Eurovisión 2024: Eden Golan de Israel queda en quinto lugar, Suiza gana el concurso

Eden Golan quedó en quinto lugar en el 68º Festival de la Canción de Eurovisión el sábado por la noche después de dar una actuación impecable de la canción "Hurricane" en la final de Eurovisión en Malmo, Suecia, mientras que algunos en la multitud la abucheaban mientras otros aplaudían.

Israel ocupó el segundo lugar en la votación por televoto, los votos de las audiencias de todo el mundo, con 323 puntos. Croacia, el país que quedó en primer lugar en la votación por televoto, recibió 337 votos por televoto, así que fue muy ajustado.

"El Código" de Nemo de Suiza se llevó el primer premio, una canción que trata sobre el cantante llegando a un acuerdo con su identidad no binaria.

Baby Lasagna de Croacia, el gran favorito desde el principio, quedó en segundo lugar con su canción de alta energía sobre un joven que abandona su hogar, "Rim Tim Tagi Dim". Ucrania y Francia quedaron en tercer y cuarto lugar.

Israel triunfa mientras el antisemitismo arde

Pero fue definitivamente una noche de triunfo para Golan y para Israel, ya que ella obtuvo una alta posición en la audiencia, recibiendo votos por televisión de todo el mundo, demostrando que mientras ha habido una ola de antisemitismo en todo el mundo tras el estallido de la guerra contra Hamas, miles de personas apoyan a Israel.

El ganador de la Gran Final es determinado por una combinación de votos por televisión del público y jurados nacionales de los países participantes. Nemo representando a Suiza reacciona mientras sostiene flores tras ganar durante la Gran Final del Festival de Eurovisión 2024, en Malmo, Suecia, el 11 de mayo de 2024. (credit: REUTERS/LEONHARD FOEGER)

Israel recibió solo 52 puntos de los jurados, pero 323 puntos del público.

Esto incluyó la puntuación máxima de 12 puntos por votos del público de San Marino, Suecia, Portugal, los Países Bajos, Luxemburgo, Italia, Gran Bretaña, Finlandia, Suiza, Australia, Alemania, Bélgica, Francia.

En una entrevista tras bambalinas después de la competencia, Golan exclamó, "¡Hamsa, hamsa, hamsa!", una palabra hebrea que significa cinco. "No tengo palabras. Estoy tan feliz". Agradeció a su equipo y seguidores y agregó, "Llegamos a un lugar loco, esa es nuestra victoria. Es un gran privilegio estar aquí y representar a la nación". Al preguntarle si se sintió presionada al escuchar las bajas puntuaciones dadas a Israel por los jurados nacionales y al esperar el resultado final, ella dijo, "Creo que se entendió [que resultaría así]."

Israel es abucheado por el público

Cuando la presentadora de radio israelí Maya Alkulumbre anunció los votos del jurado nacional de Israel, hubo abucheos por parte del público. Israel otorgó sus puntos a Luxemburgo.

Tali Golergant, una israelí que actuó para Luxemburgo, caminó por el escenario entre aplausos en la apertura y luego interpretó su canción, "Fighter", recibiendo una respuesta entusiasta.

Durante el proceso de conteo, cada vez que Israel recibía puntos, había abucheos en la multitud.

Golan estaba en octavo lugar en las mesas de apuestas antes de la competencia y saltó al segundo lugar después de su actuación el jueves en la semifinal.

La canción, "Hurricane", hace referencia a la masacre del 7 de octubre llevada a cabo por Hamas en Israel, y su actuación resaltó el significado serio de la canción.

Al final de la canción, recitó algunas líneas en hebreo, que significan: "No necesitamos grandes palabras, solo oraciones / Aunque sea difícil ver / Siempre me dejas una pequeña luz". Los detractores intentaron ahogar estas palabras, como lo hicieron la noche del jueves, pero Golan mantuvo la compostura en sus actuaciones final y semifinal, cantando y bailando bellamente.

En la apertura de la Gran Final, mientras Golan tomaba su turno caminando por el escenario con la bandera de Israel, los organizadores pusieron la canción pop "I Love It" de Icona Pop, que incluye el estribillo "No me importa/Me encanta", y ella sonrió. Y dada toda la experiencia que ha atravesado durante la última semana en Malmo, se ha ganado el derecho a sonreír con esta letra.

Protestas pro-palestinas afuera del lugar llevan al arresto de Greta Thunberg

Se llevaron a cabo protestas cerca del lugar el sábado por la noche, al igual que el jueves, y la activista climática Greta Thunberg fue arrestada el sábado en una protesta pro-palestina por la policía local en Malmo, Suecia, reportó Y-Net el sábado por la noche. Imágenes compartidas en X mostraron a Thunberg envuelta en un pañuelo keffiyeh mientras era llevada fuera del evento por la policía.

Greta Nürnberger just got herself arrested in Malmö and kicked out of the Eurovision vicinity pic.twitter.com/hlsjp4jlzO — Nazi Hunters (@HuntersOfNazis) May 11, 2024

Pocas personas fuera de Suecia saben que la madre de Thunberg, Malena Ernman, es una cantante profesional que representó a Suecia en Eurovisión en 2009, quedando en el puesto 21. Ese fue el año en que Israel envió a Noa y Mira Awad, una judía y una árabe cristiana, a competir. El dúo quedó en el puesto 16 con su canción "There Must Be Another Way", que celebra la coexistencia, aunque si su madre alguna vez le contó eso, Thunberg pareció haberlo olvidado el sábado.

Había una preocupación real por el bienestar de Golan y su comitiva, así como por los aficionados israelíes que asistían, debido a las protestas y amenazas, especialmente porque Malmo tiene una gran población musulmana, gran parte de la cual, según informes de los medios, es particularmente hostil hacia Israel.

Según múltiples informes, se desplegaron 100 agentes de policía suecos para proteger la delegación israelí. Golan y su comitiva viajaron en una larga comitiva de autos con ventanas polarizadas como un jefe de estado. El gobierno israelí emitió advertencias de viaje para los israelíes que asistían al evento, y el jefe de la agencia de seguridad Shin Bet, Ronen Bar, fue a Malmo para supervisar personalmente la seguridad de Golan. Se aconsejó a Golan y su comitiva que se quedaran en sus habitaciones de hotel en todo momento cuando no estuvieran actuando.

Golan ha enfrentado a los detractores durante toda la competición de Eurovisión, que comenzó el martes, soportando abucheos y gritos despectivos mientras actuaba en las segundas semifinales el jueves por la noche y en los ensayos generales. La concursante de Irlanda, Bambie Thug, dijo a los reporteros que lloraron cuando se anunció que Golan participaría en la final. "Es una completa sombra sobre todo, va en contra de todo lo que Eurovisión se supone que debe ser", dijo la cantante.

Cientos de artistas de Irlanda firmaron una carta pidiendo a Bambie Thug que boicoteara la competencia, pero no estuvieron de acuerdo en hacerlo. Otros artistas de varios países europeos pidieron que a Israel se le prohibiera competir.

Según un informe en The Sun, Loreen, la ganadora del Eurovisión del año pasado de Suecia, ha provocado controversia al afirmar que no entregaría el trofeo a Golan si ganara debido al conflicto en curso en Gaza.

A pesar de estar legalmente obligada a actuar y participar en la entrega del trofeo como ganadora del año pasado, Loreen planeaba, según el informe, dejar el trofeo en un pedestal y salir del escenario antes del anuncio de la victoria. Esta postura ha intensificado las tensiones detrás de bastidores.

A pesar de que Golan dijo en numerosas entrevistas que solo había sentido "buenas vibras" de sus compañeros concursantes, claramente enfrentó cierta hostilidad.

Durante una conferencia de prensa después de avanzar a la final, una periodista polaca le preguntó a Golan: "¿Alguna vez has pensado que al estar aquí, traes riesgo y peligro para otros participantes?" Aunque le dijeron que no tenía que responder la pregunta, Golan respondió de todos modos: "Creo que todos estamos aquí por una razón, y solo una razón. Y la EBU está tomando todas las precauciones de seguridad para que este sea un lugar seguro y unido para todos, así que creo que es seguro para todos".

Mientras hablaba con dignidad, la cantante griega Marina Satti fingía quedarse dormida, y el holandés Joost Klein se puso una bandera holandesa sobre la cara, en un aparente intento de distanciarse del israelí. Klein fue posteriormente expulsado de la competencia por un altercado no relacionado.

En otro incidente adicional, en un video publicado el jueves, se podía ver al finalista del año pasado de Finlandia, el cantante Käärijä, bailando con Golan de Israel. Más tarde el jueves, comentó sobre el evento en una historia de Instagram. "Hoy tuve la casualidad de encontrarme con el representante de Eurovisión de Israel, y se filmó un video de nosotros", decía la publicación. "Después se publicó en redes sociales sin mi permiso. A pesar de mis solicitudes para que lo retiren, no ha sido eliminado. Me gustaría aclarar y enfatizar que el video no es una declaración política ni un respaldo de ningún tipo", escribió Käärijä.

La tensión era evidente en la inauguración del martes por la noche, aunque Golan no actuó esa noche. El cantante sueco Eric Saade actuó en la apertura de la primera semifinal con un keffiyeh envuelto alrededor de su mano, a pesar de que los símbolos políticos estaban prohibidos.

Una portavoz de la UER dijo: "El Festival de la Canción de Eurovisión es un espectáculo televisivo en vivo. Todos los artistas son informados de las reglas del concurso, y lamentamos que Eric Saade haya elegido comprometer la naturaleza no política del evento". La UER no publicó imágenes de Saade en sus cuentas de redes sociales. Bambie Thug de Irlanda, quien se clasificó para la final el martes por la noche, fue requerida por los productores a quitar los mensajes pro-palestinos de sus trajes cuando se presentaron.

Mientras Golan se centraba en perfeccionar su actuación el sábado, recibió una llamada significativa de Gal Gadot. La estrella de la Mujer Maravilla le dijo en una videollamada de FaceTime que se concentrara en su actuación y que ignorara a aquellos que quieran desanimarla o perturbarla.

Otro fan de alto perfil, el filósofo francés-judío Bernard-Henri Levy, más conocido como un intelectual de alto nivel y activista político, tuiteó el sábado que aunque nunca había votado antes en el Festival de la Canción de Eurovisión, esta noche lo haría para apoyar a Eden Golan de Israel.

"Nunca voté por #Eurovision. Pero votaré por #EdenGolan porque es talentosa. Porque es valiente. Y porque, en este mundo vuelto loco, frente al viento de odio contra los #Juifs sin precedentes en 80 años, frente a la estupidez, su victoria será un hito", escribió.

Otro fan de Golan fue el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien le deseó suerte en un mensaje de video antes de su actuación el jueves por la noche. En su declaración, Netanyahu dijo: "Eden, quiero desearte éxito, pero ya has tenido éxito. No solo te enfrentas a Eurovisión de una manera orgullosa e impresionante, sino que te enfrentas exitosamente a una ola de antisemitismo mientras te mantienes firme y representando al Estado de Israel con respeto".

Otros mostraron su descontento por la participación de Israel de diferentes maneras. Una fiesta para ver el concurso de canciones de Eurovisión en el bar 3 Dollar Bill de la ciudad de Nueva York fue cancelada el jueves después de que Golan avanzara a la final.

El "Nightclub propiedad y operado por queer" se disculpó por programar el evento y dijo que organizar la fiesta no estaba alineado con sus valores. "Entendemos las preocupaciones planteadas por nuestra comunidad con respecto a la necesidad de boicotear", dijo el bar, agregando el hashtag "nunca más para nadie". Los organizadores de Eurovision Party London, una de las fiestas de visualización más grandes y populares de esa ciudad, cancelaron su evento hace dos meses, citando la participación de Israel en Eurovisión como la razón de la cancelación, y varios otros lugares británicos siguieron su ejemplo.

En Berlín, algunos bares cancelaron sus fiestas de visionado o las convirtieron en eventos para apoyar a los palestinos en Gaza, pero la mayoría de las fiestas están planeadas para seguir como de costumbre.

Pero Golan, quien dijo en una entrevista la semana pasada que "Esto no es solo otro Festival de Eurovisión", se aseguró, junto con el equipo de Kan que supervisó la canción, de que su actuación fuera significativa.

El video musical lanzado con la canción parecía mostrar a Golan y a los bailarines en un campo similar al lugar donde se llevó a cabo el Supernova Music Festival, donde casi 400 asistentes al concierto y personal fueron asesinados el 7 de octubre y otros 400 fueron secuestrados.

La canción de Avi Ohayon, Keren Peles y Stav Berge contiene estas letras en inglés: "Every day, I'm losin' my mind... Dancin’ in the storm/I got nothing to hide/Take it all and leave the world behind/Baby promise me you’ll hold me again/I’m still broken from this hurricane." Los trajes son tiras de tela de color arena, muy diferentes al aspecto corporal y llamativo habitual de Eurovisión, y fueron diseñados por Alon Livne y estilizados por Itay Bezaleli. Parecían ropa rasgada o vendajes, y los bailarines se movían de una manera relajada pero enfocada que recordaba a la técnica Gaga del coreógrafo de Batsheva, Ohad Naharin.

No es difícil ver la canción como las palabras de una joven mujer que ha perdido al amor de su vida en la masacre, mirando hacia atrás y honrando su memoria.

Mientras que las familias de los 134 rehenes mantenidos por Hamás desde el 7 de octubre y sus seguidores protestaron en todo Israel la noche del sábado, otros israelíes se reunieron para disfrutar del concurso de canciones, una tradición israelí.

Eurovision siempre ha tenido un gran impacto en el panorama cultural de Israel porque fue una de las primeras arenas internacionales en las que Israel destacó. Eurovisión se inició en la posguerra para fomentar la competencia pacífica entre las naciones y se ha convertido en una extravagancia brillante, con millones de personas en todo el mundo viéndolo por televisión y votando por el ganador.

Israel comenzó a participar en Eurovisión en 1973, ya que no habría sido bienvenido en un concurso de canciones regional de Oriente Medio.

Ganó el primer premio en 1978 y 1979 con las victorias de Izhar Cohen y el Alphabeta por la canción "A-Ba-Ni-Bi" y Milk and Honey por "Hallelujah", respectivamente, y nuevamente en 1998 con "Diva" de Dana International. Israel ganó por última vez en 2018, cuando Netta Barzilai interpretó "Toy", y el concurso de 2019 tuvo lugar en Tel Aviv.

Para muchos israelíes, volver a ver el concurso y ver la gracia de Golan bajo presión fue una forma de volver a cierto semblante de normalidad durante la guerra, a pesar de las alertas de misiles durante Eurovisión tanto en el norte como en el sur. Algunos sobrevivientes de la masacre en el Festival de Música Supernova han utilizado la frase "Bailaremos de nuevo" para expresar esperanza en el futuro, y Golan nos mostró esta semana en Malmö que también volveremos a cantar. El personal de The Jerusalem Post contribuyó a este informe.