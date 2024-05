Eden Golan ofrece una actuación impecable en la final de Eurovisión a pesar de los abucheos

Eden Golan dio una actuación impecable de la canción "Hurricane" en la final de Eurovisión en Malmo, Suecia, el sábado por la noche, mientras algunos en la multitud la abucheaban, mientras que otros aplaudían.

La canción hace referencia a la masacre del 7 de octubre llevada a cabo por Hamas en Israel, y su actuación resaltó el significado serio de la canción.

Al final de la canción, recita algunas líneas en hebreo que significan: "No necesitamos grandes palabras, solo oraciones / Aunque sea difícil ver / Siempre me dejas una pequeña luz". Los detractores intentaron ahogar estas palabras, como lo hicieron el jueves por la noche, pero Golan mantuvo la calma.

En la apertura de la Gran Final del 68º Festival de la Canción de Eurovisión, mientras Golan tomaba su turno caminando por el escenario con la bandera de Israel, los organizadores pusieron la canción pop "I Love It" de Icona Pop, que presenta el estribillo "No me importa / Me encanta", y ella brillaba.

Intérpretes desafiantes de Eurovisión

Golan ha enfrentado a los detractores a lo largo de la competencia de Eurovisión que comenzó el martes, soportando abucheos y gritos burlones mientras actuaba en las semifinales del jueves por la noche, y en los ensayos generales, por lo que se ganó esta música de fondo.

Algunos intérpretes han mostrado desprecio abierto por ella en eventos de prensa. La concursante de Irlanda, Bambie Thug, dijo a los periodistas que lloraron cuando se anunció que Golan participaría en la final.

Los 26 actos que actuaron en la Gran Final tuvieron un momento para caminar por el escenario sosteniendo la bandera del país que representan en la apertura.

Tali Golergant, una israelí que actúa para Luxemburgo, también caminó por el escenario entre aplausos y luego interpretó su canción, "Fighter", con una respuesta entusiasta.

Golan recibió una llamada significativa de Gal Gadot, quien le dijo en una videollamada el sábado que se concentre en su actuación y que ignore a aquellos que quieran desanimarla o desestabilizarla.

Otros 20 actos actuarán después de ella, y luego comenzarán las votaciones. Golan, quien entró en la competencia proyectada a quedar en octavo lugar, subió al segundo lugar en las mesas de apuestas después de la semifinal. El ganador de la Gran Final se determina por una combinación de votación telefónica del público y jurados nacionales. Se predice que Golan ganará la votación telefónica del público.