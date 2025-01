Teherán revela planta subterránea para fabricar misiles de largo alcance

Irán publicó imágenes revelando la instalación subterránea de almacenamiento de armas que utilizó en ataques anteriores contra Israel, la cual afirma alberga "nuevos misiles especiales", informó el sitio de medios semioficiales iraníes Tasnim a finales de diciembre.

Posteriormente se publicaron imágenes de la instalación en IRIB, mostrando a los oficiales de Teherán IRGC, el Comandante Mayor General Hossein Salami y el Brigadier General Amir Ali Hajizadeh recorriendo la instalación.

Hajizadeh describió la instalación como un "volcán dormido" días antes de que Salami anunciara los planes del IRGC de desarrollar los "nuevos misiles especiales".

Según el Centro de Investigación y Educación Alma, entre el arsenal de la instalación subterránea se encuentra un número de misiles Qadr, un tipo de misil iraní de largo alcance superficie-superficie revelado por primera vez en 2007.

Se informa que el misil Qadr cuenta con una cabeza de guerra modular, que puede sostener un gran número de bombas, según Alma. El Líder Supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, habla durante una reunión en la exposición de logros de la Fuerza Aeroespacial del IRGC en Teherán, Irán, 19 de noviembre de 2023. (credit: Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

Después de visitar esta ciudad de misiles, Salami supuestamente declaró: "El enemigo pensaba que nuestra capacidad de producción se había cortado, pero la tasa de crecimiento de nuestra capacidad de misiles está actualizada; los misiles realmente están aumentando y mejorando su capacidad y capacidades cada día en términos de cantidad, calidad, habilidad y diseño. Este aumento en capacidades significa que la Fuerza Aeroespacial de la CGRI revelará una vez más sus misiles recién producidos y bases de misiles en un futuro cercano".

El informe de Tasnim afirmó que Teherán planeaba realizar nuevas maniobras este mes, activando las ocultas "ciudades de misiles y drones" en el sur de Irán: estas instalaciones incluyen una para almacenar embarcaciones y otra contenedor subterráneo que contiene misiles.

#BREAKING The Aerospace Force of Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) on Friday unveiled what the state TV called "one of the underground missile cities of the IRGC"."The volcano lying under these mountains can erupt in the shortest time possible," the report says. pic.twitter.com/nIPb6IxBpX