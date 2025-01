Enviado de Trump propone trasladar la población de Gaza a Indonesia

El enviado de Donald Trump a Oriente Medio, Steve Witkoff, ha sugerido reubicar una parte de la población de Gaza a Indonesia cuando comience el proceso de reconstrucción, según informó un funcionario a NBC el domingo.

Como parte de los esfuerzos de la administración Trump para mantener el alto el fuego entre Israel y Hamás, Witkoff está considerando visitar la Franja de Gaza, lo que le permitiría ver la situación en el terreno por sí mismo en lugar de depender de la versión de cada lado.

"Debes verlo, debes sentirlo", explicó el funcionario, según NBC.

"Tienes que estar justo encima de ello, listo para sofocar un problema si sucede", añadió el funcionario, indicando que Witkoff planea tener una "presencia casi constante" en la región para ayudar con cualquier problema potencial que pueda surgir a medida que se desarrolle el intercambio de rehenes y prisioneros en las próximas semanas.

Según la NBC, el enviado de Trump está principalmente preocupado por los conflictos cotidianos entre Israel y Hamás en Gaza que podrían retrasar la liberación de más rehenes, algo que el funcionario declaró como "inevitable" a pesar de que el acuerdo de alto el fuego entró en vigor el domingo.

Mitin a favor del candidato presidencial republicano y expresidente de Estados Unidos Donald Trump, en Nueva York. (credit: ANDREW KELLY / REUTERS)

Soluciones a largo plazo

"Recuerden, hay mucha gente, radicales, fanáticos, no solo del lado de Hamás, sino también del ala derecha del lado israelí, que están completamente incentivados a echar abajo todo este acuerdo", según informó el funcionario.

Según el funcionario, Trump y su equipo aún están trabajando en soluciones a largo plazo para la Franja de Gaza.

"Si no ayudamos a los gazatíes, si no mejoramos sus vidas, si no les damos un sentido de esperanza, habrá una rebelión", añadió el funcionario, según el informe.