 en una entrevista publicada el jueves.

El Hospital Kamal Adwan fue allanado el viernes pasado por las FDI y el Shin Bet, quienes arrestaron a más de 240 terroristas, algunos de los cuales participaron en la masacre del 7 de octubre. Las fuerzas de seguridad decidieron allanar el hospital después de que la inteligencia revelara que había cientos de terroristas escondidos dentro del recinto.

Un reservista de las FDI, el Teniente (Res.) D., le dijo a N12 que mientras interrogaban a los terroristas en el hospital, todos señalaban al director del hospital y pedían que viniera a verlos y ayudarlos. “Entendimos que la persona en el centro mismo del evento, orquestando el terror y la actividad de Hamás en el recinto, era el propio director del hospital,” dijo el Teniente (Res.) D.

El reservista recordó que durante la redada en el hospital, el director del hospital, el Dr. Hussam Abu Safiyeh, estaba "paseando como un pavo real" y "confiado en que no sería arrestado, creyendo que era intocable y estaba en control de la situación". Soldados de las FDI detienen a sospechosos de terrorismo y evacuan a pacientes del hospital Kamal Adwan de la Franja de Gaza. (credit: IDF SPOKESPERSON UNIT)

El sargento mayor (Ret.) A., otro investigador presente durante la redada, confirmó que descubrieron que el director del hospital era un alto operativo de Hamas.

El sargento primero (Ret.) G., comandante y combatiente en Shayetet 13, quien también estuvo presente en la redada, también dijo que el director del hospital "realmente caminaba por las instalaciones como un pavo real".

"El Dr. Abu Safiyeh observó cómo sus médicos eran incriminados uno por uno. Pensó que no sería arrestado. Nos dimos cuenta de que su disfraz era solo una fachada: eran terroristas con las manos manchadas de sangre. El director del hospital entendió que todo el teatro se había derrumbado, y al final, él también fue arrestado", le dijo a N12.

El sargento (Ret.) A. reveló que los terroristas de Hamas planeaban utilizar ambulancias para escapar de la redada del IDF durante los interrogatorios. "Recibimos información de que uno de ellos intentaría fingir una lesión, y en base a eso, decidimos revisar a cualquier persona dentro de la ambulancia", dijo A. a N12.

"Me acerqué al área de ambulancias e interrogé a un hombre que parecía sospechoso desde el principio", continuó A. "Me dio un nombre falso, presentó una identificación falsa y afirmó que había resultado herido unos días antes, pero noté que la escayola en su mano era reciente. Las personas a su alrededor también reaccionaron a su mentira con lenguaje corporal que reforzaba mis sospechas. Lo confronté, diciéndole que estaba mintiendo y que sabía exactamente quién era y cuál era su papel", continuó A.

El hombre que se hacía pasar por un civil herido en realidad era un comandante de Hamas que había estado involucrado en actividades terroristas desde el 7 de octubre.

Durante su interrogatorio, confesó y dijo a los interrogadores que el médico que estaba con él falsificó la escayola para que pudiera escapar en una ambulancia de ayuda humanitaria. "Saben que hay pocas posibilidades de que las FDI interroguen a personas heridas que están siendo evacuadas para recibir tratamiento, así que intentó aprovechar la oportunidad y escapar", dijo A.

Distinguiendo entre civil y terrorista

Los investigadores de la Unidad 504 también le dijeron a N12 cómo distinguieron entre ciudadanos y terroristas durante la redada.

"La unidad tiene un sistema tecnológico e de inteligencia que puede distinguir claramente entre civiles y terroristas", explicó el Teniente (Res.) D., investigador de campo, a N12. "A pesar de las afirmaciones hechas en todo el mundo, con la ayuda de técnicas y tecnologías, podemos identificar quién es inocente. Esas personas son liberadas y se les proporciona agua, comida y cualquier otra cosa que necesiten. Los terroristas que son capturados son interrogados de acuerdo con el derecho internacional", añadió el Sargento Mayor (Res.) A.

El Sargento Mayor (Res.) A. dijo que los investigadores montaron un "mostrador de recepción" después de que los soldados de combate les llevaran a los terroristas capturados dentro del hospital. "Determinamos quién era cada persona que estaba ante nosotros", lo citó N12. A. recordó que durante esas interrogaciones, se dio cuenta de la magnitud de las operaciones terroristas dentro del hospital.

"Cuando nos dimos cuenta de que había cientos de terroristas que necesitaban ser interrogados, cambiamos a realizar interrogatorios más amplios que involucraban a múltiples detenidos a la vez", contó el Teniente (Res.) D. a N12.

"De repente, surgieron informaciones que corroboraban con las declaraciones de otros detenidos, y se revelaron nuevos detalles sobre habitaciones específicas dentro del hospital. Esto fue una ayuda significativa en tiempo real para las fuerzas [combatientes]," reveló D.

El Sargento Mayor (Res.) G le dijo a N12 que encontraron terroristas disfrazados de mujeres e incluso uno que se disfrazó de mujer sosteniendo a un niño. "Con la sensibilidad necesaria, apartamos a los niños y les dimos caramelos. Verificamos para asegurarnos de que ningún terrorista se había infiltrado disfrazado de mujer y de que no hubiera intentos de esconder rehenes y sacarlos de la zona bajo el pretexto de ayuda humanitaria. Sin embargo, a cualquier persona genuinamente no involucrada en el terrorismo no se le interrogaba y se le liberaba," citó N12 a G diciendo.

La unidad también señaló que cuando realizan revisiones médicas de aquellos que están en ambulancias y las revisiones muestran que no tienen nada malo, generalmente el terrorista que está fingiendo ser un civil herido confiesa.

"En ese punto, empiezan a contarnos todo lo que sucede en el hospital. Sin lugar a dudas, cada terrorista de Hamas que interrogamos confirmó que el Hospital Kamal Adwan es su base militar: es donde se reagrupan, guardan sus armas y manejan la inteligencia que recopilan. Algunas de las habitaciones del hospital han sido convertidas en salas operativas de Hamas."

El hospital Kamal Adwan es una base de operaciones y organización de Hamas, incluida la preparación de explosivos, municiones y armas", citó N12 al Sargento Mayor (Retirado) G. "Cada problema relacionado con rehenes ha pasado por este hospital en diferentes momentos. Hamas estableció salas operativas dentro del hospital, y nunca entró un civil en esas salas".

Los investigadores de la Unidad 504 dijeron que este hospital ni siquiera funcionaba realmente como un hospital. "Fue hecho para parecer un hospital, y los pacientes eran llevados allí solo por apariencias. En realidad, hay secciones enteras destinadas únicamente a la entrada de terroristas de Hamas", explicó el Sargento Mayor (Retirado) G.

Kamal Abdel Hafiz Adwan, quien fue nombrado en honor al hospital, fue un terrorista de Fatah que llevó a cabo ataques en Nahariya y en el Mercado de Carmel, según N12. Fue asesinado durante una incursión de las FDI en Líbano en 1973.