¿Huevos muy caros? Candidato presidencial dice que la culpa es de Israel

El candidato presidencial Cenk Uygur patrocinó un anuncio culpando el aumento del costo de vida en Estados Unidos a Israel y la guerra contra Hamás.

Comentando sobre el anuncio, Uygur escribió en X: "Estoy agradecido de que este anuncio haya sido increíblemente popular en línea, ¡pero si la gente puede donar a la campaña para que podamos transmitirlo en televisión, marcaría una gran diferencia! Además, ayúdenos a decidir en qué canal transmitirlo. Ayude a difundir este mensaje aquí: http://CenkForAmerica.com"

I’m gratified that this ad has been incredibly popular online, but if people can donate to the campaign so we can run it on TV, it would make a huge difference! Also, help us decide which channel to run it on. Help spread this message here: https://t.co/X3hSRUkBz0 https://t.co/YadUh4mGtm