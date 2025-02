Pakistán acogerá a presos palestinos liberados, afirma Hamás

ISLAMABAD, PAKISTÁN - Hamas dijo el lunes que Pakistán ha acordado acoger a 15 prisioneros palestinos que fueron liberados de la custodia israelí bajo un reciente acuerdo de alto al fuego. Sin embargo, el Ministerio del Interior de Pakistán ha negado tener conocimiento del acuerdo, y el Ministerio de Relaciones Exteriores aún no ha respondido.

Hablando con Independent Urdu, la edición en urdu del periódico británico The Independent, el portavoz de Hamas, el Dr. Khalid Al-Qadoumi, dijo: "Inicialmente, el número será de 15, pero aún no se ha determinado la fecha de su llegada a Pakistán." Según Independent Urdu, los palestinos que planean viajar a Pakistán transitarán por Egipto y Turquía, aunque aún no han salido de Egipto.

Al-Qadoumi agregó: "Varios países islámicos, incluidos Egipto, Turquía, Indonesia, Malasia y Argelia, han expresado su disposición a acoger a un grupo de prisioneros palestinos liberados bajo el acuerdo Tufan al-Ahrar. Las discusiones con estos países están actualmente en curso."

Anteriormente, la agencia de noticias palestina Quds Press informó que Pakistán estaba entre los cuatro países que acordaron albergar a prisioneros liberados bajo el alto el fuego en Gaza. Citando a un "alto funcionario de Hamas", la agencia declaró el lunes que "el movimiento [Hamas] actualmente está negociando con varios países para asegurar la aprobación de albergar a los prisioneros restantes liberados".

Quds Press también mencionó que 99 prisioneros palestinos liberados por Israel han sido deportados a Egipto, y se espera que un total de 263 prisioneros sean liberados para el final de la primera fase del alto el fuego. El informe indicó que 15 prisioneros deben llegar a Turquía desde El Cairo el martes 4 de febrero. También mencionó que Hamas está en conversaciones con Argelia e Indonesia para recibir prisioneros, mientras que Túnez ha rechazado hacerlo.

Estos informes llegan en medio de las negociaciones para la segunda fase del acuerdo que están programadas para comenzar el martes, y después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, generara controversia al sugerir que naciones árabes, incluyendo Jordania y Egipto, deberían albergar a grandes cantidades de refugiados palestinos de Gaza como parte de un plan para "limpiar" la región afectada por el conflicto. Los comentarios de Trump, hechos a periodistas en el Air Force One, recibieron fuertes críticas de líderes regionales y defensores de los derechos humanos que argumentan que la propuesta llevaría a desplazamientos forzados y socavaría la identidad palestina.

El ministro de Relaciones Exteriores de Jordania, Ayman Safadi, rechazó rápidamente el plan, citando la postura "firme e inquebrantable" del reino. Jordania ya alberga a más de 2.3 millones de refugiados palestinos registrados, según cifras de las Naciones Unidas, y se ha opuesto consistentemente a asumir más responsabilidades. De manera similar, el embajador de Egipto en los Estados Unidos, Motaz Zahran, condenó la sugerencia de Trump en un artículo de opinión, advirtiendo que podría equivaler a "una segunda Nakba", refiriéndose al desplazamiento masivo de palestinos en 1948.