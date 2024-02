El predicador evangélico Andrew Wommack ha causado controversia en las redes sociales al afirmar que sería "vale la pena" enfrentar otra guerra civil en Estados Unidos si eso significara la reelección del ex presidente Donald Trump y la reconexión del país con sus raíces bíblicas.

"De hecho, he tenido personas que dicen que si Trump fuera elegido [y] si tuviéramos un Congreso conservador, sentirían que tendríamos una guerra civil", dijo Andrew Wommack la semana pasada durante un episodio de su programa Truth and Liberty. "No quiero una guerra civil. No conozco a nadie que la quiera. ¿Pero valdría la pena volver a encaminar esta nación? Yo creo que sí".

Christian nationalist Andrew Wommack says that while he doesn't want to see the US descend into civil war, he thinks it "would it be worth it to turn this nation back" to God and the Constitution. https://t.co/5aQ76sQbVm pic.twitter.com/gsBXbfET1U