Qué esperar de la visita de Benjamin Netanyahu a Washington: Claves y Expectativas

Una cosa sabemos con certeza: Benjamin Netanyahu se sentará en el estrado de la Cámara de Representantes de Estados Unidos el miércoles a las 14.00 horas y defenderá la continuidad del apoyo a Israel.

De acuerdo, ni siquiera eso es seguro en estos tiempos de incertidumbre: Si el Presidente Joe Biden dimite antes de esa fecha, si la guerra de Israel en los siete frentes se recrudece, o incluso si disminuye, la visita de Netanyahu a los Estados Unidos para pronunciar un cuarto discurso histórico ante el Congreso podría cancelarse o aplazarse.

Heaquí lo que sabemos en este momento:

Lo que dirá Netanyahu

El portavoz Mike Johnson, republicano de Luisiana, pidió aparentemente a Netanyahu que hablara para que pudiera agradecer a los estadounidenses su apoyo a Israel en su guerra contra Hamás.

Johnson tuvo que engatusar al líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, el demócrata judío de Nueva York que ha dicho que Netanyahu está fracasando como líder, para que firmara la invitación.

La misión de Netanyahu no consiste sólo en dar las gracias a Estados Unidos, sino en contrarrestar el profundo descontento entre los demócratas y en la Casa Blanca de Biden con la forma en que ha dirigido la guerra, que al principio suscitó un amplio apoyo bipartidista.

Biden no entregará a Israel grandes bombas mientras su ejército esté luchando en zonas abarrotadas de Gaza, y una minoría creciente de demócratas está poniendo en duda la ayuda a la defensa de Israel.

Johnson dejó claro en una charla esta semana con republicanos judíos en la convención del partido en Milwaukee que una de las razones por las que pidió a Netanyahu que hablara era para pellizcar a los demócratas mientras los republicanos se disputan los votos y el apoyo de los judíos.

"Dije que si Chuck Schumer no quiere asistir, es cosa suya", dijo Johnson entre risas.

¿Quién vendrá al discurso?

La última vez que Netanyahu habló ante el Congreso en 2015, fue también para oponerse a la política favorecida por un presidente demócrata y su partido. El entonces presidente del Congreso, John Boehner, programó el anuncio de su invitación (sin consultar con los demócratas) para el día después de que el entonces presidente Barack Obama esbozara su política sobre Irán en el Estado de la Unión.

Máso menos un mes después, cuando Netanyahu habló, casi 60 demócratas boicotearon, no necesariamente porque consideraran que las políticas de Obama eran criticables, sino porque consideraron irrespetuosa la connivencia de Netanyahu con Boehner para reprender a Obama en el órgano parlamentario estadounidense.

En esta ocasión, destacados demócratas ya están diciendo que boicotearán, pero esta vez se trata de política: Se oponen a la gestión de la guerra por parte de Netanyahu, del que dicen que es culpable, al menos en parte, de la muerte de decenas de miles de palestinos y de que la Franja de Gaza esté al borde de la hambruna. Entre ellos destacan los líderes progresistas senador Bernie Sanders, de Vermont, y diputada Pramila Jayapal, de Washington.

Se rumorea que algunos demócratas progresistas -piensen en el "Escuadrón"- están planeando protestas desde el hemiciclo. Johnson dijo al RJC que está añadiendo más sargentos de armas para detener a cualquiera que proteste. Los demócratas se opondrán a las detenciones y señalarán que Johnson ha dicho que las fuerzas del orden han sido demasiado duras con los insurrectos que invadieron el Congreso el 6 de enero de 2021 para anular unas elecciones.

¿Con quién más se reunirá Netanyahu?

Netanyahu tiene previsto reunirse con Biden el lunes, según informes no oficiales. También se reunirá con la vicepresidenta Kamala Harris, que no podrá asistir al discurso del miércoles porque estará de campaña. En su agenda también figura, al parecer, un servicio en memoria del difunto senador Joe Lieberman, fallecido en marzo.

Naturalmente, el tema principal de su agenda con Biden es el curso de la guerra. Funcionarios estadounidenses afirman que las partes están más cerca que nunca de un alto el fuego temporal que permita la liberación de los rehenes de Hamás a cambio de palestinos prisioneros de Israel.

Netanyahu recibe presiones de las familias de los rehenes para que cierre el acuerdo, de su ejército para que abandone Gaza y pueda concentrarse en el norte, donde se están intensificando las tensiones en la frontera libanesa con Hezbolá, pero también recibe presiones de los derechistas de su gobierno para que no abandone Gaza hasta que Hamás esté realmente destruida.

Según fuentes internas, los israelíes dejarán claro que los estadounidenses deben considerar la guerra de forma holística, ya que se libra en siete frentes, todos ellos financiados y respaldados por Irán: En Gaza, en la frontera con el Líbano, con proxies respaldados por Irán en Siria e Irak y Yemen -donde los militantes Houthi acaban de lanzar un misil contra Tel Aviv que ha matado a una persona y herido a otras 10- y en Cisjordania y dentro de Israel, donde los actores iraníes tratan de atizar el malestar.

Un octavo frente, dicen los conocedores israelíes, es, básicamente, el mundo, donde Irán está financiando acciones inquietantes dirigidas no sólo contra Israel, sino contra los judíos. Citan a los servicios de inteligencia estadounidenses que afirman que Irán ha estado financiando algunas de las protestas propalestinas en Estados Unidos.

Netanyahu también llegaría a Washington tras una votación en la Knesset que rechaza rotundamente la creación de un Estado palestino, incluso como parte de un acuerdo negociado con Israel, una postura que probablemente irritaría a una administración que ha hecho de la aspiración a dos Estados una pieza central de su política en Oriente Próximo.

¿Qué podría impedir la presencia de Netanyahu?

Netanyahu podría quedarse en casa si la guerra se desarrolla de dos maneras: Si hay un acuerdo de rehenes/ alto el fuego que tenga que gestionar, o si la guerra se recrudece, lo que no es descartable tras el atentado mortal en Tel Aviv antes del amanecer del viernes.

Otro factor es si Biden estará presente. No da señales de ceder ante el creciente número de demócratas, entre ellos Schumer y el representante de Maryland Jamie Raskin, dos estrechos aliados judíos, que dicen que debería abandonar la carrera: El viernes dijo que pensaba reanudar la campaña la semana que viene. Sin embargo, existe una (pequeña) posibilidad de que su reunión con Netanyabhu se posponga hasta el martes; el jueves, Biden dio positivo en la prueba de COVID.

¿Quién protesta?

Netanyahu se apuntará un tanto poco frecuente, aunque no deseado: manifestantes a favor y en contra de Israel.

Los activistas contra la guerra, muchos de ellos antisionistas, han dicho que están enviando manifestantes en autobús desde todo el país. Los activistas israelíes que creen que Netanyahu ha gestionado mal la guerra y sus aliados -que se consideran muy proisraelíes- también están planeando protestas.