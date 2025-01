Irán enviará drones a los kurdos en Siria, afirman medios turcos cercanos a Erdogan

Irán habría acordado suministrar 1,500 drones suicidas al grupo kurdo YPG/PKK en Siria para contrarrestar las operaciones militares de Turquía, informó un periodista del periódico conservador turco Yeni Şafak, conocido por su apoyo al presidente turco Recep Tayyip Erdogan y su Partido de Justicia y Desarrollo (AKP), el domingo.

Bugünkü haberim;Irak - Süleymaniyeçde İranlı subaylar ile terör örgütü PKK arasında görüşme gerçekleşti.Görüşme sonucunda İran, PKK’ya 1500 kamikaze drone sözü verdiAncak tarafların Türkiye’nin teslimatı vuracağı bilgisi nedeniyle teslimatı gerçekleştiremediİşte detaylar! https://t.co/rGQsqRJLUR — Burak Doğan (@doganburak29) January 12, 2025

El PKK (Partido de los Trabajadores del Kurdistán) es una milicia de izquierda que lucha por la independencia kurda en el noreste de Siria, el norte de Irak y el sureste de Turquía, áreas históricamente pobladas por kurdos étnicos.

Las YPG (Unidades de Defensa del Pueblo) son una milicia respaldada por Estados Unidos que controla áreas del noreste de Siria bajo la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria (AANES).

El AKP de Turquía ve a ambos grupos como organizaciones "terroristas".

Una supuesta reunión entre representantes iraníes y la organización kurda supuestamente tuvo lugar en un mercado en Iraq, donde los kurdos supuestamente solicitaron 2,000 drones. Según el informe no verificado, Irán aclaró que solo podía proveer 1,500 unidades.

A pesar de los informes de un acuerdo alcanzado, el envío supuestamente se retrasó debido a la estrecha vigilancia de Turquía y su amenaza de interceptar cualquier transferencia de drones a Siria. Determinada a bloquear el trato, los esfuerzos reportados de Turquía han llevado a una paralización de la cooperación entre Irán y el YPG/PKK, según el informe. El Líder Supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, habla durante una reunión en la exhibición de logros de la Fuerza Aeroespacial del IRGC en Teherán, Irán, 19 de noviembre de 2023. (credit: Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

El informe también afirmó que, bajo presión turca, el YPG/PKK ha cambiado a una estrategia alternativa: transportar drones en partes separadas para evitar la detección. Sin embargo, el éxito de esta estrategia queda en duda debido a las continuas operaciones de Turquía a lo largo de la frontera.

¿Un resurgimiento del ISIS en Siria?

Abdul Rahman, un analista de noticias sirio, advirtió que el informe no verificado de Yeni Şafak podría marcar el regreso del ISIS cerca de Damasco por primera vez desde 2018, cuando el régimen de Assad recuperó el control del área. "El resurgimiento del ISIS en las cercanías de la capital señala una nueva amenaza bajo la administración actual y intensifica los desafíos de seguridad en Siria", advirtió.

Rahman también señaló que un arsenal de armas del régimen de Assad sigue oculto y ahora representa una "bomba de tiempo" que amenaza la frágil transición de Siria. Además, sugirió que los restos de milicias, alguna vez aliadas con el régimen, se sospecha que operan células terroristas y mantienen lazos con actores externos.

La situación sobre el terreno es particularmente preocupante debido a la creciente propagación de células de ISIS en varias regiones de Siria. Existe una creciente preocupación de que el caos de seguridad resultante pueda socavar la estabilidad del país durante este delicado período de transición política.