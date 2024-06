Dagestán en Rusia en alerta máxima después de informes sobre un hombre armado en Makhachkala

La región de Dagestán en Rusia fue puesta temporalmente en alerta máxima tarde el martes después de informes sobre un hombre armado en Makhachkala, una de las dos ciudades en la región del Cáucaso Norte donde los pistoleros mataron a 20 personas durante el fin de semana.

La policía de la región realizó controles en varias calles de Makhachkala instando a la gente a huir del área después de informes sobre un hombre armado en una de las plazas de la ciudad, informó la agencia de noticias estatal RIA, citando a una portavoz del ministerio de asuntos internos de la región.

"Todo está tranquilo", citó RIA a la portavoz, Gayana Garieva, diciendo tarde el martes, agregando que los informes sobre el hombre armado no habían sido confirmados.

Un representante del ministerio le dijo a la agencia de noticias estatal TASS que después de un par de horas, la policía retiró el cordón alrededor de la Plaza de la Universidad en el centro de Makhachkala.

Los medios rusos informaron que la policía continuó con más controles y detuvo vehículos sospechosos. Vista interior de la sinagoga de Derbent tras un ataque de hombres armados y un incendio, en Derbent, en la región de Daguestán, Rusia 24 de junio de 2024. (credit: HEAD OF THE DAGESTAN REGION SERGEI MELIKOV VIA TELEGRAM/HANDOUT VIA REUTERS)

Ataque previo en Daguestán

El domingo, en audaces ataques coordinados a iglesias y sinagogas en la región mayoritariamente musulmana, los pistoleros mataron a 20 personas en dos de las ciudades más importantes de la república, Makhachkala y Derbent.

No hubo una reclamación inmediata de responsabilidad. El comité de investigación de Rusia dijo que murieron 15 policías y cuatro civiles, incluido un sacerdote ortodoxo. Según el ministerio de salud de Daguestán, otras 46 personas resultaron heridas.