Ucrania convoca a diplomático iraní mientras Teherán niega transferencia de misiles a Rusia

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania dijo el lunes que había convocado a un diplomático iraní de alto rango para advertir sobre "consecuencias devastadoras e irreparables" para las relaciones bilaterales si los informes que señalan que Teherán había suministrado misiles balísticos a Rusia eran correctos.

Un alto funcionario iraní negó los informes el lunes, describiéndolos como "guerra psicológica". Un portavoz de la Unión Europea describió la información como "creíble".

CNN y el Wall Street Journal informaron la semana pasada, citando fuentes no identificadas, que Irán había transferido misiles balísticos de corto alcance a Rusia, mientras Moscú continúa librando una guerra en Ucrania más de dos años y medio después de su invasión en 2022.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania dijo en Telegram que había convocado al encargado de negocios de Irán, Shahriar Amouzegar, y le advirtió de forma "enérgica" sobre las consecuencias para las relaciones si se confirmaba la entrega de los misiles.

Anteriormente, el Brigadier Fazlollah Nozari, un alto comandante de los Guardianes de la Revolución iraní, fue citado por la Agencia de Noticias Laborales Iraní diciendo: "Ningún misil fue enviado a Rusia y esta afirmación es una especie de guerra psicológica." Una bandera nacional ucraniana aparece delante del emblema de la OTAN, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en el centro de Kiev, Ucrania, el 11 de julio de 2023. (credit: REUTERS/VALENTYN OGIRENKO/FILE PHOTO)

"Irán no apoya a ninguna de las partes en el conflicto entre Ucrania y Rusia", dijo Nozari.

Funcionarios occidentales y ucranianos han desestimado tales negaciones en el pasado, diciendo que hay evidencia abrumadora de que Irán ha suministrado elementos como drones Shahed a Rusia. El portavoz de asuntos exteriores de la UE, Peter Stano, dijo en un correo electrónico: "Somos conscientes de la información creíble proporcionada por los aliados sobre la entrega de misiles balísticos iraníes a Rusia."

Los misiles de Irán podrían escalar la guerra

Dijo que si se confirma, "esta entrega representaría una escalada material sustancial en el apoyo de Irán a la guerra ilegal de agresión de Rusia contra Ucrania." Los líderes de la UE habían dejado claro anteriormente que "responderían rápidamente y en coordinación con socios internacionales, incluyendo con nuevas y significativas medidas restrictivas contra Irán" ante tal paso, agregó Stano.

Otro funcionario europeo, que habló bajo condición de anonimato, dijo que Estados Unidos había compartido información sobre la supuesta transferencia con aliados y probablemente la haría pública pronto.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que había visto el informe pero que no todos los informes de ese tipo eran correctos.

"Irán es nuestro socio importante, estamos desarrollando nuestro comercio y relaciones económicas, estamos desarrollando nuestra cooperación y diálogo en todas las áreas posibles, incluidas las más sensibles", dijo Peskov a los periodistas.

Ucrania dijo la semana pasada que la creciente cooperación militar entre Teherán y Moscú era una amenaza para Ucrania, Europa y Oriente Medio, y pidió a la comunidad internacional que incremente la presión sobre Irán y Rusia.

Cualquier transferencia iraní de misiles balísticos a Rusia marcaría una aguda escalada en la guerra en Ucrania, dijo Estados Unidos el viernes. Ese lenguaje fue eco el lunes por un portavoz de la OTAN, quien dijo que la alianza militar occidental estaba al tanto de los informes de los medios pero no se pronunciaría sobre si eran precisos.

"Como han declarado previamente los Aliados, cualquier transferencia de misiles balísticos y tecnología relacionada por parte de Irán a Rusia representaría una escalada sustancial", dijo el portavoz.