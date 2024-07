Reportero Evan Gershkovich condenado a 16 años en Rusia. Conoce las implicaciones del caso

Un tribunal ruso declaró el viernes al periodista estadounidense Evan Gershkovich culpable de cargos de espionaje y le condenó a 16 años de cárcel, según informaron las agencias de noticias rusas, en un caso que su empleador, el Wall Street Journal, ha calificado de farsa.

Gershkovich, estadounidense de 32 años que afirmó que las acusaciones contra él eran falsas, fue juzgado el mes pasado en la ciudad de Ekaterimburgo. Fue el primer periodista estadounidense detenido en Rusia acusado de espionaje desde la Guerra Fría.

Los casos de espionaje suelen tardar meses en resolverse y la inusual rapidez con la que se celebró el juicio a puerta cerrada -la vista del viernes fue sólo la tercera del proceso- ha avivado las especulaciones sobre la posibilidad de un intercambio de prisioneros entre Rusia y Estados Unidos, largamente debatido, en el que podrían estar implicados él y otros estadounidenses detenidos en Rusia.

El Kremlin, al ser preguntado por Reuters el viernes sobre la posibilidad de tal intercambio, declinó hacer comentarios: "Dejaré su pregunta sin respuesta", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

Los fiscales rusos habían alegado que Gershkovich había recopilado información secreta por orden de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos sobre una empresa que fabrica tanques para la guerra de Moscú en Ucrania, lo que él y su empleador negaron. Prosecutor Mikael Ozdoyev speaks with journalists after a court hearing of the case of Wall Street Journal reporter Evan Gershkovich, who went on trial on spying charges, in Yekaterinburg, Russia June 26, 2024. (credit: REUTERS/EVGENIA NOVOZHENINA)

Agentes del servicio de seguridad FSB lo detuvieron el 29 de marzo de 2023 en un asador de Ekaterimburgo, a 1.400 km al este de Moscú. Desde entonces se encuentra recluido en la prisión moscovita de Lefortovo.

El viernes, el tribunal que instruye el caso anunció inesperadamente que pronunciaría su veredicto en las próximas horas, después de que la fiscalía pidiera 18 años de cárcel por espionaje.

La pena máxima por el delito del que se le acusa es de 20 años.

Rusia suele concluir los procesos judiciales contra extranjeros antes de llegar a ningún acuerdo para canjearlos por rusos detenidos en el extranjero.

'Juicio farsa'

Gershkovich, su periódico y el gobierno de Estados Unidos rechazaron las acusaciones contra él y afirmaron que se limitaba a hacer su trabajo como reportero acreditado por el Ministerio de Asuntos Exteriores para trabajar en Rusia.

"Incluso mientras Rusia orquesta su vergonzoso juicio farsa, nosotros continuamos haciendo todo lo que podemos para presionar por la inmediata liberación de Evan", dijo el Journal en un comunicado el jueves.

La embajada de EE.UU., también el jueves, dijo: "Independientemente de lo que afirmen las autoridades rusas, Evan es un periodista. No ha cometido ninguna acción ilegal. Las autoridades rusas han sido incapaces de aportar pruebas de que cometiera un delito o justificación para que Evan siga detenido".

El portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, declinó el jueves hablar públicamente sobre las negociaciones para un intercambio de prisioneros, pero dijo que Washington buscaba la liberación de Gershkovich y de otro estadounidense encarcelado, el ex marine Paul Whelan, lo antes posible.

El Kremlin dijo que el caso y los preparativos del juicio eran competencia del tribunal. El Kremlin ha afirmado en el pasado -sin publicar pruebas- que Gershkovich fue sorprendido espiando "con las manos en la masa".

Funcionarios estadounidenses han acusado repetidamente a Rusia de utilizar a Gershkovich y Whelan como moneda de cambio para un posible intercambio de prisioneros.

Washington considera a ambos hombres "detenidos injustamente" y dice estar comprometido a traerlos de vuelta a casa.

El Presidente Vladimir Putin ha dicho que Rusia está abierta a un intercambio de prisioneros que incluya a Gershkovich y que se han mantenido contactos con Estados Unidos, pero que deben permanecer en secreto.

Desde que las tropas rusas entraron en Ucrania en 2022, Moscú y Washington sólo han realizado un intercambio de prisioneros de alto nivel: Rusia liberó a la estrella del baloncesto Brittney Griner, detenida por contrabando de cannabis, a cambio del traficante de armas Viktor Bout, encarcelado por delitos relacionados con el terrorismo en Estados Unidos.