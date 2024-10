Khamenei amenaza a Israel en hebreo

En un intercambio inusual en X, anteriormente Twitter, el Líder Supremo de Irán, el Ayatolá Ali Khamenei y el político holandés Geert Wilders tuitearon en hebreo, intensificando aún más la retórica en torno al conflicto Israel-Hamas.

Khamenei amenazó diciendo que "los golpes del frente de resistencia serán más fuertes y dolorosos contra el cuerpo gastado y en descomposición del régimen sionista", señalando la creciente hostilidad de Irán hacia Israel.

Wilders respondió con una aguda reprimenda, llamando a Khamenei un "psicópata" y un "maniático peligroso", mientras afirmaba su apoyo inquebrantable a Israel. "La razón, la democracia y la libertad prevalecerán", declaró Wilders.

El Ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Israel Katz, agradeció a Wilders por su apoyo, tuiteando en inglés: "El apoyo y la solidaridad de líderes y naciones de todo el mundo nunca serán olvidados. Sabemos quiénes son nuestros amigos". Katz también condenó las acciones de Irán, advirtiendo que el régimen había cruzado una línea roja y llamando a la unidad global contra el "eje del mal iraní".

Thank you, @geertwilderspvv.The support and solidarity from leaders and nations around the world will never be forgotten. We know who our friends are.Today, The Ayatollah regime has crossed the red line – and the State of Israel will not remain silent in the face of Iran's… https://t.co/W2Shf2WR1C