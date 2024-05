Artista holandés Klein expulsado de Eurovisión tras incidente con miembro del equipo de producción

El artista holandés Joost Klein fue expulsado del Festival de la Canción de Eurovisión el sábado tras una queja presentada por una miembro femenina del equipo de producción, informó la Unión Europea de Radiodifusión (EBU), que organiza el evento, en un comunicado.

La Unión Europea de Radiodifusión (EBU), que organiza el evento, dijo el viernes que estaba investigando un incidente que involucraba a Klein, de 26 años, cuya peculiar canción "Europapa" originalmente lo había convertido en uno de los favoritos antes de la final del sábado.

La policía sueca informó el sábado temprano que un hombre había sido interrogado por amenazar a un empleado de Eurovisión dentro del Malmo Arena después de la segunda semifinal de la competencia el jueves.

La persona no fue detenida, según la policía que no nombró al individuo, y añadió que el asunto había sido remitido a un fiscal.

"El artista holandés Joost Klein no competirá en la Gran Final del Concurso de la Canción Eurovisión de este año", declaró el comunicado oficial. "La policía sueca ha investigado una denuncia realizada por una miembro femenina del equipo de producción después de un incidente que tuvo lugar después de su actuación en la Semifinal del jueves por la noche. Mientras el proceso legal sigue su curso, no sería apropiado que continúe en el Concurso. Joost Klein, representante de los Países Bajos, habla con los periodistas en la alfombra turquesa antes de la ceremonia de apertura de la 68ª edición del Festival de Eurovisión (ESC), en Malmo, Suecia, el 5 de mayo de 2024. (credit: TOM LITTLE/REUTERS)

"Queremos dejar claro que, contrariamente a algunos informes de medios y especulaciones en redes sociales, este incidente no involucró a ningún otro artista o miembro de las delegaciones.

"Mantenemos una política de tolerancia cero hacia comportamientos inapropiados en nuestro evento y estamos comprometidos a proporcionar un entorno de trabajo seguro y protegido para todo el personal del Concurso. En este sentido, el comportamiento de Joost Klein hacia un miembro del equipo se considera una violación de las reglas del Concurso.

"La Gran Final del 68º Concurso de la Canción de Eurovisión ahora continuará con 25 canciones participantes."

La declaración abordó rumores difundidos en línea de que la partida de Joost de la competencia estaba relacionada con la concursante israelí Eden Golan.

Los rumores parecían haber sido inspirados por una interacción que Joost tuvo con Golan durante una entrevista. Mientras Golan estaba siendo aconsejada de que no tenía que responder a la pregunta de un periodista sobre si su presencia ponía en peligro a otros, se escuchó a Klein comentando "¿Por qué no?"

Joost Klein in Europapa:"I don't care who you are, I don't care where you're from"Also Joost Klein: "Why not" after the Polish journalist blamed Eden Golan for all the threats she gets by radical Islamists, all the while he covers his head with the Dutch flag.So… pic.twitter.com/aCbOvDiB82