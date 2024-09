'Terrorgram' incita ataques contra judíos y minorías, según informes

Dallas Humber de California y Matthew Allison de Idaho fueron acusados con una acusación de 15 cargos por presunta solicitud de crímenes de odio, solicitud de asesinato de funcionarios federales y conspiración para brindar apoyo material a terroristas, anunció el Departamento de Justicia de los Estados Unidos el lunes.

La Fiscal General Adjunta Kristen Clarke de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia señaló que Humber y Allison presuntamente “solicitaron a otros que participen en crímenes de odio y ataques terroristas contra personas negras, inmigrantes, LGBT y judías”.

Humber y Allison son líderes del 'Colectivo Terrorgram', una organización terrorista transnacional, según informó el departamento. El grupo opera en la plataforma de redes sociales Telegram, que ha sido fuente de controversia reciente ya que el jefe de la empresa fue puesto bajo investigación formal en Francia en relación con el uso de Telegram para crímenes como fraude, lavado de dinero y compartir imágenes de abuso sexual infantil, anunció el movimiento en un mensaje a sus 12.2 millones de suscriptores en la plataforma.

Una persona es detenida tras el tiroteo contra el primer ministro eslovaco, Robert Fico, después de una reunión del gobierno eslovaco en Handlova, Eslovaquia, 15 de mayo de 2024. (credit: REUTERS/RADOVAN STOKLASA)

Se informa que el canal promovió la ideología del aceleracionismo supremacista blanco, la creencia de que la raza blanca es superior y que la sociedad solo puede ser salvada de la corrupción empleando violencia, terrorismo y una guerra racial. Según el departamento, el objetivo final de quienes siguen este sistema de creencias es la desmantelación del gobierno actual del mundo e introducir un etnoestado blanco.

Se les acusó a Humber y Allison de haber incitado a los suscriptores de Terrorgram a cometer ataques para ayudar a facilitar el establecimiento de un etnoestado blanco. El departamento acusó que parte de esa supuesta incitación incluyó instrucciones y orientación para cometer ataques.

El departamento conectó el canal de Terrorgram con tres ataques internacionales, uno en el que un individuo mató a dos personas en un ataque a tiros fuera de un club LGBT en Eslovaquia, otro en el que un individuo planeó un ataque a instalaciones energéticas en Nueva Jersey y un tercero en el que un individuo apuñaló a cinco personas cerca de una mezquita en Turquía.

Humber y Allison fueron acusados de proporcionar una lista de "objetivos de alto valor" para ser asesinados, que incluía funcionarios federales, estatales y locales de los EE. UU., así como líderes de empresas privadas y organizaciones no gubernamentales.

La acusación acusa a Humber y Allison de un total de 15 cargos, incluido un cargo de conspiración, cuatro cargos de solicitar delitos de odio, tres cargos de solicitar el asesinato de funcionarios federales, tres cargos de doxing de funcionarios federales, un cargo de comunicaciones amenazantes, dos cargos de distribución de instrucciones para fabricar bombas y un cargo de conspirar para proporcionar apoyo material a terroristas.

En caso de ser declarados culpables, la pareja enfrentaría hasta 220 años de prisión respectivamente.

Funcionarios comentan sobre la acusación

"Alegamos que los líderes de Terrorgram acusados hoy son una amenaza para la seguridad pública y el estado de derecho", dijo la Fiscal General Adjunta Lisa Monaco. "Utilizando la plataforma de Telegram, promovieron su abominable ideología supremacista blanca, solicitaron delitos de odio y proporcionaron orientación e instrucciones para ataques terroristas a la infraestructura crítica y asesinatos de funcionarios gubernamentales. La acción de hoy reafirma que el Departamento de Justicia no tolerará esta presunta conducta aborrecible. No tiene cabida en Estados Unidos o en cualquier otro lugar. Continuaremos trabajando con nuestros socios de las fuerzas del orden para identificar, detener y hacer responsables a cualquier persona que participe en dicha actividad, sin importar dónde se encuentren." Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

"Estos acusados son presuntos líderes del Colectivo Terrorgram, un grupo terrorista transnacional que nuestra investigación encontró que es responsable de solicitar crímenes de odio y el asesinato de funcionarios gubernamentales, así como de brindar apoyo a terroristas", dijo el Director del FBI Christopher Wray. "Ya sea motivado por prejuicios raciales o antagonismo hacia el gobierno y las normas sociales, dicho comportamiento no será tolerado. El terrorismo sigue siendo la principal prioridad del FBI, y trabajando con nuestros socios, estamos comprometidos a investigar y hacer responsables a aquellos que violen las leyes y ayuden a actores violentos en tramas letales."

Matthew G. Olsen de la División de Seguridad Nacional agregó: "Según se alega, Humber y Allison, los líderes de Terrorgram, conspiraron para proporcionar apoyo material y solicitar ataques contra funcionarios federales e infraestructura crítica del gobierno, incluidos edificios federales y facilidades energéticas..."

"Los acusados solicitaron asesinatos y crímenes de odio basados en la raza, religión, origen nacional, orientación sexual e identidad de género de otros", dijo el Fiscal de EE. UU. Phillip A. Talbert para el Distrito Este de California. "También filtraron información personal y solicitaron el asesinato de funcionarios federales, conspiraron para brindar apoyo material a terroristas y distribuyeron información sobre explosivos que planeaban ser utilizados para cometer crímenes violentos. Mi oficina continuará trabajando incansablemente con nuestros socios de las fuerzas del orden y el Departamento de Justicia para investigar y procesar a aquellos que cometan tales violaciones de la ley penal federal..."