Nuevo video muestra a Yahya Sinwar en Gaza en sus últimos días antes de morir

Un nuevo video ha sido publicado mostrando al líder de Hamas Yahya Sinwar deambulando por el sur de Gaza, con la cabeza cubierta con una especie de manta que lo hace parecerse a Gandalf de El Señor de los Anillos.

El nuevo video pretende retratar al líder de Hamas luchando en espacios reducidos con las FDI y transmitir a la audiencia la idea de que Sinwar luchó hasta el final con operadores de fuerzas especiales de primer nivel. Esto está bastante lejos de la verdad.

El nuevo metraje es parte de la serie documental Lo que está oculto es mayor, transmitida por Al-Jazeera, propiedad del estado qatarí. En el nuevo reportaje, un video muestra a Sinwar deambulando por el sur de Gaza. No está claro por qué está vestido de esa manera; el reportaje afirma que se supone que está disfrazado de un civil anciano. Según la serie, Sinwar es capaz de caminar en áreas donde están presentes las FDI, incluso con un tanque al fondo.

New Al-Jazeera documentary shows their “journalists” accompanying Sinwar and other H×mas terrorists, during and after the October 7 massacre.Al-Jazeera should be banned everywhere, just like it is banned in UAE, Bahrain, Saudi Arabia, Egypt, and Israel.pic.twitter.com/zzDZ7fQZmn