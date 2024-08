¿Despilfarro o necesidad? El viaje de Suella Braverman a Israel alcanza casi £28,000

La ex ministra del Interior del Reino Unido, Suella Braverman, declaró en sus intereses registrados que la Asamblea Nacional Judía del Reino Unido patrocinó un viaje de cuatro días a Israel con un gasto de 27.801,27 libras esterlinas (aproximadamente 135.750 NIS).)

Braverman visitó Israel del 31 de marzo de 2024 al 4 de abril de 2024 en lo que ella declaró era una "Visita de solidaridad a Israel tras los atentados del 7 de octubre".

Braverman fue destituida de su cargo, aunque siguió siendo miembro del parlamento después de que criticara la gestión policial de las marchas semanales pro palestinas que han tomado Londres y otras ciudades importantes.

Braverman publicó un artículo no autorizado en el que acusaba a la policía de "doble rasero".

El coste del viaje incluía 989,74 libras en vuelos con ida y vuelta para Braverman y su marido, alojamiento, comidas y visitas dentro de Israel.

Braverman realizó tres visitas internacionales patrocinadas durante 2024, incluyendo un viaje a Bélgica y otro a Estados Unidos. En una visita de tres días a Washington DC, la Fundación Edmund Burke patrocinó su viaje por un importe de 6.506,41 libras, 20.000 libras menos que en su viaje de cuatro días a Israel. La mayor parte del gasto (5661,79 libras) se utilizó para financiar sus vuelos. Suella Braverman arrives at Number 10 Downing Street, in London, Britain September 6, 2022. (credit: REUTERS/PHIL NOBLE)

Un precio de 100.000 NIS en un viaje de cuatro días no es inaudito, como lo demuestra el actual Ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Lammy, que tuvo un viaje de cuatro días a Brasil patrocinado por la Conservación Internacional 9do Brasil por valor de 24.739,36 libras en 2023.

¿Quiénes son la Asamblea Nacional Judía?

La Asamblea Nacional Judía es una organización no gubernamental que tiene los tres objetivos principales de apoyar a Israel, luchar contra el antisemitismo y proteger la vida judía en el Reino Unido.

La NJA cuenta actualmente con 550 miembros de pago, dijo el grupo al Jerusalem Post. Los miembros pueden asistir a reuniones virtuales y a discursos de oradores con conocimientos sobre Israel, el antisemitismo y el judaísmo.

El grupo actúa también como grupo de presión pro-Israel en el Reino Unido.

Los miembros también pueden asistir a viajes organizados a Israel, y el NJA patrocina la asistencia de personalidades de la política o los medios de comunicación, como fue el caso de Suella Braverman.

El NJA colaboró con distintos socios para organizar su itinerario durante su estancia en Israel. Visitó tanto el norte del país como el sur, cerca de Gaza, y se reunió con muchas personas gravemente afectadas por la masacre del 7 de octubre", declaró al Post Gary Mond, presidente de la NJA. "Suella Braverman es y siempre ha sido una firme defensora de Israel, especialmente en el periodo transcurrido desde el 7 de octubre del año pasado, cuando los verdaderos amigos de Israel en el ámbito internacional son muy escasos.

"Como ex Ministra del Interior, ha sido y sigue siendo muy influyente, y es importante que una de las mejores amigas de Israel en el Reino Unido sea plenamente consciente de la situación política en Israel y de cómo están respondiendo los israelíes a los acontecimientos del 7 de octubre y sus secuelas."