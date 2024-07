París 2024: Macron da la bienvenida a los deportistas israelíes. ¡Infórmate aquí!

"Los atletas israelíes son bienvenidos a los Juegos", confirmó Emmanuel Macron en una entrevista concedida a Radio France el martes, ante las peticiones de que se prohíbala participación de la delegación de Israel en 2024.

En la conversación, de 55 minutos de duración, el dirigente francés habló de política y abordó las dudas en torno a los Juegos Olímpicos e Israel.

"Los israelíes son bienvenidos aquí", declaró Macron, y se les debería permitir competir con sus colores en la ceremonia de apertura, que tendrá lugar el viernes.

Esto fue corroborado previamente por el ministro saliente de Asuntos Exteriores francés, Stéphane Séjourné, quien dijo el lunes que la delegación israelí es bienvenida en los Juegos Olímpicos.

Macron recordó al entrevistador que, más que él, "es el COI (Comité Olímpico Internacional) el que decidirá, y nosotros no hacemos política con los Juegos". Some members of the Israeli delegation to Paris 2024 (credit: ARKIA)

El entrevistador le preguntó qué le diría a la gente que no entiende la diferencia en el trato de, por ejemplo, los atletas rusos a los que no se les permite aparecer en la ceremonia de apertura, frente a los israelíes a los que sí.

"La situación es profundamente diferente", respondió Macron. "Israel ha respondido a un ataque terrorista [y] tiene derecho a defenderse".

Esto se produce a la luz de los comentarios de La France Insoumise, que estableció paralelismos entre Rusia e Israel. "Los atletas israelíes no son bienvenidos en los Juegos Olímpicos de París", dijo Thomas Portes, según Le Monde, diputado electo por Seine-Saint-Denis, durante un mitin propalestino el sábado

Macron recordó al presentador que Francia fue el primer país de Europa en exigir un alto el fuego, y que él estaba "comprometido con una solución de dos Estados"."

También se refirió a la decisión del COI de responsabilizarse de la seguridad de la delegación israelí durante su estancia en Francia.

Amenazas contra la delegación

En relación con las amenazas recibidas por el equipo israelí en las últimas semanas, Macron declaró: "Condeno firmemente a cualquiera que ponga en peligro y amenace a alguno de estos atletas. Eso es inadmisible".

Los presentadores también preguntaron si el primer ministro israelí Netanyahu sería bienvenido a asistir a los juegos, a lo que Macron respondió: "como primer ministro de Israel, sería bienvenido, al igual que cualquier otro jefe de Estado".

"Sigo manteniendo sólidas relaciones con Netanyahu y estoy muy comprometido con la seguridad de Israel y con una comunidad de dos Estados y un alto el fuego", concluyó Macron.