Judíos e hindúes de Chicago se unen en protesta contra la violencia en Bangladesh

Un grupo apasionado de activistas judíos y hindúes de Bangladesh se reunieron para mostrar unidad y oponerse al odio y al terror a solo unas cuadras de la Convención Nacional Demócrata en Chicago el miércoles.

"Lo que está sucediendo en Bangladesh debería servir como una advertencia para nosotros en América", dijo Josh Weiner, cofundador de la Alianza Judía de Chicago, que organizó el evento con ayuda del Consejo Israelí Americano.

Los últimos disturbios en Bangladesh comenzaron después de que los estudiantes protestaron contra un controvertido sistema de cuotas para trabajos gubernamentales y, a principios de este mes, la destituida primera ministra Sheikh Hasina.

"Extremistas islámicos han llenado ese vacío y están perpetrando violencia contra la minoría étnica hindú en Bangladesh. Según algunos informes, ha habido más de 200 incidentes de violencia, incluida la quema de templos y lugares religiosos, y lo que algunos llaman un genocidio hindú", dijo Weiner al grupo.

Mientras hablaba, hindúes del país del sur de Asia sostenían una pancarta gigante exigiendo un fin al "genocidio hindú en Bangladesh por islamistas" y un boicot a "las prendas de vestir manchadas de sangre de Bangladesh".

Ninguno de ellos quería hablar públicamente por miedo a represalias, pero un hombre dijo que buscó asilo en los EE. UU. hace 12 años, “La gente intentaba matarme”, dijo, “Quemaron nuestra casa y vandalizaron nuestro negocio”. Su madre, padre, esposa y dos hijos permanecen en Bangladesh donde viven escondidos.

Unidos tras el antisemitismo en las protestas

Los grupos se unieron después de las tensas manifestaciones de la noche anterior, cuando los manifestantes pro-palestinos marcharon hacia el Consulado de Israel.

“75 de ellos fueron arrestados mientras trabajábamos con la Policía de Chicago”, dijo Daniel Schwartz, cofundador de la Alianza Judía de Chicago.

"La comunidad hindú y los asirios lo vieron y quisieron hacer algo", dijo Schwartz.

Schwartz y Weiner crearon la Alianza Judía de Chicago a principios de este año como un movimiento de base para apoyar a las personas judías.

"Estábamos viendo todo este campamento y antisemitismo fermentando en los campus universitarios, y realmente nadie estaba apoyando a los jóvenes", dijo Schwartz. "Comenzamos a crear eventos para celebrar la judería... y vimos que cuando hacemos algo así y arrojamos luz, funciona de alguna manera".

A menos de una milla de distancia en Union Park, manifestantes pro-palestinos celebraron un tercer día de manifestaciones y marchas por el vecindario. Tanaja Williams, una residente local, se paró en la acera mientras la multitud pasaba. "Es genial verlo", dijo, pero no ofreció ninguna opinión sobre el conflicto en curso en Israel.