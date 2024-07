Erdan informa sobre el discurso que Netanyahu dará pronto. ¿Qué sorpresas habrá? ¡Lee más!

El representante de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, declaró a la prensa el miércoles, antes del discurso del primer ministro Benjamin Netanyahu ante el Congreso de Estados Unidos, que el primer ministro hablará del día después, en términos de "el día después de que derroquemos a Hamás".

Está previsto que el primer ministro hable el miércoles ante una sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos.

"El mensaje de que no se pueden cometer tales atrocidades contra el pueblo israelí y permanecer en el poder es un mensaje poderoso e importante que toda la región debe entender", explicó.

Erdan describió la intervención de Netanyahu ante el Congreso como "emocionante" y un "día importante para el Estado de Israel".

Describió este momento como "más importante que nunca porque estamos luchando en siete frentes".

"Este es un momento en el que hay una campaña electoral en Estados Unidos, por lo que es una oportunidad para nosotros de transmitir los mensajes sobre la importancia de la estrecha alianza entre Israel y Estados Unidos para dejar claro al pueblo estadounidense que estamos luchando juntos contra el mismo enemigo, que es Irán, que está detrás de todos los ataques contra Israel, ya sea Hamás, o Hezbolá, o los Houthis", dijo Erdan.

"El símbolo de los Houthis simboliza el odio contra Estados Unidos e Israel", continuó.

Una oportunidad para reunirse con Biden y los candidatos a las elecciones de 2024

"Será también una oportunidad para que el primer ministro se reúna con ambos candidatos y con el presidente Biden", dijo Erdan.

En respuesta a un periodista que le preguntó qué opinaba de que ciertos miembros del Congreso boicotearan el discurso de Netanyahu, dijo: "Creo que no es la manera de comportarse".

"Aunque no estemos de acuerdo en todo, mostrar respeto y escuchar es de lo que tratan las democracias", explicó Erdan. "Escucharnos unos a otros incluso cuando hay diferencias".

Y concluyó: "Cuando Estados Unidos es más fuerte, nosotros somos más fuertes, y viceversa".