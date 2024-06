Incendio en edificio residencial en Kuwait mata a 49 trabajadores

El número de muertes a causa de un incendio ocurrido temprano el miércoles por la mañana en un edificio residencial en el área de Mangaf, a 21 millas al sur de la ciudad de Kuwait, ha aumentado a 49, según informó el Ministerio del Interior. El Emir Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah ha ordenado una investigación inmediata sobre la causa del incendio y ha prometido responsabilizar a los culpables, reportó la agencia de noticias de Kuwait KUNA. El emir, junto con el príncipe heredero Sabah Al-Khalid Al-Sabah y el primer ministro Ahmad Al-Abdullah Al-Sabah, enviaron mensajes de condolencias a las familias de las víctimas.

