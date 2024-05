Ministro de Relaciones Exteriores de Noruega fotografiado con la hija de un terrorista palestino

El Ministro de Relaciones Exteriores de Noruega, Espen Barth Eide, fue fotografiado el 1 de mayo con Mona Osman, la hija de un terrorista palestino que asesinó a seis judíos en un ataque terrorista en París, según medios israelíes.

En la foto, Osman se puede ver sosteniendo un cartel rojo con la bandera palestina y las palabras “F*** Israel, F*** capitalismo, F*** OTAN”.

Tras la publicación de la imagen, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega emitió un comunicado diciendo: “El mensaje que aparece no refleja las creencias del Ministro, quien ha expresado su apoyo repetidamente a la OTAN e Israel. El ministro no estaba al tanto del texto, y la fuente de la imagen es desconocida.”

Sin embargo, Osman publicó en su Facebook: "Hoy radicalicé al Ministro de Relaciones Exteriores Eide."

¿Quién es Osman?

Osman es una política local del partido de izquierda Roja en Noruega y candidata a alcaldesa. Es hija del terrorista condenado Walid Abdulrahman Abu Zayed, también conocido como Walid Osman, sospechoso de estar implicado en un ataque en París en 1982 donde murieron seis personas y resultaron heridas 22. Walid Osman y otros tres, miembros de la Organización Abu Nidal, un grupo escindido de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), lanzaron granadas de mano en el restaurante judío Jo Goldenberg y dispararon contra los clientes y empleados.

Después de huir de Francia, su padre se convirtió en ciudadano noruego en la década de 1990 después de huir, pero fue extraditado a Francia en 2020. The Jo Goldenberg's restaurant seen in le Marais, Paris, France in 2005 (credit: WIKIMEDIA COMMONS/DAVID MONNIAUX)

Oh, nothing to see here. Just @EspenBarthEide, the Foreign Minister of Norway, posing for a smiling photo next to a protestor holding a sign “Fuck Israel” (and by the way, also @NATO and Capitalism).And Israel is supposed to trust Norway as an honest actor? pic.twitter.com/pAQn6YyN4l