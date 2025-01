Cómo Hamas sobrevivió a un año de la Guerra Israel-Hamas

La guerra contra Hamas, que comenzó tras su ataque a Israel el 7 de octubre de 2023, fue una de las guerras más prolongadas que Hamas ha tenido que enfrentar en casi 40 años de historia. El grupo estaba preparado para enfrentar este desafío. Ahora que Hamas parece estar emergiendo en Gaza, vale la pena hacer algunas preguntas iniciales sobre cómo sobrevivió.

Cuando comenzó la guerra, Hamas envió varios miles de sus combatientes para atacar a Israel. Después del 7 de octubre, se estimaba que Hamas tenía alrededor de 24 "batallones". Esto representaba alrededor de 30,000 combatientes. También había otros grupos terroristas en Gaza, principalmente la Yihad Islámica Palestina, que también contaba con miles de combatientes. Esto quiere decir que cuando comenzó la guerra, los terroristas podrían haber logrado matar a hasta 40,000 hombres. Los terroristas se enfrentaron a un ejército israelí que movilizó a 300,000 reservistas y desplegó alrededor de cinco divisiones para luchar en Gaza.

Las principales divisiones israelíes que lucharon en Gaza incluían la 36ª División Blindada, la 162ª División, la 98ª División de Paracaidistas y Comandos, la División de Gaza, la 99ª División y la 252ª División.

Después del ataque inicial a Israel, Hamas se retiró a los túneles en Gaza. Hamas había perdido algunos combatientes en el ataque a Israel. Se estima que miles de palestinos murieron en el ataque a Israel. Sin embargo, no está claro si esas estimaciones son correctas.

Lo importante es que Hamas esperaba en Gaza el ataque de las FDI. Las FDI también esperaron del 7 al 27 de octubre para lanzar la campaña terrestre. Esto le dio mucho tiempo a Hamas para prepararse y recuperarse del ataque del 7 de octubre. Por supuesto, fue Israel quien realmente tuvo que recuperarse, pero Hamas también tuvo que lidiar con un número sin precedentes de rehenes y enfrentar los ataques aéreos de la Fuerza Aérea Israelí que siguieron al 7 de octubre.

Ganancias y pérdidas de Hamas

El avance inicial de las FDI apuntaba al norte de Gaza y estaba diseñado para cortar el norte de Gaza del sur. La mayoría de los avances iniciales no se dieron en áreas urbanas, en cambio, la 162ª División de las FDI se movió desde Zikim hacia el sur a lo largo de la costa mientras que la 36ª cruzó al sur de Gaza en el corredor de Netzarim, tomando la carretera Salah-a-Din y otras áreas clave. Una vez que las divisiones se unieron, las FDI lanzaron ataques en el norte de Gaza.

La FDI y el ministerio de defensa israelí estimaron que estos ataques iniciales derrotaron a las diez o doce batallones de Hamas en el norte de Gaza. Esto más tarde resultó ser falso. Un helicóptero militar israelí Black Hawk aterriza en el norte de Gaza, en medio del actual conflicto entre Israel y Hamás, visto desde Israel, 14 de enero de 2025. (credit: REUTERS/AMIR COHEN)

Sin embargo, Hamas perdió miles de combatientes en el norte. La FDI nunca entró en muchos barrios alrededor de la ciudad de Gaza, e incluso cuando la FDI entró en lugares como Jabaliya o Beit Hanoun, no limpió completamente estas áreas. Hamas se alejó, se mezcló con civiles y esperó. En muchos casos, la FDI no revisó a los civiles que huían de la ciudad de Gaza hacia el sur, y está claro que Hamas pudo irse si quería.

En enero y febrero de 2024, la campaña de la FDI se hizo menos intensa. La FDI cambió su enfoque a Khan Younis, y la 98ª División pasó meses limpiando esta área clave de Hamas. Para abril, la 98ª había terminado y se marchó. Luego, la FDI decidió entrar en Rafah después de una larga pausa. En esencia, Hamas tuvo una especie de alto el fuego de facto en Gaza en marzo y abril, lo que le permitió reagruparse. Esta fue la época en la que EE. UU. presionaba para construir un muelle flotante conectado al corredor de Netzarim. El muelle fracasó, pero el tiempo que todo esto tomó fue importante.

Cuando finalmente las FDI entraron en Rafah y en el corredor de Filadelfia en la frontera con Egipto en mayo de 2024, Hamas pudo trasladarse de vuelta a Jan Yunis porque la 98ª División se había ido. Ahora, era el trabajo de la 162ª División sacar a Hamas de Rafah, un proceso que tomó tres meses. Posiblemente se eliminaron 1,000 combatientes de Hamas y cientos fueron detenidos. Hamas se reagrupó en el norte de Gaza en Shejayia y Yabalía, y se estableció en el centro de Gaza en Nuseirat, Bureij, Deir al-Balah y Maghazi. En estas áreas, Hamas creó un miniestado y siguió gobernando. También controlaba el área humanitaria de Mawasi, y desde allí proyectaba influencia y poder aprovechando la ayuda que llegaba a Gaza.

En septiembre, las FDI cambiaron su enfoque a Hezbollah. La 98ª División se fue al norte, dejando pocas tropas en Gaza. Las FDI ampliaron el corredor de Netzarim y también mataron al líder de Hamas, Yahya Sinwar, pero la falta de tropas significaba que esto no se podía aprovechar. Hamas esperó y observó. Para entonces, Hamas solo operaba superficialmente en pequeños grupos. Había trasladado la mayor parte de su comando y control a las escuelas, y muchos de sus miembros se habían trasladado a hospitales para esconderse. Sufrió pérdidas pero mantuvo la práctica de usar áreas civiles para ocultarse. También comenzó a usar más trampas contra las FDI.

Para octubre, las FDI estaban listas para una nueva ofensiva en el norte de Gaza. La 162ª División fue enviada a Jabaliya y eventualmente a áreas en Beit Hanoun y Beit Lahiya. En Jabaliya, 70,000 civiles tuvieron que ser evacuados, y las FDI encontraron miles de combatientes de Hamas. Esto resultó ser una batalla difícil, y docenas de tropas de las FDI resultaron heridas. Hamas demostró que no había sido derrotado y que de hecho había reclutado y posiblemente crecido en fuerza en Jabaliya.

Para cuando las FDI terminaron de limpiar esta área, el trato de rehenes se estaba firmando. Ahora, las FDI se han retirado del norte de Gaza y se están replegando de Netzarim. Hamas ha sobrevivido porque nunca fue derrotado en el centro de Gaza o la ciudad de Gaza. Cuando Hamas perdía unidades, las reconstruía. Cuando perdía comandantes, los reemplazaba.

Hamas ha perdido muchos comandantes y líderes en el pasado, como el jeque Yassin Abdel Aziz Rantisi o Saleh Shehade. La Yihad Islámica Palestina también ha perdido comandantes en el pasado, como Baha Abu al-Ata. Perder combatientes y comandantes es una forma de vida para estos grupos. Durante la guerra de mayo de 2021, las FDI afirmaron haber eliminado a 25 altos comandantes de Hamas. Es posible que esto haya sido una exageración, pero incluso si no lo fue, Hamas los reemplazó.

Hamas controla a los 2 millones de personas en Gaza. Recluta de un grupo de alrededor de 300,000 hombres jóvenes. Todo lo que Hamas tiene que hacer es reclutar un pequeño porcentaje de estos hombres, y puede seguir reponiendo sus filas.

Además, la población de Gaza es joven; más de la mitad tiene menos de 18 años. Hamas tiene un grupo de reclutas listo. Cada generación crece bajo el gobierno de Hamas. No conocen otra cosa. No recuerdan un tiempo sin guerras cada año o dos. Están acostumbrados a los ataques aéreos de Israel y a caminar entre los escombros. No ven una alternativa, y Hamas se aprovecha de su miseria.