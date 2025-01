El Corredor de Netzarim: Un estudio sobre la falta de visión de Israel en Gaza

Decenas de miles de personas se agolparon a lo largo de la calle Al-Rashid en Gaza el 27 de enero y se dirigieron hacia el norte hacia la Ciudad de Gaza. Estaban caminando desde la zona de campamentos central en la costa cerca de Nuseirat a lo largo de la costa. Esto significa cruzar el corredor de Netzarim, un área al sur de la ciudad de Gaza que las FDI han controlado desde finales de octubre de 2023. Un acuerdo el 26 de enero que forma parte del acuerdo de alto el fuego más amplio entre Israel y Hamas ha resultado en que el área de Netzarim se abra para que los civiles la crucen.

Las FDI tomaron esta área tras el ataque del 7 de octubre. A lo largo de la guerra, las FDI mantuvieron el corredor, básicamente cortando la ciudad de Gaza y el norte de Gaza del resto de Gaza. Muchas personas, quizás cientos de miles, se desplazaron desde el norte de Gaza hacia el centro y el sur de Gaza durante la guerra.

Ahora están regresando a casa. Algunos de ellos encontrarán sus vecindarios en ruinas, sin hogares a los que regresar. Algunos encontrarán edificios dañados que probablemente necesiten reparación. Otros pueden encontrar vecindarios que están menos dañados. Depende de dónde sean. La peor destrucción en Jabalya, donde las FDI operaron recientemente durante tres meses.

El corredor de Netzarim era un símbolo del esfuerzo de guerra. Israel invirtió en el corredor, ampliándolo en muchas operaciones, creando una carretera y otras pequeñas instalaciones para que una división de las FDI pudiera controlarlo con dos brigadas. Durante los 15 meses de la guerra, hubo todo tipo de conversaciones sobre cómo las FDI permanecerían en esta área. Se hablaba de cómo Gaza terminaría siendo como Cisjordania, con una presencia permanente de las FDI en áreas como esta.

Incluso se hablaba de tomar el control de la mayor parte del norte de Gaza para que la población no regresara. Ninguna de las conversaciones parecía formar parte de un plan estratégico a largo plazo más amplio. Esto dejó a las FDI con decisiones tácticas que tomar en lugares como Netzarim. Palestinos desplazados regresan a sus hogares en el norte de la Franja de Gaza el 27 de enero de 2025. (credit: Ali Hassan/Flash90)

El corredor era administrado por divisiones de las FDI que rotaban dentro y fuera de él. Las divisiones 99 y 252 se convirtieron en las unidades clave involucradas en la rotación. A menudo se les proporcionaba dos brigadas, una de infantería y otra de tanques, para operar en la zona. Este no era un campo de batalla, sino más bien un área abierta sin muchas casas. Se llamaba "Netzarim" porque había habido una comunidad judía aquí hasta la Desvinculación de 2005.

Dos importantes carreteras cruzan el corredor, Salah al-Din en el centro y Rashid en la costa. Estas son las principales carreteras norte-sur en Gaza. Las FDI también abrieron una carretera que iba desde la costa hasta Israel, para que las tropas y también los camiones y la ayuda pudieran moverse de este a oeste a lo largo del corredor. La carretera del corredor terminaba en una puerta llamada "Puerta 96" que se abría hacia Israel. Desde allí era una milla o dos conducir hasta una zona cerca del Kibbutz Be'eri.

Be'eri fue el lugar de una terrible masacre el 7 de octubre, por lo que todos los que rotaban dentro y fuera de Netzarim estaban muy conscientes de la misión. También hay un monumento aquí a los ANZAC, que honra a los miembros del Cuerpo del Ejército de Australia y Nueva Zelanda (ANZAC) que lucharon en esta área en la Primera Guerra Mundial (1914-1918). Después de todo, esta no es la primera guerra librada sobre Gaza y esta área.

Un símbolo de un problema mayor

Netzarim fue un símbolo de algunos de los problemas de la guerra en Gaza también.

A finales de febrero de 2023, docenas de gazatíes murieron al intentar apresurar camiones de ayuda en Gaza. Las escenas fueron sombrías y esto llevó a la administración Biden a decidir enviar un muelle flotante que sería construido en la costa de Gaza. El muelle Conjunto de Logística Sobre la Costa (JLOTS) es parte de una capacidad del ejército de EE. UU. que puede permitir a los barcos crear un muelle que puede ser conectado a la costa.

El muelle luego puede recibir camiones y ayuda. Varios barcos pequeños del Ejército de EE. UU. fueron movilizados, incluyendo el USAV James A. Loux, el USAV Montorrey, USAV Matamoros y USAV Wilson Wharf. Les tomó más de un mes navegar hacia Gaza de marzo a abril. En mayo y junio, los estadounidenses intentaron usar el muelle para entregar ayuda, pero las olas y otros problemas lo hicieron difícil. Eventualmente el muelle fue desmantelado y enviado de vuelta a EE. UU. Les tomó meses a él y a los barcos regresar a EE. UU. para octubre.

El muelle fue un símbolo de no tener una visión a largo plazo para Gaza. La solución evidente al problema de la ayuda en Gaza no era pasar meses construyendo un muelle, sino enviar camiones desde Ashdod u otros lugares. Similar a las entregas aéreas de ayuda que también se convirtieron en una característica de la guerra, la solución obvia de transportar ayuda en camiones no fue el enfoque, sino que se probaron diversas ideas que no funcionaron. Al final, el corredor de Netzarim fue una de las muchas rutas que podrían ser usadas para la entrega de ayuda.

Sin embargo, las disputas sobre cómo debería entregarse la ayuda a menudo obstaculizaban los esfuerzos.

El corredor de Netzarim habría proporcionado a las FDI una forma fácil de entrar en la Ciudad de Gaza y también en los campos centrales, las dos áreas que Hamas controlaba continuamente durante la guerra. Sin

Sin embargo, el 27 de enero el corredor se reabrió a los gazatíes, quince meses después de que los tanques del IDF lo ocuparan el 27 de octubre de 2023.

Algunos políticos israelíes en Israel han pedido volver a la guerra. Votaron en contra del acuerdo de rehenes y querían seguir luchando en Gaza. No está claro qué querían que hiciera el IDF que no se hubiera hecho ya. No parece haber un plan o estrategia para sacar a Hamas.

Hamas está reclutando de nuevo y controla la mayor parte de Gaza. Surgirán lecciones de la guerra en Gaza. A medida que la gente se mueve hacia el norte, parece que gran parte de esta guerra consistió en conceptos tácticos a corto plazo que llevaron a situaciones como el corredor de Netzarim. Sin embargo, el corredor nunca formó parte de un enfoque más amplio que pudiera haber sacado a Hamas de Gaza.