La policía francesa frustra ataque terrorista antes de los Juegos Olímpicos de París

Un hombre checheno de 18 años fue arrestado en la ciudad francesa de Saint-Étienne este mes, sospechoso de planear un ataque en nombre del Estado Islámico en el estadio de fútbol de la ciudad durante los Juegos Olímpicos de este verano, dijo el Ministro del Interior, Gérald Darmanin, el viernes.

Un fiscal antiterrorista dijo que el sospechoso fue puesto bajo investigación formal el 26 de mayo.

El sospechoso, del cual las autoridades no revelaron el nombre, también es acusado de asociarse con terroristas y se encuentra detenido.

A menos de dos meses para los Juegos Olímpicos de Verano de París, Francia se encuentra en su nivel más alto de alerta de seguridad, pero Darmanin dijo que el ataque frustrado fue el primero conocido que había apuntado al evento deportivo.

En un comunicado, dijo que el sospechoso parecía estar planeando atacar el estadio Geoffroy Guichard durante el torneo de fútbol olímpico y estaba inspirado en la ideología islamista.

"Quería atacar a los espectadores, pero también a las fuerzas de seguridad, y morir como un mártir", añadió Darmanin.

Más tarde, dijo a los reporteros que el hombre había planeado apuntar a los fanáticos fuera del estadio porque la seguridad sería demasiado estricta en el interior.

"Gracias a su equipo informático y las búsquedas que realizamos, pudimos establecer que esta persona quería actuar", dijo Darmanin, agregando que el sospechoso no era conocido previamente por los servicios de seguridad.

Terrorismo en Francia

Su hermano menor fue arrestado al mismo tiempo pero luego liberado.

En 2020, Samuel Paty, un profesor de historia y geografía de 47 años, fue apuñalado y luego decapitado cerca de su escuela secundaria en el suburbio parisino de Conflans-Sainte-Honorine.

El atacante de Paty era un refugiado checheno de 18 años, que posteriormente fue abatido a tiros por la policía en el lugar.