.Presos de ISIS atacan guardias y toman rehenes en una cárcel rusa: caos y tensión

Presos armados con cuchillos que se identificaban como terroristas del Estado Islámico protagonizaron el viernes un sangriento ataque contra los guardias de una colonia penitenciaria rusa y tomaron rehenes, según informaron los medios de comunicación estatales y medios de comunicación vinculados a los servicios de seguridad.

Un vídeo publicado por uno de los canales de noticias, Mash, mostraba al menos a dos atacantes. Uno de ellos gritó que eran "muyahidines" del grupo terrorista Estado Islámico y que habían tomado el control de la prisión en la región de Volgogrado.

Al menos cuatro funcionarios de prisiones uniformados podían verse tumbados o sentados en charcos de sangre. Tres yacían inmóviles, uno de ellos degollado. Otro estaba sentado erguido en una puerta, donde un hombre con un cuchillo lo sujetaba por el cuello.

Los medios de comunicación estatales rusos dijeron que al menos un miembro del personal de la prisión había muerto, pero el vídeo sugería que el número de muertos era casi con toda seguridad mayor.

El servicio penitenciario dijo en un comunicado: "Durante una sesión de una comisión disciplinaria, unos presos tomaron como rehenes a miembros del personal del centro penitenciario. Actualmente se están tomando medidas para liberar a los rehenes. Hay heridos".

La prisión está catalogada como colonia penal de "régimen duro", con capacidad para albergar hasta 1.241 presos varones.

Sitios de noticias con conexiones de seguridad publicaron los nombres de hasta cuatro presuntos atacantes, identificándolos como ciudadanos de Uzbekistán y Tayikistán. No hubo confirmación oficial.

Rusia, cuyos organismos de defensa y seguridad están muy centrados en su guerra en Ucrania, ha experimentado recientemente un recrudecimiento de los atentados terroristas islamistas.

Atentados del ISIS en Rusia

En junio se produjo una sangrienta revuelta carcelaria vinculada al Estado Islámico en la región meridional de Rostov, donde fuerzas especiales mataron a tiros a seis reclusos que habían tomado rehenes.

Ese mismo mes, al menos 20 personas murieron en sendos tiroteos en dos ciudades de Daguestán, región del sur de Rusia de mayoría musulmana.

En marzo, Estado Islámico reivindicó la autoría de un atentado en el que hombres armados asaltaron la sala de conciertos Crocus City, cerca de Moscú, rociaron al público con fuego de armas automáticas e incendiaron el edificio, matando a más de 140 personas.