Hamas emerge de los túneles de Gaza, demostrando que nunca perdió el control

Hamas parece estar emergiendo de los túneles y escombros en Gaza para demostrar que nunca perdió el control de la mayor parte del área a pesar de quince meses de guerra. Aunque Hamas sufrió muchos golpes de las Fuerzas de Defensa de Israel, logró reclutar nuevos miembros e incluso mantuvo camiones y furgonetas listos para volver a las calles y mostrar su presencia.

Videos supuestamente grabados en Gaza muestran al grupo en camionetas blancas circulando. Los videos muestran grandes grupos de hombres armados saludando a las multitudes o de pie y sentados en vehículos que los pasean por las calles.

La policía de Hamas, un brazo del grupo terrorista, también está reapareciendo. Han estado presentes durante toda la guerra, pero su presencia no se había sentido claramente en algunas áreas. A lo largo de la guerra, algunas ONGs y oficiales de organizaciones internacionales se quejaron de que la falta de policía de Hamas, o de que fueran blanco de las IDF, estaba provocando un colapso en el orden y la ley. En esencia, muchos grupos vinculados a la comunidad internacional que trabajan en Gaza prefieren colaborar con Hamas y su policía.

Medios palestinos como Quds han mostrado las imágenes y videos de Gaza, retratando esto como una victoria de Hamas. Presentan los videos como mostrando "facciones palestinas" y no solo a Hamas. También muestran a civiles celebrando junto a los hombres armados.

Shehab media, que está vinculada a Hamas, también ha publicado videos mostrando la "victoria" que afirman en Gaza. Uno muestra a masas de hombres armados de Hamas en un video estilizado, claramente producido para este momento, con los hombres aparentemente emergiendo de una especie de túnel. Palestinos y terroristas de Hamás celebran en Khan Younis. (credit: REUTERS/MOHAMMED SALEM)

Otra imagen publicada por Shehab muestra el 7 de octubre, con Hamas sacando a un soldado israelí herido de un tanque que Hamas destruyó, y contrastándolo con Hamas sosteniendo rifles en lo alto de camiones blancos en Gaza, declarando la victoria. Muchos otros medios locales e internacionales y activistas están mostrando imágenes de Gaza. Esto incluye a Al Jazeera y también a locales gazatíes. Los videos pueden estar destinados a la propaganda en algunos casos, pero el mensaje general es claro. Hamas ha emergido de los túneles en Gaza y de los escombros en algunas áreas y claramente está en control. El grupo nunca desapareció y nunca fue desmantelado.

En marzo de 2024, The Washington Post informó que "las FDI dicen que han 'desmantelado' 20 de las 24 batallones originales de Hamas. Desmantelado no significa destruido". De hecho, desmantelado no significaba destruido. Hamas ha resurgido rápidamente. Este no es un grupo que parece haber sufrido casi tantas pérdidas como se describe, o ha sido capaz de reemplazar la mayoría de las pérdidas y mantener el mando y control.

La historia se repite

Esto no es sorprendente; Hamas ha hecho lo mismo después de otras rondas de combates. Hamas surgió a finales de la década de 1980, principalmente en Gaza. Continuó ganando apoyo en la década de 1990, oponiéndose al acuerdo de paz de Oslo. Después de la Segunda Intifada, emergió más fuerte, a pesar de perder a muchos de sus líderes en ataques aéreos israelíes.

Luego, Hamas tomó el control de Gaza en 2007 después de ganar las elecciones palestinas. Volvió a resurgir después de las guerras de 2009 y 2014. En mayo de 2021, un breve conflicto con Israel una vez más mostró cómo Hamas suele ser subestimado por Israel. En ese momento, las FDI fueron retratadas como teniendo un impresionante historial de atacar túneles de Hamas. Un informe afirmaba que Israel había "pulverizado" el "metro" subterráneo de túneles de Hamas.

Otro informe de Israel Hayom dijo que Israel había destruido 100 km de túneles de Hamas y eliminado a 25 operativos "principales". De hecho, Hamas salió ilesa de este conflicto. Hamas está emergiendo rápidamente en Gaza para tomar el control y mostrar sus habilidades.

Quiere retratar esto como una victoria importante, incluso si sufrió muchas pérdidas. No quiere que surja ningún vacío o áreas donde pierda el control. A medida que se retira la FDI, Hamas quiere entrar rápidamente. No quiere que nadie en Gaza tenga la idea de que Hamas es débil o tenga espacio para criticar al grupo. Hamas movilizará a las masas para que salgan a animar.

Luego intentará explotar esto. Hamas querrá comenzar a abordar la reconstrucción e invitar a los medios para tratar de mostrar la destrucción. Cada paso del camino será coreografiado por la maquinaria mediática de Hamas. Hamas tiene un control impresionante sobre todos los aspectos de Gaza, desde los medios locales hasta los hospitales y escuelas. Galvanizará todo esto para retratarlo como una victoria para el grupo.