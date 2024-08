Putin autoriza el uso de tecnología extranjera sin consentimiento para fines militares

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha concedido a los diseñadores jefe autoridad para utilizar propiedad intelectual extranjera sin el consentimiento del titular de los derechos. Este decreto, publicado en el portal de Actos Jurídicos, permite a los diseñadores especificar e integrar tecnologías, equipos o programas informáticos extranjeros necesarios para el desarrollo de armamento, saltándose los protocolos tradicionales de concesión de licencias.

Esto se produce después de que Rusia, bajo la directiva de Putin, iniciara la creación de un organismo de "licencias obligatorias" que expide permisos para el uso de propiedad intelectual extranjera sin el consentimiento de los titulares de las patentes.

Denis Grekov, politólogo y antiguo profesor de la Academia Presidencial Rusa de Economía Nacional y Administración Pública (RANEPA), declaró a The Media Line que el decreto es esencialmente un reconocimiento abierto de las capacidades tecnológicas gravemente anticuadas de Rusia.

"Es una declaración muy sincera que demuestra la posición extremadamente atrasada de Rusia en materia de tecnología. De todos modos, esto es evidente. Rusia tiene algunas muestras de armamento bastante interesantes que, sin embargo, apenas pueden competir", afirmó.

"La guerra con Ucrania, que Putin inició, lo demuestra muy bien. El ejército ruso no puede presumir de éxitos serios. Lo único relativamente decente que tienen son armas de misiles y complejos de guerra electrónica. Pero, al parecer, no pueden producirlos adecuadamente sin empresas occidentales", afirmó.

El decreto también subraya la importancia de llevar a cabo una investigación de patentes durante el diseño de las armas para garantizar la competitividad de los nuevos equipos militares mediante la evaluación de las tecnologías existentes y los conocimientos técnicos del mercado.

Este énfasis en la investigación de patentes pone de manifiesto la intención de Rusia de aprovechar las tecnologías mundiales existentes para mejorar rápidamente sus capacidades militares.

El experto militar David Sharp lo explicó a The Media Line: "Cuando las relaciones entre distintos países se vuelven muy tensas, hay menos inclinación a adherirse formalmente a diversas normas o a sentirse avergonzado por ello"

"Putin ha declarado abiertamente que todos los esfuerzos deben dirigirse a garantizar que la operación militar, como él mismo dijo, tenga éxito. Si esto requiere actuar de forma demostrativa para que nadie piense en ninguna patente, ¿por qué no?".

Sharp explicó que el espionaje industrial con fines militares ha sido un punto fuerte de la inteligencia soviética desde los años 20.

Justificando el espionaje

"Se prestó una enorme atención a esto a lo largo de la historia de la URSS porque, naturalmente, había un retraso tecnológico. Por lo tanto, robar ideas o productos era siempre de suma importancia. Putin creció con esto, y se le da una enorme importancia, especialmente ahora que Rusia está bajo sanciones y en guerra", dijo.

"Un decreto firmado oficialmente que legaliza el espionaje es una declaración cierta. Significa que Rusia se retira de todos los sistemas de interacción legal, compra y venta de patentes, etc.", añadió Grekov.

También explicó que el espionaje tecnológico siempre ha estado presente y es importante para los asuntos militares.

"La diferencia es que, debido a la gran integración de la tecnología y la economía, la mayoría de los países se esfuerzan por comprar productos relacionados con estas tecnologías. Por ejemplo, Rusia no está capacitada para fabricar óptica de alta calidad. Por ello, instalaron en sus tanques algunos sistemas de mira óptica franceses. Incluso ahora, Rusia intenta comprar chips y otros componentes para la fabricación de misiles, que no puede producir por sí misma", compartió con The Media Line.

Grekov subrayó que Rusia nunca ha logrado la autonomía tecnológica. Con sanciones y diversas restricciones, Putin ha permitido el robo de tecnología con la esperanza de que esto reduzca la dependencia de los suministros occidentales.

"Además de robar la tecnología, hay que ser capaz de producir algo basado en ella. Rusia también carece de equipos modernos para el procesamiento de alta precisión. Por lo tanto, no estoy seguro de que este robo de tecnología sea muy eficaz, pero no está de más intentarlo", añadió.

Según Grekov, legalizar los "resultados de la propiedad intelectual" es un movimiento de doble filo, ya que permite igualmente que se robe algo a Rusia. Si uno se retira de estos sistemas y relaciones, se sale de este marco jurídico. Esta es la lógica general".

"Rusia va a robar tecnologías de los países occidentales: Estados Unidos y algunos países europeos. Israel no puede excluirse de esta lista. Creo que sacarán tecnologías de donde puedan", dijo Grekov.

"Para Rusia, ahora es crucial lograr avances tecnológicos en varios campos: aviación, sistemas de guerra electrónica, electrónica diversa, así como misiles y municiones. Esencialmente, todo aquello en lo que los modelos occidentales tienen alguna ventaja, que es más o menos casi todo. Creo que las prioridades actuales son los cazas de quinta generación o los bombarderos furtivos, como el F-35 y el F-22", explica Sharp.

Subrayó que el espionaje industrial está muy extendido, incluso entre las naciones aliadas.

"Incluso los países amigos y socios practican el espionaje dentro de ciertos límites. Por ejemplo, los europeos a veces realizan espionaje militar-industrial en Estados Unidos y viceversa. Los norteamericanos también albergan sospechas con respecto a Israel, y lo mismo le ocurre a Israel con respecto a Estados Unidos", explicó Sharp.

"Con o sin decreto, casi todos los países deben estar preparados para los intentos de descubrir sus secretos importantes, incluidos los relacionados con la industria de defensa, incluso por parte de naciones no hostiles", afirmó Sharp.