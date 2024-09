¿Hermanos Musulmanes contra EE.UU.? Demandan al FBI por supuestas "listas terrorista"

El Consejo de Relaciones Islámico-Americanas (CAIR) y su oficina del Área Metropolitana de Los Ángeles anunciaron que presentarían una demanda contra funcionarios de los EE. UU., incluidos funcionarios del FBI, Servicio Secreto, Oficina del Fiscal General, Departamento de Justicia, Secretario de Seguridad Nacional, y otros más. Esta queja se presenta en nombre de dos ciudadanos estadounidenses de origen palestino, que presuntamente fueron incluidos en una lista de No Volar, o les fueron confiscados sus dispositivos electrónicos mientras los tenían en detención prolongada.

Uno de los demandantes es Osama Abuirshaid, también conocido como “Dr. O”, quien ha mostrado extensas conexiones y simpatía por Hamas, como se demostrará más adelante. Abuirshaid se quejó en la demanda, “bajo información y creencia”, que fue incluido en una lista de vigilancia federal entre 2010-2017, período en el que sus boletos de vuelo fueron marcados con “SSSS” (Selección de Seguridad Secundaria), “indicando que el Dr. Abu Irshaid fue designado como un "terrorista conocido o sospechoso". También se quejó de que los agentes confiscarían sus dispositivos electrónicos y fue sometido a detenciones prolongadas, lo que le hizo sentir “degradado e humillado”.

Ahora Abuirshaid afirma que su nombre ha sido reintroducido en una lista de vigilancia federal a partir de 2024, también basado en "información y creencia". La queja presenta los relatos del viaje de mayo de 2024 de Abuirshaid hacia y desde Jordania y el líder de Hamas en Qatar, denunciando el proceso prolongado de revisión e interrogatorios.

Un aspecto peculiar de la demanda es la evidencia incriminatoria que Abuirshaid proporciona sobre sí mismo. En una parte, Abuirshaid niega ante los agentes del aeropuerto que se haya reunido con miembros de organizaciones terroristas designadas y los considera "rumores infundados de internet", a pesar de que hay imágenes ampliamente disponibles que muestran que habló en un panel con la terrorista de la PFLP Leila Khaled en la misma habitación, reconociéndola y elogiándola. Abuirshaid también admite en la queja que se negó a responder preguntas simples planteadas por los agentes del aeropuerto sobre su paradero en Jordania, y dijo abiertamente que envía a propósito a su familia en vuelos diferentes para que ellos y sus pertenencias no tengan que pasar por el mismo proceso de revisión por el que él pasa.

¿Quién es Osama Abuirshaid?

Osama Abuirshaid es una figura destacada en las organizaciones American Muslims for Palestine (AMP) y Americans for Justice in Palestine Action (AJP Action), ambas organizaciones líderes en la escena anti-Israel en Estados Unidos.

Abuirshaid fue miembro y trabajador de la Asociación Islámica para Palestina (IAP), afiliada a Hamas, una organización ahora extinta encontrada culpable de proveer ayuda y financiamiento a Hamas. Debido a sus lazos con Hamas, la IAP fue acusada en 2004 y se le ordenó pagar $156 millones en daños a la familia Boim, cuyo hijo David Boim fue asesinado en 1996 por terroristas de Hamas. Sin embargo, el grupo se disolvió antes de pagar dicha cantidad, alegando que estaban fuera de negocio.

En 2017, la familia Boim recurrió nuevamente a los tribunales de Estados Unidos con la esperanza de recuperar lo que les había sido legalmente sancionado. Presentaron una demanda contra la organización actual de Abuirshaid, American Muslims for Palestine, para pagar los daños, destacando una "sorprendente" similitud en liderazgo, misión y operación con la IAP, y afirmando que AMP era simplemente la IAP operando bajo un nombre distinto.

A pesar de intentar ocultarlos, Abuirshaid presume de fuertes lazos con Hamas y sus líderes. En 2021 habló en una conferencia en Jordania que también contó con la presencia de los oficiales de Hamas Mohammad Nazzal y Sami Khater. En el mismo evento, Abuirshaid estuvo presente en la misma habitación que la terrorista de la PFLP Leila Khaled y la elogió por sus acciones. También en 2021, Abuirshaid publicó en su página de Facebook un obituario del líder de Hamas en Jordania, Ibrahim Ghoshe, sin mencionar su nombre. Escribió "A veces, circunstancias estrictas nos impiden lamentar a símbolos que contribuyeron al renacimiento de una nación y la defensa de sus derechos" - y luego eliminó la publicación más tarde.

Además, en 2014, un artículo escrito por Abuirshaid apareció en el sitio web de la milicia de Hamas, Izz Eddin Al-Qassam, donde elogió "la resistencia palestina en Gaza", un eufemismo para Hamas y otras facciones terroristas, y denunció "intrigas árabes" para conspirar en su contra. También fue mencionado como una "persona cercana a Hamas" en un artículo de 2009 de Al-Arabiya. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Abuirshaid también tiene vínculos estrechos con la Hermandad Musulmana, de la cual Hamas es una "rama autoproclamada en Palestina". Está registrado como escritor y colaborador del periódico de la Hermandad Musulmana en Jordania, Assabeel, y fue invitado como conferencista en una conferencia de 2015 organizada por el Frente de Acción Islámica, que sirve como la

A pesar de su ferviente activismo contra Israel, solo el año pasado Abuirshaid viajó a Israel hace un par de años y visitó Jerusalén, posando en una foto con el Monte del Templo. Abuirshaid también ha hecho algunos comentarios antisemitas, afirmando en 2022 que los "amos" de Facebook se sientan en Tel Aviv, y convocando los bien conocidos libelos de "doble lealtad" contra actores pro-Israel en los EE. UU.

En cuanto a CAIR, la organización fue mencionada como co-conspirador no acusado perteneciente a la Hermandad Musulmana en el caso Boim contra IAP y la Fundación Holy Land de 2009, en el cual seis estadounidenses fueron acusados de proporcionar fondos a Hamas.

Experto legal: Tolerancia cero con los glorificadores del terror

Nitsana Darshan-Leitner, una abogada israelí, activista de derechos humanos y presidenta de Shurat HaDin-Israeli Law Center, comentó:

"El FBI y la TSA deberían ser aplaudidos por sus esfuerzos para evitar que individuos sospechosos y peligrosos, que se teme que sean extremistas, aborden los aviones, independientemente de su etnia o religión. Aquellos que elogian los ataques mortales de los grupos terroristas islámicos en Gaza el 7 de octubre, que resultaron en la muerte y secuestro de tantos israelíes y estadounidenses, no pueden esconderse tras el escudo del discurso protegido o bajo la bandera de vagas salvaguardias constitucionales.

"Los partidarios de Hamas y la violencia extremista contra civiles inocentes son plenamente capaces de cometer atrocidades contra otros pasajeros de avión. Si el 11 de septiembre enseñó algo al mundo civilizado, es que es mejor errar por el lado de la precaución y la prevención que lamentar tragedias más adelante. Después de este largo año de guerra violenta y amenazas extremistas perpetradas por grupos terroristas palestinos y sus apologistas y seguidores en el extranjero, las agencias de aplicación de la ley occidentales deben difundir el mensaje de tolerancia cero y tomar todas las precauciones contra aquellos que glorifican el asesinato y secuestro de personas inocentes".