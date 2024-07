Cómo el antisemitismo "fracturó la nación" antes de las elecciones francesas - entrevista

En opinión de activistas franceses como Marilou Brossier y Samuel Althan, enfadados por el fracaso de los políticos centristas a la hora de ejercer una defensa más firme de los valores republicanos franceses fundamentales, el antisemitismo ha sido una línea de falla en la política francesa de cara a las elecciones parlamentarias de las dos últimas semanas. Brossier y Althan fueron miembros fundadores del Collectif 7 Octobre, que aboga en favor de los rehenes retenidos por Hamás. Han participado en las acciones del Collectif Nous Vivrons, que lucha contra el auge del antisemitismo al que se enfrenta Francia desde la masacre del 7 de octubre.

"La respuesta al antisemitismo es un tema bastante difícil aquí, porque ha fracturado literalmente a la nación en dos", dijo Brossier.

Jordan Bardella, President of the French far-right National Rally (Rassemblement National - RN) party and head of the RN list for the European elections, and Marine Le Pen, President of the French far-right National Rally party parliamentary group, take the stage to address party members after the p (credit: Sarah Meyssonnier/Reuters)

Durante décadas, Brossier ha visto cómo los partidos de izquierda abrazaban poco a poco el oportunismo político de la narrativa victimista palestina y lo que ella denomina el "movimiento descolonialista". Según Brossier, las alas políticas socialistas, históricamente moderadas, se fueron enredando cada vez más con movimientos más radicales que tienen una veta de antisemitismo, incluidos los movimientos islamistas y decolonialistas."Cuando piensas en el antisemitismo, para mucha gente de aquí está muy claro que todos esos actos solían estar muy relacionados con la derecha", dijo Bossier. "Desde el 7 de octubre es bastante obvio que ahora es la izquierda. Es como un movimiento al revés.... Seguro que sigue habiendo gente antisemita dentro de los grupos de extrema derecha, pero la cuestión es que hoy, este antisemitismo lo tiene y lo promueve en gran medida una izquierda en alianza con todos estos grupos de ultraizquierda."

Las ideologías y posiciones abrazadas por la izquierda han provocado una "reacción muy fuerte", dijo Brossier. "La inmensa mayoría de los franceses quieren defender nuestros valores franceses, que son valores republicanos, no sólo de un partido político".

Laicismo en Francia

El laicismo es un principio del Estado francés desde hace mucho tiempo, tanto en la ley como en la cultura, explicó Brossier, pero muchos musulmanes franceses estaban presionando para inyectar sus prácticas religiosas en la vida pública y en la práctica del Estado. Esto incluía peticiones de leyes contra la blasfemia, donde dijo que debería haber una cultura clara y un régimen legal que proteja la libertad de expresión en lo que respecta a la religión. "El problema es que la izquierda, ha traicionado completamente sus valores fundamentales", dijo Brossier.

EL PRESIDENTE EMMANUEL MACRON habló y disertó sobre los temas que habían sido abandonados por la izquierda, pero hizo poco. Según Brossier, el centro había adoptado constantemente un enfoque de "sí, pero", "dar un poco a todos y no tener una línea firme" en cuestiones sociales fundamentales. La negativa a adoptar una defensa firme de los valores hizo que la política fuera más vulnerable a los extremos. "La izquierda se está haciendo más fuerte con la narrativa del opresor y el oprimido y el anticapitalismo, y la derecha, poco a poco, ocupó el lugar que debería haber ocupado Emmanuel Macron en la defensa de nuestros valores", dijo Brossier, añadiendo que no era de extrañar que el 30% de los votantes apoyaran a la Agrupación Nacional en la primera vuelta de las elecciones parlamentarias. Althan dijo que la respuesta al 7 de octubre fue una parte importante del fracaso de los valores para Macron. "Justo después del 7 de octubre, hubo una marcha, caminando contra el antisemitismo que se creó en Francia. Normalmente, la persona que encabezaría una marcha así sería el presidente", dijo Althan. "No fue, lo que fue una señal muy, muy negativa para todos, de que el antisemitismo puede ser una opinión [aceptable]". El antisemitismo no había hecho más que empeorar desde la marcha. Althan ya había dicho a sus hijos que no hablaran de Israel y de lo judío fuera de casa, y tras el pogromo de Hamás en el sur de Israel el año pasado, tuvo que ser aún más cuidadoso. Althan dijo que lo que hacía falta era más disciplina en la escuela, que se apoyara a los profesores y maestros en lugar de tener que autocensurarse. A principios de junio, una niña de 12 años, sólo un poco mayor que los hijos de Althan, fue violada en grupo en un ataque antisemita. Nadie se lo tomó en serio, según Althan, y sólo las organizaciones judías y los abogados defendieron el caso de la niña. Lo calificó de métodos similares a los de Hamás. Brossier dijo que a los niños se les estaban inculcando ideologías radicales islámicas a través de grupos como los Hermanos Musulmanes, y como no se estaba haciendo nada al respecto, no era de extrañar que muchos se volvieran hacia la extrema derecha en busca de respuestas. Brossier creía que muchos franceses entendían lo que le había ocurrido a Israel el 7 de octubre, después de haber sufrido los males del terrorismo con la masacre del teatro Bataclan en 2015, el tiroteo de Charlie Hebdo y las masacres de Toulouse y Montauban en 2012. Sin embargo, los grupos que promueven el antisemitismo fueron agresivos y virulentos, con medias tintas por parte del centro. "Necesitamos coraje político, y no solo de palabra. Creo que tenemos que ser muy firmes también con la red de los Hermanos Musulmanes, que sin duda está influyendo en las instituciones europeas. Hay que tranquilizar a los franceses y devolverles la confianza en sus políticos", declaró Brossier. "Creo que es un gran problema para nosotros los franceses, como votantes, que nuestros políticos les representen. Ellos [los políticos] realmente tienen que asegurarse de que defenderán y protegerán nuestro sistema democrático republicano".