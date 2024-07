EE. UU. recibió información de inteligencia sobre un plan iraní para asesinar a Trump, informa CNN

Estados Unidos recibió información de inteligencia de una fuente humana en las últimas semanas sobre un plan iraní para intentar asesinar al expresidente Donald Trump, informó CNN el martes, citando a personas informadas sobre el asunto.

CNN informó que no había indicios de que el joven de 20 años que intentó asesinar a Trump el sábado estuviera conectado con el plan.

El Servicio Secreto incrementó la seguridad alrededor de Trump en las últimas semanas, según CNN.

La existencia de una amenaza de inteligencia de una nación hostil extranjera y el reciente aumento de la seguridad de Trump plantean preguntas sobre cómo un joven de 20 años logró acceder a un tejado cercano para dispararle a un expresidente.

No está claro si la campaña de Trump fue informada sobre la amenaza iraní, que dijo en un comunicado: "No comentamos sobre el detalle de seguridad del presidente Trump. Todas las preguntas deben dirigirse al Servicio Secreto de los Estados Unidos", informó CNN. Republican presidential candidate and former US President Donald Trump is assisted by US Secret Service personnel after he was shot in the right ear during a campaign rally at the Butler Farm Show in Butler, Pennsylvania, US, July 13, 2024. (credit: REUTERS/BRENDAN MCDERMID)

El Servicio Secreto recientemente “agregó recursos y capacidades de protección al detalle de seguridad del ex presidente”, dijo el portavoz de la agencia Anthony Guglielmi el domingo en un comunicado.

Irán luego desestimó estas afirmaciones. "Desde la perspectiva de la República Islámica de Irán, Donald Trump es un criminal que debería ser juzgado y castigado en un tribunal por ordenar el asesinato del General Soleimani, el fallecido comandante de la Fuerza Quds de la IRGC en Iraq, a principios de 2020", dijo la Misión Permanente de la República Islámica de Irán ante las Naciones Unidas el martes en respuesta, informó la agencia de noticias MEHR respaldada por la IRGC.

"Irán ha elegido un camino legal para responsabilizar al ex presidente de EE. UU.", agregó la misión de Irán ante la ONU en su declaración.

Advertencias repetidas

La seguridad de Trump ha advertido a la campaña de Trump contra celebrar mítines al aire libre, que son eventos de mayor riesgo que los eventos en interiores, donde su seguridad puede mantener mejor seguros a los asistentes.

Durante este ciclo electoral, la campaña dejó de celebrar eventos espontáneos y fuera de registro donde los invitados no eran revisados previamente por el Servicio Secreto debido a preocupaciones de seguridad, informó CNN.

El FBI se negó a hacer comentarios sobre el tema.