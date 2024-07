¿El intento de asesinato contra Trump influirá en las elecciones?

La reportera de Channel 13 News, Neria Kraus, habló el pasado domingo con Anat Davidov y Udi Segal en la radio 103FM para abordar el reciente intento de asesinato contra Donald Trump y explicar las posibles ramificaciones en medio de las próximas elecciones en Estados Unidos.

"Un intento de asesinato ocurrió cuando Trump llegó a un mitin político en Pensilvania en un área rural donde tiene muchos seguidores. En un momento dado, cuando estaba en el escenario rodeado de agentes del Servicio Secreto, se escucharon disparos y Trump inmediatamente se agarró la oreja y cayó al suelo. Probablemente entendió lo que sucedió en el momento en que sintió el impacto en él", dijo Kraus.

"De hecho, resulta que un tirador estaba en el techo y disparó contra Trump, y aparentemente fue visto antes, porque hay un testigo presencial que describe que los agentes del Servicio Secreto vieron a un hombre con un arma subiendo al techo. No hicieron nada al respecto. No sacaron a Trump del escenario ni se acercaron a la persona, según el testimonio del testigo. Trump resultó herido, pero si el disparo hubiera sido unos milímetros más alto, su vida habría terminado ayer en un asesinato político".

El candidato presidencial del Partido Demócrata, el presidente estadounidense Joe Biden, y el candidato presidencial republicano, el expresidente estadounidense Donald Trump, hablan durante un debate presidencial en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, el 27 de junio de 2024, en una foto combinada. (credit: REUTERS/BRIAN SNYDER/FILE PHOTO)

Próximo movimiento político de Biden en cuestión

"La mayor incógnita es sobre la violación de seguridad que ocurrió en el evento. El tirador llegó con un arma y escaló hasta el techo. Sabemos que los techos en estos eventos están llenos de francotiradores en nombre del Servicio Secreto que se supone deben proteger al candidato presidencial. Hay muchas teorías conspirativas en las redes sociales, difundiendo imágenes del tirador y personas tratando de recopilar información sobre él. El Servicio Secreto informó que Trump está bien, y Biden mismo recibió actualizaciones. Se suponía que Biden tendría unos días de campaña, de mítines electorales, pero los canceló para ir a la Casa Blanca a recibir actualizaciones", dijo.

Kraus luego concluyó, "No hay duda de que las imágenes de Trump esta noche son imágenes de victoria, mientras que su rostro está ensangrentado, y volvió su rostro hacia el cielo. Esta se convirtió en la imagen de victoria de su campaña. No tengo dudas de que las imágenes y videos de esto mostrarán que es imbatible. Biden está en una situación difícil, y la gran pregunta es si renunciará. Escuché a altos cargos demócratas decir que después de este evento, entendieron que Estados Unidos no debe volverse aún más caótico, por lo que Biden debe mantener la unidad y la calma. Este es un evento que ciertamente es una 'carta de triunfo' para Trump en las elecciones. Realmente es una amenaza para la democracia estadounidense."