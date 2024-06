Presunto islamista dispara una flecha en el cuello a guardia de la embajada israelí en Serbia

Un guardia de seguridad local de la embajada de Israel en Serbia mató a un hombre que lo atacó con un arco y flecha. El hombre fue identificado como Salahudin Zujovic, reveló el presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, el sábado por la noche.

Zujovic era de la región central de Serbia y se había convertido al islamismo desde el cristianismo ortodoxo serbio. Dijo que había trabajado con un cómplice que permanecía prófugo.

"Estamos buscando a otra persona", dijo Vucic a los periodistas después de visitar al policía herido. "Aseguraremos todas las misiones diplomáticas y también garantizaremos la seguridad."

El par estaba siendo rastreado por agencias de seguridad serbias antes del ataque del sábado, pero no había suficiente evidencia para detenerlos, agregó Vucic.

"No hay duda: este es un acto terrorista contra el gobierno de Serbia", declaró Ivica Dacic, viceprimer ministro y ministro del Interior de Serbia, en respuesta al ataque. El arco y la flecha utilizados por el atacante en Serbia, 29 de junio de 2024. (credit: Via Maariv)

En respuesta al ataque, el Ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Israel Katz, expresó gratitud hacia el Gobierno de Serbia y aquellos que respondieron rápidamente al ataque en X, anteriormente Twitter.

"Me gustaría agradecer al Gobierno de Serbia y a todos los involucrados en la pronta respuesta, por su sólido apoyo y colaboración tras el intento de acto terrorista en la Embajada de Israel en Belgrado hoy, durante el cual un guardia serbio resultó herido por el terrorista. También quiero enviar mis deseos de pronta recuperación al guardia herido", añadió Katz. "¡El terrorismo no puede ser tolerado!"

I would like to thank the Government of Serbia and all those involved in the prompt response, for their strong support and cooperation following the attempted terror act on the Embassy of Israel in Belgrade today, during which a Serbian guard was injured by the terrorist. I would…